Strateji Test Cihazı - sayfa 8

Yeni yorum
 

Test cihazı için çok teşekkürler!

Kesinlikle üzerinde çalışılacak bir şey var, ama genel olarak Harika!

 

antivirüs tavsiye et, antiviral olmadan test etmeyi reddediyorum

tercihen özgür, şarlatanlıktan hoşlanmam

Normal olan ücretsiz programlar da olduğu için zaten ücretli bir tane almayacağım.

 
CoreWinTT :

antivirüs tavsiye et, antiviral olmadan test etmeyi reddediyorum

tercihen özgür, şarlatanlıktan hoşlanmam

Normal olan ücretsiz programlar da olduğu için zaten ücretli bir tane almayacağım.

mükemmel ücretsiz antivirüs http://www.comodo.com/ Bir yıldır kullanıyorum
 

test cihazı benim için hızlı bir şekilde bir şeyler çalıştırıyor ve grafik tek bir işlemin değil düz bir çizgiyi gösteriyor

 
CoreWinTT :

antivirüs tavsiye et, antiviral olmadan test etmeyi reddediyorum

tercihen özgür, şarlatanlıktan hoşlanmam

Normal olan ücretsiz programlar da olduğu için zaten ücretli bir tane almayacağım.

Microsoft'tan mükemmel bir ücretsiz antivirüs var: Microsoft Security Essentials (ancak yalnızca Windows'un yasal kopyalarına yüklenir).

Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows
Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows
  • www.microsoft.com
Use Microsoft Security Essentials to help guard against viruses, spyware, and other malicious software. It provides real-time protection for your home or small business PCs. Microsoft Security Essentials is free* and we designed it to be simple to install and easy to use. It runs quietly and efficiently in the background so you don't have...
 
Yine de çok iyi McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (McAfee VerusScan ile karıştırılmamalıdır). Bu, kurumsal kullanıcılar için bir virüsten koruma yazılımıdır (şarlatanlığa gerek yoktur). Ayrıca sunucu Windows'a yüklenir. Üç yıllık kullanım, sorun yok.
 
Renat :

Optimizasyon modunu etkinleştirmeyi unutmayın:



Tek başlatmalar için herhangi bir aracıyı (yerel veya uzak) seçebilirsiniz. Örneğin, daha hızlı ve daha güçlü bir uzak aracı üzerinde tek tek testler çalıştırabilirsiniz.

Optimizasyon modunda, sistem uzak olanlar da dahil olmak üzere mevcut tüm aracıları kullanacaktır.


Cevap için teşekkürler. Test penceresinde tüm satırlar görünmediğinde kaydırmanın zararı olmaz. Bir şekilde iki alt alanı hemen bulamadım. Test cihazım böyle açıldı.


 
Test cihazında testin görselleştirilmesi planlanıyor mu? Ve eğer öyleyse, ne zaman?
 
jmiller :
Test cihazında testin görselleştirilmesi planlanıyor mu? Ve eğer öyleyse, ne zaman?
Planlandı. Zamanlama konusunda bir şey söyleyemem.
 

1. Yerel çekirdekleri bir şekilde devre dışı bırakmak mümkün müdür?

Böyle bir fırsata sahip olmak kötü olmazdı. Örneğin, bir dizüstü bilgisayarda çalışmak benim için uygun ve dizüstü bilgisayar işlemcisinin %100 yüklenmesi rahatsız edici fan gürültüsü yaratıyor.

2. Test cihazını Linux için yayınlamayı planlıyor musunuz? RISC sistemleri üzerinde optimizasyon yapmak mümkün olacaktır.

12345678910
Yeni yorum