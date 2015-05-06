Kurumsal bir proxy'den sunucuya nasıl ulaşılır? - sayfa 4
MT5'i şirket ağından (bir proxy aracılığıyla) nasıl kuracağımı söyler misiniz?
Sorumu kendim kaldırıyorum, yükleyici bir şekilde proxy'nin kendisini belirledi ve her şey yüklendi, görünüşe göre ayarları Internet Explorer'dan aldı
Her şeyi sıfırdan kurdum (eski sürümü sildim, yeni kurulumu çalan ve yeniden yapılandıran web yükleyiciyi çalıştırdım), ama yine de hiçbir şey olmadı.
Servis / Ayarlar'a gidiyorum, Sunucu alanında access.metatrader5.com:443'ü ayarlıyorum ve bir proxy kurmaya çalışıyorum (Çalışma dördünde olduğu gibi aynı parametreleri ayarladım).
"Pusu" burada ortaya çıkar: açıkçası, proxy'yi test etmek için, terminal varsayılan olarak sunucuya bağlanmaya çalışır (ve sadece 1950 numaralı kapalı bir bağlantı noktasıyla). Bağlantı yok ve "Proxy testi başarısız" mesajı görüntüleniyor. Bağlantı olmaması nedeniyle, yeni sunucu access.metatrader5.com:443 doğal olarak (?!) hatırlanmıyor ve sunucular listesinden seçilmesi imkansız (terminali yeniden başlattıktan sonra bile) - bu orada değil.
Bu arada herhangi bir sunucu ile bağlantım olmamasına rağmen (hiçbiri taranmamış) demo hesap açma işlemi başlıyor, ilerleme çubuğu sağ sınıra geliyor ve (tabii ki daha ileri gidiyor) devam ediyor. takılmak. tek bir canlı sunucu yoksa hesap açmaya/oluşturmaya çalışmanın bile muhtemelen bir anlamı yoktur.
ancak demo hesap açma formunda sunucu adresinin ayarlanması çok uygun olacaktır .
Aynı sorun.
MT5 Build 319, proxy testinin başarısız olduğunu söylüyor
MT4, bir proxy üzerinden sorunsuz çalışır
Proxy sunucusu Eserv 4.24913
Bulut aracıları proxy'ler aracılığıyla nasıl çalışır?
hata mesajı veriyor
MQL5 Bulut Ağı yetkilendirmesi başarısız oldu (istek gönderilemiyor [12029])
Terminalin kendisi çalışıyor.
Bulut aracıları, yetkilendirme olmadan Internet Explorer ayarlarından bir proxy aracılığıyla bağlanmaya çalışıyor.
Yetkilendirmeyi bir proxy üzerinde mi kullanıyorsunuz, yoksa Internet Expolorer'da kayıtlı bir proxy yok mu?
Terminal ve aracılar, 527'yi oluşturacak şekilde güncellendi. Buluttaki aracılar yetkili değildir.
Ayarlar
Bir şeyi anlamıyorum, konu başlatıcı tarafından tanımlanan sorunun neden ne kadar süredir var olduğunu, "ve hala orada ..."
MT5'i bir proxy üzerinden yüklemeye çalıştım - yüklendi, ancak çalışmak istemiyor, MT4 sorunsuz çalışmasına rağmen proxy testi geçmiyor
Benzer bir durum: sabit bir bilgisayarda MT5 sorunsuz çalışır, ancak bir dizüstü bilgisayarda MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlantı yoktur. Hiçbir yerde bir çözüm bulamadı. Herhangi bir nedenle yardım sorunsuz indirildi.