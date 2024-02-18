Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 197

Yeni yorum
 
fxsaber :

Bu, grafikte ALT+D'dir.

Vay ... Ama dokümantasyon dizininde görünmüyor


 

Neden ve nasıl düzeltilir, yola eğik çizgi ile ihtiyaç vardır

 #define   path       "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko :

Neden ve nasıl düzeltilir, yola eğik çizgi ile ihtiyaç vardır



//
 
Vladislav Andruschenko :

//

 #define   path       "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko :


tahmin etmeye çalışacağım...

///

 
Vladimir Karputov :

tahmin etmeye çalışacağım...

///

niş)

Teşekkür ederim!

 
Vitaly Muzichenko :

niş)

Teşekkür ederim!

Che gerçek 3 ///
 
Valeriy Yastremskiy :
Che gerçek 3 ///

Gerçekte, evet, derlendi, ancak çıktıda 3 eğik çizgi var, ancak bir tane gerekiyor. Sorunu farklı bir şekilde çözdüm.

 

Donanım kimliğini, tercihen bir işlemciyi veya sabit sürücüyü nasıl alacağınızı size kim söyleyecek.

Bu kod bir şey alıyor, ancak ne olduğu belli değil

 #property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint               dwOemId;
   uint               dwPageSize;
   long               lpMinimumApplicationAddress;
   long               lpMaximumApplicationAddress;
   ulong              dwActiveProcessorMask;
   uint               dwNumberOfProcessors;
   uint               dwProcessorType;
   uint               dwAllocationGranularity;
   ushort             wProcessorLevel;
   ushort             wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
   Print (sys.dwOemId);
   Print (sys.dwPageSize);
   Print (sys.dwActiveProcessorMask);
   Print (sys.dwNumberOfProcessors);
   Print (sys.dwProcessorType);
   Print (sys.dwAllocationGranularity);
   Print (sys.wProcessorLevel);
   Print (sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

mt4

 0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 9
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 4096
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 281474976719320
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 705101830
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0

mt5 

FF       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   9
PR       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   4096
CO       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   15
EG       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   4
QQ       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   8664
FM       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   65536
EH       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   6
MS       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   10759

---

Ağda herhangi bir bilgi bulamadım ama sanırım bundan başka bir .dll sorumlu

 
Vitaly Muzichenko :

Donanım kimliğini, tercihen bir işlemciyi veya sabit sürücüyü nasıl alacağınızı size kim söyleyecek.

Bu kod bir şey alıyor, ancak ne olduğu belli değil

mt4

mt5

---

Ağda herhangi bir bilgi bulamadım ama sanırım bundan başka bir .dll sorumlu

 #ifdef __MQL5__
   #define LPVOID long
#else
   #define LPVOID int
#endif
#define DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint               dwOemId;
   uint               dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint               dwNumberOfProcessors;
   uint               dwProcessorType;
   uint               dwAllocationGranularity;
   ushort             wProcessorLevel;
   ushort             wProcessorRevision;
};
upd: x86 mimarisinde - cpuid işlemci talimatı. msvs'de __cpuid(int[4],int) ve __cpuidex(int[4],int,int) vardır. Nette örnekleri var.
1...190191192193194195196197198199200201202203204...247
Yeni yorum