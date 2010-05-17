Strateji Test Cihazı - sayfa 8
Test cihazı için çok teşekkürler!
Kesinlikle üzerinde çalışılacak bir şey var, ama genel olarak Harika!
antivirüs tavsiye et, antiviral olmadan test etmeyi reddediyorum
tercihen özgür, şarlatanlıktan hoşlanmam
Normal olan ücretsiz programlar da olduğu için zaten ücretli bir tane almayacağım.
test cihazı benim için hızlı bir şekilde bir şeyler çalıştırıyor ve grafik tek bir işlemin değil düz bir çizgiyi gösteriyor
Microsoft'tan mükemmel bir ücretsiz antivirüs var: Microsoft Security Essentials (ancak yalnızca Windows'un yasal kopyalarına yüklenir).
Optimizasyon modunu etkinleştirmeyi unutmayın:
Tek başlatmalar için herhangi bir aracıyı (yerel veya uzak) seçebilirsiniz. Örneğin, daha hızlı ve daha güçlü bir uzak aracı üzerinde tek tek testler çalıştırabilirsiniz.
Optimizasyon modunda, sistem uzak olanlar da dahil olmak üzere mevcut tüm aracıları kullanacaktır.
Cevap için teşekkürler. Test penceresinde tüm satırlar görünmediğinde kaydırmanın zararı olmaz. Bir şekilde iki alt alanı hemen bulamadım. Test cihazım böyle açıldı.
Test cihazında testin görselleştirilmesi planlanıyor mu? Ve eğer öyleyse, ne zaman?
1. Yerel çekirdekleri bir şekilde devre dışı bırakmak mümkün müdür?
Böyle bir fırsata sahip olmak kötü olmazdı. Örneğin, bir dizüstü bilgisayarda çalışmak benim için uygun ve dizüstü bilgisayar işlemcisinin %100 yüklenmesi rahatsız edici fan gürültüsü yaratıyor.
2. Test cihazını Linux için yayınlamayı planlıyor musunuz? RISC sistemleri üzerinde optimizasyon yapmak mümkün olacaktır.