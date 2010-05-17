Strateji Test Cihazı

MetaTrader 5 ticaret terminalinde strateji test cihazı


Uzun zamandır beklenen Strateji Test Cihazının Yeni Yıldan önce bile ortaya çıkacağı umudu var ???

 
bir test cihazıyla, elbette, yazmak ve hata ayıklamak daha kolay ve daha kolaydı

Geliştiriciler, işlevsellik hata ayıklanırken test cihazı olmayacağını yazdı

 
Ocak ayına kadar kesinlikle bir testçi olmayacağını düşünüyorum.
 
Bu üzücü :(

 
Yani 1 Nisan'a kadar olmayacak.
 
ve işte bakıyorsun ve MT6
 
Bana öyle geliyor ki bir sonraki sürüm MT-64 olarak adlandırılacak.

;)))

 
Bu arada, test cihazından bahsettiğimize ve hala geliştirilme aşamasında olduğu için, MT4 test cihazının iyi bilinen hatasının düzeltilip düzeltilmeyeceğini, test edilen Uzman Danışmanların geleceğe bakmasına izin verip vermeyeceğini bilmek istiyorum. Şimdi MT4'te Hareketli Ortalamanın değerini sıfır çubuk için tipik fiyatla doğru bir şekilde elde etmek imkansızdır, çünkü. sadece açık olduğu bilindiğinde, ilk kene üzerinde bile tam gelecek dört OHLC'ye göre hesaplanır.
 

Sözlerin doğru değil. Kontrol etmeniz gereken bir danışman:

 //+------------------------------------------------------------------+
 //|                                                 CheckTypical.mq4 |
 //|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
 //|                                        http://www.metaquotes.net |
 //+------------------------------------------------------------------+
 #property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
 #property link       "http://www.metaquotes.net"

 //+------------------------------------------------------------------+
 //| expert start function                                            |
 //+------------------------------------------------------------------+
 int start()
  {
 //---- 
   double ma= iMA ( Symbol (), 0 , 1 , 0 ,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL, 0 );
   double price= Open [ 0 ];
   Print ( "ma=" ,ma, "   price=" ,price);
 //---- 
   return ( 0 );
  }
 //+------------------------------------------------------------------+

İfadeniz doğru olsaydı, MetaTrader 4 test cihazının günlüklerindeki ma ve fiyat değerleri her zaman farklı olurdu. Aslında, eşittirler.



 
Senin gerçeğin. Her şey harika.

 
Ocak! çok yakında

zamanı değil tabiki burada beklemek yetmez

--

yarım yıl düşündüm

