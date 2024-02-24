Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 690
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha fazla saldırganlık, beyler ve kendinizden daha fazla memnuniyetsizlik..
Titreyen bir yaratık olarak durumunuzu onaylamak için 2 haftanız kaldı.
Bu bizde değil ama sizlerde kendinize böyle bir termin belirlemişsiniz :)
Piz..keçe çizme çalmak değil. Dönüşümden sonraki örnek nerede? En azından elindekinin bir resmi. Ve resmin fon dengesini göstermesi arzu edilir. Çünkü bu, ne kadar büyük veya gizli olursa olsun, piyasadaki herhangi bir çalışmanın nihai hedefidir....
Piz..dite işte buradasın. Size olası bir arama yönü verildi. Kontrol etmek veya yok saymak için işiniz. Bana öyle geldiği için her şeyin saçma olduğunu iddia eden “akıllı adamlar” yüzünden, ama ben boşuna bakmak istemiyorum, konu bir çarşıya dönüşüyor. Piyasaya katılmak istemiyorum. Bu nedenle artık foruma yazmıyorum ve gelişmeleri buraya yazmıyorum. Python dilini bağlamak için bir kitaplık yayınladığım için şimdiden pişman olmaya başladım. Genel olarak, bu bir moderasyon sorunudur ve sitede moderasyondan hoşlanmıyorum. Çünkü kavgalar bitmiyor. Bu tür yorumları okumak ve onlara cevap vermek gibi bir arzum yok. Haftalık bir karlılık tablosu yayınladılar ve bunun bir gösterge olduğunu mu düşünüyorlar? Bu puf. Ve sınırda hırs. Herkes kalmaktan mutlu.
Sevgili Gregory! Size alıntı yapıyorum: “ Ayrıca, böyle bir yoğunluk dönüşümünden sonra, artışların histogramları katı bir biçim alır ve artık logaritma vb. almaya gerek yoktur. ” Biliyorum, ama size söylemeyeceğim. Eşsiz bir form aldıkları için onlara resimlerle eşlik etmek günah olmaz .....
Bu bizde değil ama sizlerde kendinize böyle bir termin belirlemişsiniz :)
(Vaiz, 3): “Her şeyin bir vakti vardır ve göklerin altındaki her şeyin bir vakti vardır: doğmanın vakti ve ölmenin vakti vardır; dikmenin zamanı ve ekileni sökmenin zamanı; öldürmenin bir zamanı ve iyileştirmenin bir zamanı; yıkmanın bir zamanı ve inşa etmenin bir zamanı; ağlamanın bir zamanı, ve gülmenin bir zamanı; yas tutmanın bir zamanı ve dans etmenin bir zamanı; taş dağıtmanın vakti var, taş toplamanın vakti var; sarılmanın bir zamanı ve sarılmaktan kaçınmanın bir zamanı; arama zamanı ve kaybetme zamanı; biriktirmenin bir zamanı ve fırlatmanın bir zamanı; parçalamanın zamanı var, dikmenin zamanı var; susmanın vakti var, konuşmanın vakti var; sevmenin zamanı ve nefret etmenin zamanı; savaş zamanı, barış zamanı."
(C) öğretmen Michael
(Vaiz, 3): “Her şeyin bir vakti vardır ve göklerin altındaki her şeyin bir vakti vardır: doğmanın vakti ve ölmenin vakti vardır; dikmenin zamanı ve ekileni sökmenin zamanı; öldürmenin bir zamanı ve iyileştirmenin bir zamanı; yıkmanın bir zamanı ve inşa etmenin bir zamanı; ağlamanın bir zamanı, ve gülmenin bir zamanı; yas tutmanın bir zamanı ve dans etmenin bir zamanı; taş dağıtmanın vakti var, taş toplamanın vakti var; sarılmanın bir zamanı ve sarılmaktan çekinmenin bir zamanı; arama zamanı ve kaybetme zamanı; biriktirmenin bir zamanı ve fırlatmanın bir zamanı; parçalamanın zamanı var, dikmenin zamanı var; susmanın vakti var, konuşmanın vakti var; sevmenin zamanı ve nefret etmenin zamanı; savaş zamanı, barış zamanı."
(C) öğretmen Michael
Gönül dedi!!!! Konuya devam .... Bildiğiniz gibi, R'yi bükmeye başladım ve maksimum sarmayı başardım, her giriş ve çıkış arasındaki VI'yı hesaplamaktır, ancak bu, giriş verilerinin sayısını azaltmak için yeterli olduğu ortaya çıktı. 110 ila 20-30, bunlar girişte kalırken, maksimum çıkış bilgisine sahip olan verilerdir. Sonuç olarak, modeller kendi testlerimi giderek daha sık geçmeye başladı. Bakalım OOS'ta nasıl olacak. Hafta gösterecek.
Ancak bir VI metriğinin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Artıklığı hesaplamaya çalışmalı ve sütun sayısını daha da azaltmaya çalışmalıyız.
Belki karşılıklı bilgilere ek olarak girdi verilerini çıktıya değerlendirmenizi sağlayan hazır fonksiyonlar vardır????
Gönül dedi!!!! Konuya devam .... Bildiğiniz gibi, R'yi bükmeye başladım ve maksimum sarmayı başardım, her giriş ve çıkış arasındaki VI'yı hesaplamaktır, ancak bu, giriş verilerinin sayısını azaltmak için yeterli olduğu ortaya çıktı. 110 ila 20-30, bunlar girişte kalırken, maksimum çıkış bilgisine sahip olan verilerdir. Sonuç olarak, modeller kendi testlerimi giderek daha sık geçmeye başladı. Bakalım OOS'ta nasıl olacak. Hafta gösterecek.
Ancak bir VI metriğinin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Artıklığı hesaplamaya çalışmalı ve sütun sayısını daha da azaltmaya çalışmalıyız.
Belki karşılıklı bilgilere ek olarak girdi verilerini çıktıya değerlendirmenizi sağlayan hazır fonksiyonlar vardır????
Doğrudan modelin içine yerleştirilmelidirler, yani sadece kendi başlarına değil, modelle ilgili olarak da değerlendirilmelidirler.
Bunu R'de yapmanın en kolay yolu rastgele bir ormandır, hem Gini MDI yöntemi (tahminlerin kalitesi açısından entropi yöntemiyle karşılaştırılabilir) hem de doğrulukta ortalama azalma MDA yöntemi vardır.
ama ben bir erovod değilim ve hazır kodlar yok .. Sanych'in ormanlardan özellik seçimi hakkındaki makalesini okuyabilirsiniz, örneğin
veya:
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3
http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/
kanıt https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
kanıt https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
Zihinsel olarak ruha nefes al ... Ne ve nasıl göreceğim ...
Zihinsel olarak ruha nefes al ... Ne ve nasıl göreceğim ...
ama tüm bu istatistiksel yaklaşımlar Forex için geçerli değil :)yani beynini kaybet