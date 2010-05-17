Strateji Test Cihazı - sayfa 5

Yeni yorum
 

Uff, iki derleme güncellemesinden sonra test cihazı çalışmaya başladı. Ama bir soru var. Testin sonunda, bir pozisyon açık kalır ve daha sonra kayıpla kapatılır. Bunu bir şekilde düzeltmek mümkün mü? Bu doğru değil. Örneğin, test cihazında şöyledir:

Ve gerçek bir hesapta şöyle görünür:

Örneğin, test cihazında, test cihazı tarafından baskı altında testin sonunda kapatılan anlaşmaları dikkate almayın.

 
CoreWinTT :

Virüsten koruma yazılımım beni rahatsız ediyor =((

Kapatmayacağım, düzeltmelerini bekleyeceğim

Tam olarak nasıl ve neye yemin ediyor?

Lütfen ayrıntılı olarak açıklayın. Hepsinden iyisi, doğrudan bu sitedeki profilinizden "Hizmet Masası" işlevi aracılığıyla - bu şekilde görevi doğrudan geliştiriciler için görevler listesine ayarlarsınız.

 
179
Rinng 2010.04.24 01:45
2010.04.24 01:45:32

... Ama bir soru var. Testin sonunda, bir pozisyon açık kalır ve daha sonra kayıpla kapatılır. Bunu bir şekilde düzeltmek mümkün mü? Bu doğru değil. Örneğin, test cihazında şöyledir:

Örneğin, test cihazında, test cihazı tarafından baskı altında testin sonunda kapatılan anlaşmaları dikkate almayın.

Evet, yalnızca pozitif olanları kapatın ve marj elbette testin sonuna kadar yeterliyse, testin sonunda biriken negatifleri atın! Yapması kolay bir kase!
 
Valmars :


179
2010.04.24 01:45:32

Evet, yalnızca pozitif olanları kapatın ve marj elbette testin sonuna kadar yeterliyse, testin sonunda biriken negatifleri atın! Yapması kolay bir kase!
Hmm, aynı sonucu bilerek gerçek bir hesapta getirdim. Bir marj çağrısına yol açan hiçbir kaybetme işlemi yoktur! Ve testçi gerçeğe uymayan bir sonuç gösterdi ve bu son işlemdeydi!
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 
Rinng :
Hmm, aynı sonucu bilerek gerçek bir hesapta getirdim. Bir marj çağrısına yol açan hiçbir kaybetme işlemi yoktur! Ve testçi gerçeğe uymayan bir sonuç gösterdi ve bu son işlemdeydi!
Ve test cihazının girdileri ve çıktıları ile danışmanın çevrimiçi çalışması ne kadar çakışıyor (muhtemelen bir demo hesabında gerçek olanlar henüz açılmadı)?
 

7-8'de, çevrimiçi robot işlemleri zararla kapattı ve şöyle bir resim vardı:

Ve testçi 7. marj çağrısını gösterdi.

Çevrimiçi robot, bu ayın 23'üne kadar başarıyla hayatta kaldı.

 

Henüz Tester açıklaması yok mu?

Çoklu araçları görmedim. Şimdiye kadar sadece bir enstrümanda mı?

 
Çoklu para birimi testi çalışır - kullanabilirsiniz
 

İşte virüs yemin ediyor, servis dex'inin bağlantısını buradan atacağım, yoksa oraya resim ekleyemezsiniz = ((

 

Biraz daha ayrıntılı olarak mümkündür: örneğin, bir EurUsd ve GbpUsd lansmanı için nasıl seçilir. Onay kutuları yok, hiçbir şey yok. Yalnızca bir araç seçilir.

12345678910
Yeni yorum