Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 13
@Artyom Trishkin , belki ilk gönderide bu konunun netlik kazanması adına mesajlara bağlantılar şeklinde insanların önerdiği çözümleri ekler misiniz? Yirmi sayfayı taramak için değil, tabiri caizse içindekileri görmek için.
Bu işe yaramayacak - bence daha eski mesajlar (tam olarak hatırlamıyorum), bence artık üç gün boyunca düzenlenemez. Nasıl yapılacağını düşünüyorum - ya belirli sorunları bir soru-cevap şeklinde çözmek için özellikler ve yöntemler hakkında ayrı bir SSS dalı oluşturun ve bu konuda bu sorunları çözme yöntemlerini tartışmak ve düşünmek ya da bir şekilde başka. Ama o zaman bu dalın özünü yaratmanın gerekli olacağı gerçeği "bu kesindir" (c) ...
Daha iyi ve daha rahat nasıl yapılacağına dair kesin bir anlayış olmasa da. Ama kesinlikle yapmam gerekiyor ve elbette planlıyorum.]
Hemen size önerdim ve tekrar edeceğim: bu konudaki tüm tartışmaları silin veya şu formatı yapın: karar + tartışmaya bağlantı. Ama tartışma ayrı olmalı. Tüm offtopik - hemen silin. Mantıklı olmayan gönderiler - ayrıca silin. İlk mesaja (mümkünse) BÜYÜK KIRMIZI HARFLERLE bunun bir ÇÖZÜM dizisi olduğunu yazın!
13 sayfalık çözümden Tut - maksimum 2-3.
Düşünce moderatörleri yapabilir.
Hemen size önerdim ve tekrar edeceğim: bu konudaki tüm tartışmaları silin veya şu formatı yapın: karar + tartışmaya bağlantı. Ama tartışma ayrı olmalı. Tüm offtopik - hemen silin. Mantıklı olmayan gönderiler - ayrıca silin. İlk mesaja (mümkünse) BÜYÜK KIRMIZI HARFLERLE bunun bir ÇÖZÜM dizisi olduğunu yazın!
T13 sayfalık çözümden - maksimum 2-3.
Bir karar verme sürecinin kararın kendisinden daha az önemli olmadığını düşünüyorum. Bu başlıkta sadece açıkça gereksiz gönderileri temizleyeceğim. Bu dal sorunlar ve çözümleri ile biraz dolduğunda, her şeyin önerdiğiniz formatta olacağı temiz bir SSS şubesi oluşturacağım ve çözümlere bağlantılar, SSS şubesinde zaten gösterilen çözümle birlikte bu şubeye yönlendirilecek. - bu tür çözümlerin kaynağını her zaman görebilirsiniz, her çözümün yazarlarına bağlantılar.
Bana öyle geliyor.''
Düşünce moderatörleri yapabilir.
Artem, düşündüm, tek bir çıkış yolu vardı - ilk gönderiyi sürekli güncellemek, en azından bir boşluk bırakmak ve kaydetmek. bana uymadı çünkü 1-2 haftalığına gidebilirim.
Bu arada moderatörlerin bu konuda daha fazla hakları olduğunu düşündüm...
Bir makale veya blog yayınlayabilirsiniz - bunlar düzenlenebilir ve tartışılabilir.
Ancak bu konuda gerçek sorunlara hala birkaç çözüm var. Kodu derlerken, MQL'den С++'a dönüşümün gerçekleştiğinden, DLL'nin Microsoft veya GNU'dan derleyici tarafından birleştirildiğinden ve bu DLL'nin şifrelendiğinden eminim. Çok fazla "özellik" bunu doğrular. Son: yoğun kod optimizasyonu nedeniyle değişken atamasını atlama (C++ derleyicilerinin klasik davranışı).
MQL5 çok kaba bir OOP dilidir. SD'm, düzeltmek istemedikleri her türlü "özellikler" ile dolu.
Hata raporlarımızı yayınlarsak Metaquaters'ın bundan hoşlanacağını sanmıyorum.
Parametrelerdeki ayırıcılar:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====