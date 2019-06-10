"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 99
Ve kayan zaman pencerelerinde entropinin kendisi nasıl davranır?
1 saatin katları olan kayan zaman pencereleriyle (dakika cinsinden: 60, 120, 180, ...) çalışmalar yaparsak, ortalama olarak entropinin minimum olduğu pencereleri belirlememiz gerektiği açıktır. .
Bu örneklerle çalışmalısınız - Eminim Ulusal Meclis orada kalıplar bulacaktır.
sonra bakarım ama resim artık hoş değil
örneğin, basit bir meslekten olmayan kişi için Eurodolar kazanın. temelde gerçekçi değil.
ve bu arada, burada bulunan "bilge adamların" hiçbiri bunun aksini kanıtlayamayacak :) 4. forumdan geriye kalanlar bu kadar... ah. Ve Ulusal Meclis'i de yazacaklardı.
Bir kez daha tekrar ediyorum - bu branştaki bazı katılımcıların bir ekip halinde çalışamayacaklarını ilk elden bilerek, bu dal başlangıçta utanç verici bir başarısızlığa mahkum edildi.
Bu arada, tiklerle gerçekten daha eğlenceli. Ama zaten bir yayılma var.
Bu arada, tiklerle gerçekten daha eğlenceli. Ama zaten bir yayılma var.
Katılımcı sayısı ne kadar fazla olursa, yapı o kadar karmaşık olur ve enstrüman SB'ye o kadar çok benzer. Ama yine de SB değil, hafızalı bir süreç. Bir sinir ağının en azından bazı statik veriler üzerinde eğiterek ve zaman zaman fiyat değerleri sağlayarak para kazanması pek olası değildir.
peki, eğer gölde yüzen parçalar ... "hafıza" olarak kabul edilirse, o zaman muhtemelen
yakın fiyatları yedi, o zaman hiç hafıza yok. Döngü yoktur, bunlar sadece kuyruklardır, emisyonlardır - hafızayla hiçbir ilgileri yoktur. Aksi takdirde, gözlemlenmeyen entropi açısından SB'den önemli bir fark olacaktır. (sadece bitcoin ve diğer bazı araçlarda)
Özellikle de kapatırsanız! Zaman ayrıklaştırmasının kendisi büyük bir rastgele bileşen sunar. Müziği rastgele aralıklarla örneklersek biz de hiçbir şey anlayamayız.
İşte bu yüzden İskender her şeyde haklı :)
Bitcoin ayrıca zaman içinde rastgele görüneceği noktaya kadar daha karmaşık hale gelecektir.
evet, ama ilginç .. klasik araçları bırakıp daha az etkili olanları arayabilirsin