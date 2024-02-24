Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 746
Bir sonraki mumu hesaplamak gerçekçidir, ancak bunu uzun bir seride her biri ile yapmak gerçekçi değildir.
Sitedeki eski örneği hatırlayın " Özgür ve kızgın sinir ağları " - yazar basit bir sinir ağını tanımlar. Belirli bir model değil. Yeniden eğitilmiş bir partide, o sadece bir kâse. Ama mesele bu değil. tüm %58'den elde ettiği kârlı işlemlerin geriye dönük testine bakalım - yazı tura tahmininden %80 değil %70 değil, sadece %58 %8 daha fazla. BİR KEZ DAHA tekrar ediyorum, ağın yeniden eğitildiğini biliyorum, şimdi muhtemelen her şeyin yanlış ve yanlış olduğunu üzerime atıyor. Protsto, kârlı işlemlerin% 58'ini söylemek istedi. %58 Tahmine odaklanma
Anladığım kadarıyla, NA'nın en az 2 veya daha iyi 3 özelliği olmalıdır. Piyasanın durumunun kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli açıklaması. Geri kalanlar, ek olarak bazı ekstra bilgiler taşırlarsa eklenebilir, diyelim ki bir özelliğin n'inci sırasının kendi üzerinde otoregresyonu vb. Böylece özelliklerin dinamikleri de hesaba katılmış olur.
Çıktılara gelince - sabit değerler sağlamak aptallıktır. En iyi çözüm, sinyallerin sınıflandırmasını yaparsak dinamik de olabilen, verilen sl \ tp seviyelerinde n puanlık büyüme / düşüş olasılıklarını sunmak olacaktır.
Regresyon için, yani N-çubukları üzerinde tahmin yapmak, sadece bir ekstraya ihtiyacınız var. tahminlerin sonuçlarını işleyen ve tahmine bağlı olarak sl\tp\trailing'i uyarlanabilir bir şekilde belirleyen bir modül
ancak, yukarıda belirtildiği gibi, bunların hepsi modası geçmiş tekniklerdir ve geçici değil, gerçek özellik / hedef ilişkisinin uzman değerlendirmesinin karmaşıklığı (imkansızlığı) nedeniyle piyasada oldukça kötü çalışır.
işte ben bununla ilgiliyim. her şey modası geçmiş. ve asıl soruya geri dönmeliyiz. Gelecekteki hareket hakkında ne biliyoruz. Ne ? 1 saat veya 5 dakika sonra fiyatın nerede olacağı hakkında hangi bilgileri söyleyebiliriz?N bar için yeterli tahminde bulunmak için, IMHO'nun 1 bar %100, ardından 2,3,4,5 ..N tahmin etmesi gerekir. 1 barda yeterince tahmin edemezsek, 5 barda hangi hata olur? Ölçülemeyecek kadar büyük olacak ....
Bu bilgiyi tüm olası giriş parametrelerinden alıyoruz. İlk önce sadece dalgalarla başladım, sonra dalgaların artmasıyla, sonra dalga deltalarıyla ... aramalar ve sadece aramalar. şimdi hindi pancar çorbası gibi bir şey geliştiriyorum))), böylece daha önce olduğu gibi 20 değil, bir sıra eğitim için gönderilebilir ...
Geriye dönük test süresinin süresinin ve sadece onun bir yargıç rolü oynayabileceğine inanıyorum. İşlemlerin tarihlere veya sıralarına göre açık bir şekilde ezberlenmesi yoksa, ancak birkaç yıl içinde yumuşak bir artışla binlerce veya on binlerce işlem varsa, bu zaten fena değil.
ve hangi infa artık o kadar önemli değil
Hiçbir şey güncel değil. Bilgi sonsuzdur, Stephen Hawking gibi!
En saf artışlarla (toksiklerin gönderilerine bakın) ve bunların toplamlarıyla çalışmanın gerekli olduğu milyarlarca kez söylendi. Artımlı düzeyde, süreçler neredeyse durağandır. Ve bence durağan süreçleri tahmin etme yöntemleri Kolmogorov tarafından geliştirildi :)))))
Geriye dönük test süresinin süresinin ve sadece onun bir yargıç rolü oynayabileceğine inanıyorum. İşlemlerin tarihlere veya sıralarına göre açık bir şekilde ezberlenmesi yoksa, ancak birkaç yıl içinde yumuşak bir artışla binlerce veya on binlerce işlem varsa, bu zaten fena değil.
Belirli aralıklarla eğitim dahil edilebilmesine rağmen, sistemi geçmiş veriler üzerinde test etmek açısından fena değil. bam'ı yeniden eğiten böyle bir seçenek bile ve şu anda çalışmayı durdurduğunda sorun ortaya çıkar ... geçmişte makine için istenen giriş veri seçeneğini seçmek de kolaydır, ancak bu, şu anda çalışacaklarını garanti etmez ve gelecekte, yeniden eğitimin her üç haftada bir gerçekleştiğini dikkate alarak geliştirmeyi üç yıl boyunca uygularım. ve evet, %56 kazanmak bir kâse gibi görünüyor.
Temiz artışlarla denedim, ancak hiçbir şeyi sıkıştırmayı başaramadım ... Muhtemelen hedefi doğru belirlemedim ... söyler misiniz?
Belirli aralıklarla eğitim dahil edilebilmesine rağmen, sistemi geçmiş veriler üzerinde test etmek açısından fena değil. bam'ı yeniden eğiten böyle bir seçenek bile ve şu anda çalışmayı durdurduğunda sorun ortaya çıkar ... geçmişte makine için istenen giriş veri seçeneğini seçmek de kolaydır, ancak bu, şu anda çalışacaklarını garanti etmez ve gelecekte, yeniden eğitimin her üç haftada bir gerçekleştiğini dikkate alarak geliştirmeyi üç yıl boyunca uygularım. ve evet, %56 kazanmak bir kâse gibi görünüyor.
sadece bir yıl için işaretleme zamanı utanç verici ve uzunlara karşı çok büyük bir önyargınız var, bu zaten bir fazlalık
Sadece bir dizi işlemi eşit olarak dağıtılacak şekilde analiz etmeye çalışıyorum ve sonra normdan küçük bir sapma zaten bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor
bu sadece bir yıl boyunca kafa karıştıran zamanı işaretlemek
Sadece bir dizi işlemi eşit olarak dağıtılacak şekilde analiz etmeye çalışıyorum ve sonra normdan küçük bir sapma zaten bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor
sadece yıl boyunca ayaklar altına almak, tahmin ediciler setinin piyasanın durumuna uymak istemediğini (başka bir aşama geldi), ancak sonra tekrar işe yaradığını gösteriyor .... bu tür birçok test var, ama aklımla anlıyorum ki piyasada, aynı mayın tarlasında bunlara karışamazsın... sonraki 200 bar üzerindeki fiyata. 500-600 giriş verisinden örnekler ve tahmin için 2000'den 10000'e kadar örnek sayısı yapılır.