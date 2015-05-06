Kurumsal bir proxy'den sunucuya nasıl ulaşılır? - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet. dördü uzun süredir öğürmeden çalışıyor.
Belki de proxy kontrolünde, doğrulama için kullanılması gereken ticaret sunucusunu ve bağlantı noktasını açıkça belirleme fırsatı vermeye değer mi? Ve sonra, kontrolün varsayılan olarak ilk sunucudan başladığı izlenimini edindim (1950 numaralı bağlantı noktası ile) ona ulaşmaz ve proxy testinin geçmediğine ve listedeki diğer sunucuları kontrol etmeden karar verir - yemin eder ve çıkar.
yine akıllı mıyız? hala basit: yeni MT5 ürünüyle - sorun... Bunu çözmeye çalışıyorum... ve çözümün, çalışanların nasıl çalışması gerektiğini düşündüğünüzle kesinlikle hiçbir ilgisi yok :)))
neden o zaman kurumsal bir güvenlik duvarı
Her şey söylediğiniz gibiyse, şirketinizin BT departmanına ayrıntılı bir şekilde başvurabilir ve MetaQoutesSofware Corp'tan yeni bir ürünle ilgili sorun yaşadığınızı beyan edebilirsiniz. ve buna izin vermek için şirketinizin ağ korumasını devre dışı bırakması gerekir.
sadece bir bayrakla ileri
bu benim görüşüm değil, bunlar bir şirkette yerleşik kanunlar ve davranış normlarıdır. ve şirketinizin istenmeyen verilere erişimi kapatması oldukça doğaldır.
Trouble Trouble hacker okuma, 80 bağlantı noktasında güvenli vpn bağlantıları ve anonim proxy'ler ve proxy'leri atlamak için özel programlar hakkında size bilgi verecekler.
ama kendine bir zerre alsan daha iyi olur, çünkü bir şirket çalışanı olduğun için, bilgiye erişim için belli bir miktar üzülmeyeceksin sanırım =)
benim düşündüğüm bu değil...
Gözleme. Peki, açık değil mi? CoreWinTT - Benim hakkımda, işim hakkında, yöneticilerimiz hakkında ve yönetimimizin çalışanlarının çalışmalarına nasıl davranması gerektiği hakkında ne düşündüğünüzle hiç ilgilenmiyorum ....
MT5, proxy altından ticaret sunucularına birincil erişimle ilgili bariz bir aksaklığa sahiptir. 443 numaralı bağlantı noktasının bizim için açık olduğunu bilsek bile, bu sunucuya bağlanmıyor! Buradaki yorumlarınız nelerdir? Sadece bu hatayı bulabileceğiniz ve düzeltebileceğiniz bir "test sitem" var. Ve bu şubenin görevi aksaklıkla başa çıkmak ve bana işte nasıl çalışmayacağımı öğretmemek ve şirket partisini sessizce kırmak.
Rosh'a : Şimdi bu sorunla ilgili işler nasıl gidiyor? Bir şey yapmaya mı çalışıyorsunuz yoksa "sonraya" mı ertelediniz?
Ayrıca 4'ün 5 sunucusuna nasıl ping attığını kontrol etmeye karar verdim. ping başarısız oldu. ya 4, 5'in cevabını anlamadığı için (büyük olasılıkla öyledir) ya da 443 numaralı bağlantı noktası açık olsa bile 5 sunucunuza gerçekten çıkış/giriş olmadığı için
Birkaç yapı önce, proxy üzerindeki yetkilendirmeyi yeniden yazdık ve her şey yolunda gitmeli. Tekrar kontrol et.
MetaTrader 4, doğrulama/tokalaşma protokolü değiştiği için MetaTrader 5 sunucularını tarayamayacak.
Lütfen belirtiniz:
Lütfen belirtiniz:
....
Tekrar kontrol et...
Birkaç yapı önce, proxy üzerindeki yetkilendirmeyi yeniden yazdık ve her şey işe yaramalı...
Ne servis masasında ne de burada bir şey bana soru yok, sorularıma/önerilerime cevap yok. Sorunun üstesinden gelme şansım nedir, yoksa "sonraya" mı ertelediniz?
Bu arada, "güncelleme bekleniyor" yazılı dört boş grafiğin görüntülenmemesi için dağıtım kitine en azından bazı geçmiş veriler dahil edilmelidir, böylece en azından "yerel olarak" Uzman Danışmanlar geliştirebilirsiniz.