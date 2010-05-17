Strateji Test Cihazı - sayfa 5
Uff, iki derleme güncellemesinden sonra test cihazı çalışmaya başladı. Ama bir soru var. Testin sonunda, bir pozisyon açık kalır ve daha sonra kayıpla kapatılır. Bunu bir şekilde düzeltmek mümkün mü? Bu doğru değil. Örneğin, test cihazında şöyledir:
Ve gerçek bir hesapta şöyle görünür:
Örneğin, test cihazında, test cihazı tarafından baskı altında testin sonunda kapatılan anlaşmaları dikkate almayın.
Virüsten koruma yazılımım beni rahatsız ediyor =((
Kapatmayacağım, düzeltmelerini bekleyeceğim
Tam olarak nasıl ve neye yemin ediyor?
Lütfen ayrıntılı olarak açıklayın. Hepsinden iyisi, doğrudan bu sitedeki profilinizden "Hizmet Masası" işlevi aracılığıyla - bu şekilde görevi doğrudan geliştiriciler için görevler listesine ayarlarsınız.
Ama bir soru var. Testin sonunda, bir pozisyon açık kalır ve daha sonra kayıpla kapatılır. Bunu bir şekilde düzeltmek mümkün mü? Bu doğru değil.
Evet, yalnızca pozitif olanları kapatın ve marj elbette testin sonuna kadar yeterliyse, testin sonunda biriken negatifleri atın! Yapması kolay bir kase!
Evet, yalnızca pozitif olanları kapatın ve marj elbette testin sonuna kadar yeterliyse, testin sonunda biriken negatifleri atın!
Hmm, aynı sonucu bilerek gerçek bir hesapta getirdim. Bir marj çağrısına yol açan hiçbir kaybetme işlemi yoktur! Ve testçi gerçeğe uymayan bir sonuç gösterdi ve bu son işlemdeydi!
7-8'de, çevrimiçi robot işlemleri zararla kapattı ve şöyle bir resim vardı:
Ve testçi 7. marj çağrısını gösterdi.
Çevrimiçi robot, bu ayın 23'üne kadar başarıyla hayatta kaldı.
Henüz Tester açıklaması yok mu?
Çoklu araçları görmedim. Şimdiye kadar sadece bir enstrümanda mı?
İşte virüs yemin ediyor, servis dex'inin bağlantısını buradan atacağım, yoksa oraya resim ekleyemezsiniz = ((
Biraz daha ayrıntılı olarak mümkündür: örneğin, bir EurUsd ve GbpUsd lansmanı için nasıl seçilir. Onay kutuları yok, hiçbir şey yok. Yalnızca bir araç seçilir.