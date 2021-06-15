1200 abone!! - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bugün gözleriniz kapalı bir "hayranlık gününüz" var.
Bir sonraki dalda, geliştiricinin hiçbir eserini görmeden ve genellikle hangi seviyede yazdığını bilmeden yüksek beceri ve niteliklerine hayran kalıyorsunuz.
Burada hayran kalıyorsunuz, ancak henüz ne olduğuna karar vermediniz.
Bana gelince, hayran olmak için - "mutfağı" bilmeniz gerekir.
Yani, bir sinyal üzerine - strateji hepimiz için zaten açık - oturmak, trendin tersine girmek, yaşam süresi "yanlış yönde" ilk güçlü hareket tarafından önceden belirlenir - böyle bir strateji hayranlığa neden olamaz - değil yeni ama sıradan da değil.
Böyle bir strateji, çekici büyüme, denge, pozitif işlem sayısı ve sinyal derecelendirmesinde başarılı bir şekilde konumlandırılmasına katkıda bulunan diğer sinyal parametrelerini mükemmel bir şekilde "çizir".
Dolayısıyla sinyal hizmeti için bir strateji seçme açısından seçim başarılı olmuş ve sağlayıcı burada elinden gelenin en iyisini yapmış.
Ama aynı zamanda, sinyal konumlandırma açısından, her şeyin gerçekte orada ne ve nasıl olduğunu bilmiyoruz ve bilmiyorsak, henüz hayran olunacak bir şey yok.
Andrei, 900'den fazla tamamlanmış eseri olan sanatçıya olan hayranlığımı neden beğenmedin anlamıyorum. burada bulunanların çoğundan çok daha fazlası ...
Not Bu arada, ben de sana hayranım... Ve bir geliştirici olarak Nikolay Ivanov'u görene kadar kişisel derecelendirmemde ilk sıradaydın.
Benim için önemli bir kriter, tam olarak yapılan iş sayısı ve ortalama inceleme, çünkü bu, bu sanatçının birçok yönden çekiciliğinin bir sonucu. ..
Bir de "kalabalık etkisi"ni bir yana bırakalım... Koyunlar gibi herkes herkesin olduğu yere koşmuyor) Sinyal için de aynısını söyleyeceğim...
Evet, hepsi değil - eğer Pareto'nun "80/20" ilkesindeki sonucunu temel alırsak, o zaman sadece %20'si çalışmaz.
Büyük çoğunluğun TOP'a gittiğinden şüpheniz varsa , sinyal servisi böyle bir analiz için uygundur.
Miktar her zaman kaliteye galip gelir.
Bu nedenle, bir tüccar olarak bir sinyal sağlayıcının seviyesini değerlendirmek için kişi her zaman stratejisine bakmalıdır.
Bir geliştiricinin seviyesini profesyonel bir geliştirici olarak değerlendirmek için her zaman koduna bakmalı ve işlevselliği analiz etmelisiniz.
Aboneler bunu dış işaretlerle değerlendirir - ve incelemelerden de görülebilir - dün fiyat yanlış yöne gitti, ne kadar kötü bir tüccar - bugün fiyat doğru yöne gitti, tüccar zaten en iyisi.
Müşteriler ayrıca dış işaretlerle değerlendirir - danışman bir saat içinde yapıldı - en iyi geliştirici. Müşteriye kodun kalitesini sorun - bunu anlamadığını veya muhtemelen düzeyde olduğunu söyleyecektir.
Ps Neden ÜST ile ilgili ana şikayetler - ÜST'ün esas olarak nicel göstergelere dayandığı. Çünkü sürece katılanlar şunu anlıyorlar: nitelik ve nicelik uyumlu değil ve siz ya kaliteyi ve ÜST'ü önemsemeyin- ya da nicelik ve ÜST'ü seçmelisiniz. Bu yaklaşımın nedeni, nitel göstergelerin resmileştirilmesinin zor olmasıdır. Niteliksel bir değerlendirme için incelemeler ve diğer değerlendirmeler vardır. Ama ne yazık ki TOP'a yansımıyorlar.
Neden çoğu, aptal insanlardan uzak, tek bir takım olamaz.
Dikkat ederseniz, aslında aynı siperde oturmalarına rağmen, sürekli birbirleriyle dalga geçiyorlar, ancak aynı zamanda kartuşlarda birbirlerine yazmayı başarıyorlar.
Kartuşlarla ilgili en sevdiğim cümlelerin arasına koydum)) Forex'te tek bir takım olamaz. Tüm rakipler ve en çok birbirlerini kıskanıyorlar.
