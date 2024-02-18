Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 6
Önerilen çözüm şimdiye kadar başka bir şeye rastlamadı. Bu yüzden daha iyisini sunamazdım.
Şimdi SB'den önce bir çözüm eklerseniz, senkronize hale gelecektir.
#include <Trade\Trade.mqh>
Küçük bir örnek alabilir miyim? Sınıfları bağlarken - sizinki ve SB:
#include <Trade\Trade.mqh>
konuya giriyorum)
konuya giriyorum)
Sadece hatları değiştirdim...
Küçük bir örnek alabilir miyim? Sınıfları bağlarken - sizinki ve SB:
#include <Trade\Trade.mqh>
Evet, bu nüansı unutmuşum. Doğru, böyle bir kısıtlama yok ...
Kapanmaları yeniden düzenlerseniz, elbette küfür olmaz. Ancak etki sıfır olacak - SB senkronize edilmeyecek.
Ne yazık ki, iyi bir çözüm görmüyorum. şimdilik olsun
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
#undef OrderSend
#define CTrade CTradeBase
#include <Trade\Trade.mqh>
#undef CTrade
class CTrade : public CTradeBase
{
virtual bool OrderSend ( const MqlTradeRequest &request, MqlTradeResult &result)
{
bool res;
string action= "" ;
string fmt = "" ;
//--- action
if (m_async_mode)
res=:: OrderSendAsync (request,result);
else
res= ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
//--- check
if (res)
{
if (m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
else
{
if (m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
//--- return the result
return (res);
}
};
// Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
#define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync
#else
#include <Trade\Trade.mqh>
#endif
Suçlu, aşırı kendinden emin bir şekilde ifade etti, kontrol etmedi.
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
...
Yani, sınıfınızı bağlamak için, Trade\Trade.mqh bir römork tarafından çekilecektir.
Ya Trade\Trade.mqh'den miras almak istiyorsanız? Nasıl?
Kalıtım eskisi gibi çalışacaktır. Ama sorunuzu daha iyi netleştirin.
Yani, kodunuzdaki ilk satırda CTrade'i temel sınıf yapın:
Bu durumda nasıl olunur? #include <Trade\Trade.mqh> yerine önerilen kod eklensin mi?
İşte CTrade'den miras alınacak kod .
Buna göre, programınıza Trade\Trade.mqh değil, örneğin sınıfınızı içeren bir içerme, örneğin #include <aTradeSync.mqh> ve orada, en başında #include <Trade\Trade bağlanın. mqh > .
Bunu yapmazdım çünkü bu, önceden yazılmış Uzman Danışmanların değiştirilmesini gerektirecektir. Ve saf OrderSend senkronize edilmeyecek, sadece Sat-OrderSend senkronize edilecek. Yine de herkes SB kullanmaz. Bazıları da saf MQL5'i küçümsemiyor.
Bu nedenle, aşağıdaki çözüm şimdiye kadar optimal görünüyor. Tüm uzmanlar değişiklik yapmadan çalışacaktır.
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.