Projenin devreye alınmasında masa düzenini daha iyi tartışalım - bu gerçekten motive edecek :)
Kendin mi yaptın yoksa bir yerden mi aldın?
Entegrasyon :)
Entegre kafatasları - hoşuma gitti.
İş profilinin etkilediği görülebilir.)
Bana öyle geliyor ki, ortada bir ağ üzerinde oturan bir örümcek yapacak.
mühendisin kafasını yemek :)
Belirtilen aralıkta PRNG sınıfı.
Avantajları : Farklı başlatmalara sahip birkaç rastgeleye sahip olma yeteneği,
10 lam'a kadar herhangi bir aralığın eşit olarak dağıtılmış değerleri (maalesef dizi artık yeterli değil).
10 çağrı ile Rand(), standart Rand'ı 50 µsn geride bıraktı (time rnd.Rand()=344 time rand()=391).
Dezavantajları : Srand()'ın başlatılması uzun zaman alır, standart aralık 32768 (766 µs), 1 lam neredeyse 2 dakikadır.
10 lyam sınırını kontrol etmedim, ancak zaman ilerledikçe inanılmaz derecede uzun zaman geçti.
Sağlıklı eleştiri kabul edilir. Mevduat para biriminde eleştirileri kabul ediyorum :)