Bu arada Yura, alım satımları sinyallerle görme olasılığını da bilmiyordum, görünüşe göre bununla pek ilgilenmedim. Nedense benim için sadece EURGBP gösteriyor. Bir haftadır foruma girmiyordum, bu yazılara yeni ulaştım. Neden sadece bir çift gösterdiğini anladınız mı?
Bilen varsa lütfen cevap versin. Anladığım kadarıyla, büyük bir gecikmeyle ve maksimum işlem yapılan çift için gösteriliyor?
ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:
-430$ bu ay zarar
Bir sürü bahane ve habersiz strateji testi sinyal hizmeti için -30$
bu ayki kötü performansınızdan dolayı nisan ayı indirimini hak ettik...
-430$ bu ay zarar
-30$ bir sürü bahane
bu ayki performansınız yüzünden nisan ayı indirimini hak ettik...
Merak ediyorum, nasıl indirim alabilirsin? Kuralları okumak için çok tembel, ancak daha önce yalnızca abonelik fiyatını artırmak mümkündü. Ve öyle görünüyor ki, sinyallerde kişisel bir indirim yapmanın hiçbir yolu yok. Yoksa bir şey mi kaçırdım?
Bundan şüphe etmeye bile gerek yok - sağlayıcı, bir kesinti nedeniyle projesinin herhangi bir saatte sonlandırılabileceğinin farkındadır - ve bu, onun kesinlikle sıfır pişmanlık duymasına neden olacaktır.
Proje başarılı. O yer aldı. Ne kadar yaşaması gerekiyor - artık herhangi bir rol oynamıyor.
Senin için önemli değil. Ve sağlayıcı için - neden aniden olsun ki? Bu işten iyi para kazanıyor ve şüphesiz devam etmesini istiyor. Kafanızda bir şeyler karışıyor.
Merak ediyorum, nasıl indirim alabilirsin? Kuralları okumak için çok tembel, ancak daha önce yalnızca abonelik fiyatını artırmak mümkündü. Ve öyle görünüyor ki, sinyallerde kişisel bir indirim yapmanın hiçbir yolu yok. Yoksa bir şey mi kaçırdım?
Site üzerinden yapmayın.
Senin için önemli değil. Ve sağlayıcı için - neden aniden olsun ki? Bu işten iyi para kazanıyor ve şüphesiz devam etmesini istiyor. Kafanızda bir şeyler karışıyor.
Her şey çok basit ve cevap belli. İstemek ve gerçeklik - şeyler her zaman uyumsuz değildir.
Hesabındaki ticaretin son haftalarında bir dizi kesin an yaşandı:
-- ticaret stratejisini açıkladı: trende karşı giriş, fazla kalma -- onun düz bir denge ve büyüme eğrisi ve yüksek bir pozitif işlem yüzdesi tutmasına izin veren bu stratejidir -- dahası, görünüşe göre, sahip olmadı ve hiç olmadı başka bir ticaret stratejisi
-- stratejisinin potansiyeli ayda %10 kârdır -- fazlalık, düşüşte sık ve keskin bir artışla doludur
- %10'luk bir kayıp, onu sadece 300-400 puanlık geri tepmesiz bir hareket haline getiriyor - bu da euro, sterlin ve euro / sterlin (işlem yaptığı çiftler) için sorun değil çünkü. bu çiftler için fiyatlar tarihi düşük seviyelerde
Böyle bir durumda hesabını birleştirirken saçını yolması garanti edilirse, bu sadece potansiyel aboneleri için daha iyi olacaktır.
Ama bunu yapmayacak ve kaçınılmaz olan hesap birleştiğinde, "Eh. İyi yolculuklar" demekten başka bir şey söylemeyecek. Halk için, "DC hesabımı sızdırdı" gibi bir şey üretecek ve PAMM'nize veya yeni hesabınıza abone olmayı teklif edecek.
Kartuşlarla ilgili en sevdiğim cümlelerin arasına koydum)) Forex'te tek bir takım olamaz. Tüm rakipler ve en çok birbirlerini kıskanıyorlar.
Bu arada Yura, alım satımları sinyallerle görme olasılığını da bilmiyordum, görünüşe göre bununla pek ilgilenmedim. Nedense benim için sadece EURGBP gösteriyor. Bir haftadır foruma girmiyordum, bu yazılara yeni ulaştım. Neden sadece bir çift gösterdiğini anladınız mı?
Bilen varsa lütfen cevap versin. Anladığım kadarıyla, büyük bir gecikmeyle ve maksimum işlem yapılan çift için gösteriliyor?
Market Watch'ta başka semboller var mı?
Tabii ki, handikaptaki ilk gün değil. Bu sinyalde işlem gören her şey oradadır. Anladığım kadarıyla işlemler 2 hafta gecikmeli gösteriliyor.