İkinci robotta test cihazını kontrol ettim, test cihazı bu ayın 20'sinde başarılı bir ölüm gösterdi .... Kampanyanın test sonu sonuçlanmadı ... Yoksa bu sadece benim için bir durum mu?
Optimizasyon nasıl çalışır?
"Giriş parametreleri"nde optimize edilecek parametrelere bir onay işareti koydum (başlangıç, son değer ve adım ayarlanır). Test cihazı ilk değerlerde yalnızca bir kez çalışır ve yalnızca bir çekirdek yüklenir.
"Seç" aracı ayarlarındaki Test Cihazında ne anlama geliyor? İlk önce seçilen çekirdeğin yüklendiği açık, başka ne var?
İşte virüs yemin ediyor, servis dex'inin bağlantısını buradan atacağım, yoksa oraya resim ekleyemezsiniz = ((
Bu "antivirüs" AVG'sini terk etmenizi öneririm.
Bu piçler kolay yolu seçtiler - virüs algılama puanlarında daha fazla puan almak için Themida'nın koruma sistemini virüs olarak adlandırdılar. "Anti-virüslerinin" Themida'da %100 yanlış pozitifler verdiğini ve yazılım geliştiricilerin itibarına zarar verdiğini çok iyi biliyorlar. Onlarla konuşmanın bir anlamı yok ve savunma mekanizmalarımızı kapatmayacağız.
Biraz daha ayrıntılı olarak mümkündür: örneğin, bir EurUsd ve GbpUsd lansmanı için nasıl seçilir. Onay kutuları yok, hiçbir şey yok. Yalnızca bir araç seçilir.
Test cihazının ayarlarında temel grafik seçilir, ancak Expert Advisor başka semboller veya zaman çerçeveleri kullanırsa, bunlar otomatik olarak yüklenir ve simüle edilir.
Çoklu para birimi motoru şeffaf bir şekilde çalışır - Uzman Danışmandan gelen talep üzerine (gösterge talepleri, CopyXXX işlevleri aracılığıyla), veriler otomatik olarak sağlanır ve modellenir.
Ah, bu yüzden Expert Advisor'da birkaç döviz çiftinin kullanımını kendim programlamam gerekiyor. Ancak MQL4'te de mümkündü. Aslında hala anlamadığım bir şey var. Örneklerinizi adım adım ele alacağız. Basit bir çoklu para birimi testi örneğine ihtiyacınız olacak.
Optimizasyon modunu etkinleştirmeyi unutmayın:
"Seç" aracı ayarlarındaki Test Cihazında ne anlama geliyor? İlk önce seçilen çekirdeğin yüklendiği açık, başka ne var?
Tek başlatmalar için herhangi bir aracıyı (yerel veya uzak) seçebilirsiniz. Örneğin, daha hızlı ve daha güçlü bir uzak aracı üzerinde tek tek testler çalıştırabilirsiniz.
Optimizasyon modunda, sistem uzak olanlar da dahil olmak üzere mevcut tüm aracıları kullanacaktır.
MT4'te, son çubuğun yaklaşık olarak modellendiği diğer sembollere erişimi kullanmak da mümkündü. MetaTrader 5'te, diğer kişilerin sembolleri, tık tık temelinde çok doğru bir şekilde modellenir.
MT4'ten farklı olarak MT5'te mevcut herhangi bir sembol üzerinde işlem yapmak mümkündür - bu semboller artık detaylı olarak modellendiğinden bu mümkün olmuştur.
Birkaç enstrüman üzerinde anlaşma yapmak için kendinizi uzmanlardan deneyin.
Bu "antivirüs" AVG'sini terk etmenizi öneririm.
Katılıyorum. Bu antivirüsü uzun zaman önce değiştirdim. Ayrıca, o bir fren.
DLL'nin taşınması gerekiyordu
içinde
yoksa başlamaz.
