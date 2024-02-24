Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 739
ve "kıvrımlı" kelimesi sinirsel bir şey mi?
hayır, bu biraz müstehcen
Ağın kalitesi düşmeyecek, ancak fazlalık daha az olacak ve modeliniz tüm ihtişamı ve yoksulluğu ile görünecek.
Pekala, peki.... Bak ne göstereceğim... ol ol ol...
Ve bin bir barda modellerinizle daha iyi olmaya devam etmeye devam ediyorsunuz.....
Genellemenin fiziksel anlamını anlamıyorsunuz. Ustaca olan her şey basittir. Model karmaşık olmamalı ve ne kadar basit olursa o kadar iyi... İyi şanslar!!!!
Her ne kadar sonucunuz benimkinden çok daha dik olsa da. O zaman ben nerede...
Dönem boyunca TÜM çubukları ağa beslemediğim için her şeyi anlayamazsınız, ben de seçici bir miktar besliyorum, böylece gereksiz çubuklar üzerinde gereksiz işlerle ağa yüklemiyorum. Asya'da veya geceleri örnek olarak. Ve tüm pazarı ona itiyorsunuz ve hatta muhtemelen her zaman pazarda olmasını sağlıyorsunuz. İşte o senin için ve seni sona getiriyor.
Ama tekrar söyleyeceğim. Bu anlaşmazlıkta kazanan, denge eğriliği uygun seviyede büyüyecek olandır .....
2 ay bekleyin, bence bu, her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için gereken minimum süre. Bu süre zarfında her şey olabilir.
2 ay bekleyin, bence bu, her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için gereken minimum süre. Bu süre zarfında her şey olabilir.
Katılıyorum, ama modeli bu kadar uzun süre tutan kim. Bence bu hafta yine de takas edecek, peki, en fazla bir tane daha ve aşırı antrenman için ......
Akılsızca daha fazla örnek boyutu talep eden insanlar, limit teoremi tarafından sakatlanan insanlardır: bilinçaltında, örnek boyutu arttıkça, ortaya çıkan tahminlerin gerçeğe daha çok benzeyeceğine inanırlar.
Ayrıca, bilinçaltı düzeyinde fark ediyorum, çünkü genellikle tüm bu insanlar, numune boyutunun bir drenaja karşı garanti vermediğini bilirler.
Hangi korkuyla, durağan olmayan gürültüyü tahmin ederek gelecek hakkında yüzlerce şey söyleyebiliriz?
Mihail Marchukajtes modelini tartışıyorsak, örneklem büyüklüğü ile ilgili tartışma nedeniyle göz ardı edilen iki durum vardır:
Bu iki pozisyon olmadan numune boyutunu tartışmak "çöp içeri - çöp dışarı" yoludur.
not.
Tıpta, birkaç düzine örnekten oluşan bir örneklem büyüklüğü yaygındır. Bununla birlikte, bu tür örneklerden elde edilen istatistikler, uyuşturucu kullanım kararlarının temelini oluşturmaktadır.
Niye ya?
Evet, çünkü bir ilacın teorik olarak yaratılmasında, ilacın hastalık üzerindeki etkisini kanıtlamak için büyük çaba harcanmaktadır.
Sadece her şeyi bir araya getirmemizde farklılık gösteriyoruz. Konuya bakın: algılayıcılar hakkında %99 ve veri madenciliği hakkında neredeyse hiçbir şey yok.
Evet bunu 3 günde yaptım +%150 oldu o zaman piyasa değişecek ve dirilecek
Mevduat yüzdesi hiçbir şey ifade etmez. Bakiyem küçük, bu nedenle bu parametre ölçeğin dışına çıktı, ancak bunun dışında Kar faktörü önemlidir. O bir 3, ki bu çok iyi. Bir kopek parçası ile bazen normal çıkıyor ...
Hafta henüz bitmedi, yani...
Hoş Geldiniz Yazısı!!!!
Polinomun kendisinin önemli olmadığı, elde edilme yönteminin önemli olduğu fikrinden yola çıkarak aşağıdaki deneyi yapabiliriz.
100 puanlık veri kümenizi hazırlayın. Bir OOS aralığı ayırın, ancak bana sadece bir tren gönderin. TÜM olası girişler ve 0'lar ve 1'ler ile çoklu çıkışlar (mümkünse çıkış seçenekleri).
Sonuç olarak, tablo 100 sütun (bunlar girdiler), 5-6 sütun çıktı ve bunların hepsini 100 satır içermelidir.
Modeller yapıp size gönderiyorum, 10 adet diyelim. Daha sonra bu modellerin çalışmasının sonucunu tren bölümüne kaydedip tekrar bana gönderiyorsunuz. 10 modelden hangisinin çalıştığını söylüyorum. OOS sitesinde kurup çalıştırıyorsunuz ....... Ama sadece grafik ve rakamlarla alt düzey raporların olması şartıyla. En açık deney...
Bu planı nasıl buldunuz????