Strateji Test Cihazı
Uzun zamandır beklenen Strateji Test Cihazının Yeni Yıldan önce ortaya çıkacağına dair bir umut var mı???
bir test cihazıyla, elbette, yazmak ve hata ayıklamak daha kolay ve daha kolaydı
Geliştiriciler, işlevsellik hata ayıklanırken test cihazı olmayacağını yazdı
Ocak ayına kadar kesinlikle bir testçi olmayacağını düşünüyorum.
Bu üzücü :(
ve işte bakıyorsun ve MT6
Bana öyle geliyor ki bir sonraki sürüm MT-64 olarak adlandırılacak.
;)))
Sözlerin doğru değil. Kontrol etmeniz gereken bir danışman:
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma= iMA ( Symbol (), 0 , 1 , 0 ,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL, 0 );
double price= Open [ 0 ];
Print ( "ma=" ,ma, " price=" ,price);
//----
return ( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
İfadeniz doğru olsaydı, MetaTrader 4 test cihazının günlüklerindeki ma ve fiyat değerleri her zaman farklı olurdu. Aslında, eşittirler.
Sözlerin doğru değil. Kontrol etmeniz gereken bir danışman:
İfadeniz doğru olsaydı, MetaTrader 4 test cihazının günlüklerindeki ma ve fiyat değerleri her zaman farklı olurdu. Aslında, eşittirler.
Senin gerçeğin. Her şey harika.
Ocak ayına kadar kesinlikle bir testçi olmayacağını düşünüyorum.
Ocak! çok yakında
zamanı değil tabiki burada beklemek yetmez
--
yarım yıl düşündüm
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
MetaTrader 5 ticaret terminalinde strateji test cihazı
Uzun zamandır beklenen Strateji Test Cihazının Yeni Yıldan önce bile ortaya çıkacağı umudu var ???