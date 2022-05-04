Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 206
Bir katılımcıya "Dasha-dasha" takma adıyla cevap vermek mantıklı mı ??? Vladimir Baskakov burada olsaydı, hala ona cevap verebilirdi ... Ve böylece ...
Sana söylemiştim:)
Kendine bir bak. Dasha-dasha... Veya Ahtapot? Ya da başka kim olacak?
Sana söylemiştim:)
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Paradoksa dikkat edin: Denge açısından en iyisi 143141'dir ve en yüksek kaliteye hiç dahil değildir .
Asırlık bir soru ortaya çıkıyor: Dama mı istiyorsun yoksa gitmek mi?
PS Bak, lütfen, 143141'de hangi ayarlar var (hangi SL ve TP)?
George,
Her aracın kazanç periyotları vardır ve kayıp periyotları ve kayıp periyotları daha uzundur diyorsunuz. En üstte yer alan araçlara bakarsanız bu varsayımınız doğrulanmaz. Hepsini analiz etmedim ama en başarılılarına baktığımızda kâr süresinin zarar süresinden çok daha uzun olduğu sonucuna varabiliriz. Sadece kayıp dönemine kadar yaşamazlar, çünkü. ihaleden çıkarıldı. Ve onların kayıp dönemlerini gözlemlemiyoruz.
M.b. varsayım yeniden formüle edilmelidir: TS'nin çoğu kârsızdır. Ancak daha küçük bir parça kârla çalışabilir.
Bir gözlem daha: En yüksek kalitede ilk sırada 28 Haziran'da oluşturulan ve haftada 26 işlem yapan ve 30.86 usd kazanan 743642 var.
Kişi bir şekilde bu tür başarılı sistemleri belirlemeyi kariyerlerinin en başında öğrenmelidir. Örneğin, kâr elde etme oranını belirleyecek bir parametre girin (bir pozisyon tutma süresini, işlem sayısını, işlem başına ortalama kârı, günlük kârı dikkate alarak).Gibi bir sihirbaza dikkat etmeniz gerektiğine dair bildirimler gönderecek olan Alert.
Ne olmuş ? Nasıl ticaret yaptığına bakın - korkunç gerizekalılar ve arka arkaya altı kayıp! Bunu gerçeğe koymaya cüret eder misin?
Parametreleri:
Ayrıca küçük bir yeniden optimizasyon parametreleri geçmişi var (kaydetmeye başladığımdan beri, kod değişiklikleri nedeniyle parametre seti biraz farklı):
Bu arada, kanalın bu kadar büyük bir periyodu da böyle bir sisteme güven vermiyor. Sterlin frangı üzerinde doğrudan takip eden SL (ve haftanın sonunda çıkış) ile saatlik grafiklerde iki haftalık kanalın kırılması?
Benim düşünceme göre, bu sadece rastgele bir "yeni başlangıç", başka bir şey değil.
George,
Her aracın kazanç periyotları vardır ve kayıp periyotları ve kayıp periyotları daha uzundur diyorsunuz. En üstte yer alan araçlara bakarsanız bu varsayımınız doğrulanmaz. Hepsini analiz etmedim ama en başarılılarına baktığımızda kâr süresinin zarar süresinden çok daha uzun olduğu sonucuna varabiliriz. Sadece kayıp dönemine kadar yaşamazlar, çünkü. ihaleden çıkarıldı. Ve onların kayıp dönemlerini gözlemlemiyoruz.
Hmm... Çok uzun süre çalışmıyorlar... Ve davranış değişikliği gösterir göstermez hemen ticaretten atılıyorlar. Neredeyse 670 TC'den bazılarının oldukça uzun bir kazanç dönemi göstermesi şaşırtıcı mı? Kayıp dönemlerinin daha da uzun olacağına eminim - neredeyse bir yıl boyunca mükemmel sonuçlar veren ve ardından aniden “sönük” olan ve arasında “sarkan” olan sterlin doları üzerindeki kanalın çöküşünü tekrar hatırlıyorum. Neredeyse bir yıl boyunca Alt ve Orta bölümler.Aynı zamanda, istisna olasılığını dışlamıyorum ... Ama şu ana kadar bu istisnaları görmüyorum.
Bir gözlem daha: En yüksek kalitede ilk sırada 28 Haziran'da oluşturulan ve haftada 26 işlem yapan ve 30.86 usd kazanan 743642 var.
Kişi bir şekilde bu tür başarılı sistemleri belirlemeyi kariyerlerinin en başında öğrenmelidir.
Gerekli.
Özel teklifler olacak - uygulamayı düşünmek mümkün olacak.