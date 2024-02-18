Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 197
Bu, grafikte ALT+D'dir.
Vay ... Ama dokümantasyon dizininde görünmüyor
tahmin etmeye çalışacağım...
niş)
Teşekkür ederim!
Che gerçek 3 ///
Gerçekte, evet, derlendi, ancak çıktıda 3 eğik çizgi var, ancak bir tane gerekiyor. Sorunu farklı bir şekilde çözdüm.
Donanım kimliğini, tercihen bir işlemciyi veya sabit sürücüyü nasıl alacağınızı size kim söyleyecek.
Bu kod bir şey alıyor, ancak ne olduğu belli değil
mt4
mt5
---
Ağda herhangi bir bilgi bulamadım ama sanırım bundan başka bir .dll sorumlu
