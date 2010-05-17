Strateji Test Cihazı - sayfa 7
MT4, çeşitli enstrümanların birkaç açık emri için aynı anda kar/zararı hesaplayamaz. MT5 yapabilir mi?
MT5, tık tık sinyaller üretebiliyorsa, bu akrobasi demektir!
MetaTrader 4 ayrıca kene başına çubukları simüle etti, ancak yalnızca bir geçerli sembolde.
Az önce çok uzak bir döneme sahip bir kuyruk gördüm. Farvard analizini bir şekilde otomatikleştirmek mümkün mü (Lucas ve Lebo'ya göre analizi kastediyorum)?
MT4'ün M1 çubuk sinyalini minimal olarak simüle ettiğini anladım.
MetaTrader 4, M1 çubuklarına dayalı olarak sembolünün sıfır çubuğunu doğru bir şekilde simüle etti: Strateji Test Cihazı: Ticaret Stratejilerini Test Etmek için Simülasyon Modları .
Ancak MetaTrader 5, ayrıntılı M1 çubuklarını kullanarak (grafik geçmişinin tamamı M1 biçimindedir) ve her bir M1 çubuğunda kaydedilen yayılmayı hesaba katarak çubukların gelişimini (diğer semboller dahil) çok daha doğru bir şekilde modelleyebilir. Önümüzdeki günlerde, M1 çubuklarındaki son 10 yıldaki spreadlerin geçmişi ayarlanacak ve bu, test ederken daha doğru sonuçlar verecektir.
Ayrıca MetaTrader 5'te uzman stres testi modlarını dahil ettik. Daha kararlı ve güvenli Uzman Danışmanlar yazılmasına izin verecek agresif kayma, yeniden fiyat teklifi ve kısmi yürütme modelleme modunu açmak mümkün olacaktır.
Şimdilik normal mod ama yakında yenilerini ekleyeceğiz.
1. Test Cihazı , test modunda asılı kalır (test sürecinin sonunda - tüm çıktı verilerinin alınmasına rağmen gri renkte)
2. Tüm kurulumlarda test, yalnızca 10/01/2010 ile 04/23/2010 arasındaki dönem için gerçekleştirilir. Daha önceki tarih yerine getirilmedi
Serverdesk üzerinden programlayın.
Derin geçmişi kontrol edin, ayarlarda Geçmişteki maksimum çubuklar = Sınırsız ve yeniden başlatın.
Doğrulama için: 1993'e kadar EURUSD Günlük grafiğinde gezinin ve ardından mevcut tüm geçmişi gösteren EURUSD üzerinde test etmeye başlayın.
Her şey 2001.01.01'den 2010'a gitti. Ayrıca takılmayı da ortadan kaldırdım (bu benim). TEŞEKKÜR!