Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 477
İşte test verilerinde elde etmeyi başardığım şey. Ağ MACD, ATR, Stokastik göstergeler üzerinde çalışır. Varsayılan gösterge ayarları. Pratik olarak yanlış sinyal yoktur. Sarı noktalar ağ etkinliğidir. Ancak ağ sinyalleri iletiyor. Göstergelerin seçimi ve parametreleri hakkında fikirlere ihtiyacımız var.
Nefes al, ruh! Şimdi gerçekten senden yardım hissediyorum ... :-)
Hocam bu sizin için (biz) Composter yardımcı oldu (senaryo yazarı). Ve 4. forumda sana yardım ettim, çıngırağı atmayı teklif ettim, henüz anlamadın)))
Uh-huh, atlar, peki, bırak kendini.
Eğitimli NN'nin testteki çıktısının bir resmi.
Ve bu testin sonucu, ekrandan bir kopya
97 - toplam işlem sayısı
91 - iyi fırsatlar
6 - başarısız işlemler (97 üzerinden toplam 6, Carl!)
0.938... - başarılı işlemlerin payı .
Yarısını kaçırdı (hiç fark etmedi). Diyelim ki öğle yemeğine çıktı.)
Teneke!))
Oluk bulundu.
Bu değil ... bu normal bir şey .... Bunu benim verilerimle yaparsa, o zaman NS'nizin verilerimle ne yapacağını hayal etmeye korkuyorum :-)
Lütfen biraz daha yardım edin, size minnettar olacağım!!!!!
Bir gösterge yazdım , ancak gerçek zamanlı olarak çalışmak istemiyor. Temel göstergeyi çağırır, kendi hesaplamasını yapar ve grafiğe bir ok ekler. Yeni bir çubuk göründüğü anda, TF'yi değiştirmelisiniz, böylece oklar güncellenir ve bu dehşeti ne kadar süreyle yapar... ..
Ve şunları yapıyor...
Kendime bir soru sordum, bir robotla çalışan bir tüccar ne yapmalı ve tüm gün piyasada oturuyor, izliyormuş gibi..... SIKICI!!!!! Ve eğlence uğruna, böyle bir eğlence yapmaya karar verdim ......
"İkili Opsiyonlar", evet, evet, yanılmadınız, şüpheciler diyecek ki, iyi, başladı .... cahiller kötü olmaya çalışacaklar, vb. Peki, cevap vereceğim .... Peki, ne???? Pencere oluşumu başladığında ne yapmalı??? Sıkıcı!!!! EA, sinyalin kendisini çözecektir..... Pencere oluşturulurken BO'yu neden kesmeyesiniz????
Sonuç olarak Alplerde 5 bonus puan ile 4 işlem +. dizi şu ana kadar devam ediyor +6, -1, +1.
Böyle bir şeye benziyor.....
, yukarı okun bir sonraki çubuğun yukarı olacağını söylediği yerde, ok aşağı-aşağı!
Gördüğünüz gibi, tek bir hata var... Ve ana avantajı, tüm pazarı değil, yalnızca penceredeki çubukları analiz etmemiz ve çevrimiçi olarak görüntülenmek istemeyen tam da bu oklar. ...Aslında bir önceki gönderide sorduğum şey.. ..
Bu stat hiçbir şey ifade etmez, 1 puan için 91 başarılı ve depozitoyu boşaltmak için 6 başarısız olabilir, örneğin: Z
Konuşmuyor.) Her şey olabilir tabii.) Peki, tamam.
5328 - net kar
5391 - işlemlerde toplam kar
-63 - işlemlerde toplam kayıp.
0.988 - verimlilik (5328/5391).
Öyle mi diyor? )) Ya da değil?)
Ancak bu, aynı NN'nin diğer veriler üzerinde zaten bir testidir.