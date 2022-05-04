Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 188
HİÇBİR sistemin kazanç ve kayıp dönemleri olduğunu ve kayıp dönemlerinin daha uzun olduğunu özellikle ağırbaşlı yoldaşlara hatırlatmama izin verin. Ve bu nedenle - HERHANGİ bir sistem aynı şeyi bekliyor - bir "kontrol atışı" ve açık artırmadan çekilme.
Kârın anahtarı, hala çalışmakta olan sistemler arasında sürekli geçiş yapmaktır.
OHLC'de iki yıl boyunca test cihazında 643642:
Ve bu gerçek kenelerde:
Ve düşünmeyen yoldaş için, sistemin sistem olarak adlandırıldığını, çünkü sistematik olarak kâr getirdiğini hatırlayalım. Eğer böyle değilse, o zaman bu bir sistem değil, oturarak bile tasarruf etmeyen işe yaramaz çöp. :D
Temel kanıt - "duyuru" ndan bir yıl sonra "sistemler" liginde en az bir gerçek doların kazanıldığına dair en ufak bir onay değil. :D
Bu karşılaştırmayı, TS optimizasyonunun kalitesini kontrol etmek için bir kriter olarak gerçek keneler üzerinde çalıştırmayı önermek için verdim.
Ne yazık ki, gerçek keneler üzerinde optimize etmenin mümkün olmadığını anlıyorum.
Ve düşünmeyen yoldaş için, sistemin sistem olarak adlandırıldığını, çünkü sistematik olarak kâr getirdiğini hatırlayalım.
NUMARA.
Sözlüğü açarsınız ve "sistem" in ne olduğunu okursunuz. Ve sonra "kar" hakkında konuşun.
Bu karşılaştırmayı, TS optimizasyonunun kalitesini kontrol etmek için bir kriter olarak gerçek keneler üzerinde çalıştırmayı önermek için verdim.
Ne yazık ki, gerçek keneler üzerinde optimize etmenin mümkün olmadığını anlıyorum.
Ama bir zamanlar ne olduğuna bakmanın amacı ne? Sadece sistemin şu ana kadar çalıştığı değere sahiptir. Ve hepsi bu. Daha nasıl çalışacağı bilinmiyor.
Ve bu nedenle - her şeyi bir demo hesabına koyun ve ticaret yapmalarına izin verin. Biz de izleyip seçeceğiz.
Yani sezgisel olarak kâr getirecek araçları mı seçiyorsunuz? Anladım. :D
Araç optimizasyonunun sonuçlarını değerlendirmek için belirli bir sisteminiz var. Bu sisteme dayanarak, aracın kalitesini hesaplar ve şu veya bu bölüme gönderirsiniz.
Bu derecelendirme sistemini modernize etmeyi öneriyorum. TS yeniden optimize edildikten sonra, gerçek keneler üzerinde bir kontrol çalıştırması yapın ve gerçek keneler üzerinde böyle bir çalışmanın sonuçlarına dayanarak TS'yi değerlendirin.
Pekala, uzaklaştın - neredeyse aynı şeyi aldın. Gerçek kenelerde, SL sadece birkaç ekstra vuruş yaptı. Söylediklerinin hepsi - yapabilirsin, ama ne anlamı var?
Sonuç önemli ölçüde farklı olsaydı - buna değecekti. Hiç bir fark görmüyorum - 1MOHLC'de - SL'ye dokunulan yerlerde büyük kısa dezavantajlar vardı, gerçekte bu dezavantajlardan bazılarının koruyucu SL'lere dokunması şaşırtıcı değil. Bunun "altı" - ChnFlatRTS sistemi olduğunu hatırlatmama izin verin.
Geçmişte olanları ve gelecekte asla olmayacakları "uzlaştırmanın" bir anlamı yok. Tarih bize sadece net bir kayıp veren kararsız sistemleri dışlamak için verilmiştir. Sistemi gerçek keneler veya 1MOHLC üzerinde test ettiğimiz için geleceği hiç değişmeyecek. En kârsız sistemi En Yüksek Bölüme koysak bile - hiçbir şey değişmeyecek, 10 işlem yapar yapmaz ve bunu derecelendirme sistemime göre değerlendirebilirim - hemen düşük kaliteli olarak derecelendirilecek ve hemen altına düşecek. Orta veya hatta alt bölüme. Ve bunun tersi - sistem bölümün "normundan" daha yüksek bir sonuç gösterirse - hemen daha yüksek bir sonuca geçecektir. En Yüksek Bölüme geçmek için - ticaretin kalitesi 0,95'ten yüksek olmalıdır - gösterildiği gibi, bu kalite, tarihte bile, gerçek demo ticaretinde bile bir rol oynamaz.
Gerçek keneleri kovalamanın amacı nedir?
Pekala, uzaklaştın - neredeyse aynı şeyi aldın. Gerçek kenelerde, SL sadece birkaç ekstra vuruş yaptı.
Control (koruyucu) SL'yi mi kastediyorsunuz? Ama sonuçta bu durumda araç müzayededen çekilmeli mi?