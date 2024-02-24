Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 687
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki ya zaman ? Bu kelimeyi tekrar etmekten bıktım artık.
zamana bağlı değil
Tabii ki, doğal olarak alakasız olan bir bağımlılık var ve bu şöyle:
insanlar standart bir şekilde - trende karşı - bir ağla, trendle - bir siparişle (siyahta olduğunuzda) ticaret yapar
Chicago Döviz Borsası'ndaki forex işlem hacimlerini gözlemledikten sonra öğrendim
Fiyat kesinlikle hacimleri eşitliyor, dolayısıyla dalga
Chicago Döviz Borsası'ndaki forex işlem hacimlerini gözlemledikten sonra öğrendim
Forex Chicago'ya mı taşındı? Güzel!
Forex Chicago'ya mı taşındı? Güzel!
uyandım
KOBİ'yi duydunuz mu?
Bir döngü var, ancak bunu zamanında tahmin etmek imkansız. Fiyat bir saat, belki bir gün veya belki bir ay gidebilir. Fiyatın geçişi tahmin edilebilir, ancak zamansız
Her nasılsa, burada sözlerinizi doğrulayan bir çizelge bile hazırladım: 33 ters dönüş arasındaki mesafeleri bar olarak aldım ve ters dönüşler için 15 ila 50 bar arasında yaklaşık olarak tek tip bir dağılım elde ettim.
Ancak.
Başka bir döngüsellik daha var - bu, günün belirli saatlerinde ve haftanın belirli günlerinde alım satım faaliyetidir. Fiyatlar şu veya bu yönde DAHA GÜÇLÜ hareket etmeye başlar.
Bu ne?
Daha fazla saldırganlık, beyler ve kendinizden daha fazla memnuniyetsizlik..
Titreyen bir yaratık olarak durumunuzu onaylamak için 2 haftanız kaldı.
Bu ne?
Öğle yemeği molaları ile Londra-New York-Sidney-Tokyo
Her nasılsa, burada sözlerinizi doğrulayan bir çizelge bile hazırladım: 33 ters dönüş arasındaki mesafeleri bar olarak aldım ve ters dönüşler için 15 ila 50 bar arasında yaklaşık olarak tek tip bir dağılım elde ettim.
Ancak.
Başka bir döngüsellik daha var - bu, günün belirli saatlerinde ve haftanın belirli günlerinde alım satım faaliyetidir. Fiyatlar şu veya bu yönde DAHA GÜÇLÜ hareket etmeye başlar.
Bu ne?
+
Ey öğretmen! Pryuvet))) Yine sarhoş mu? Sen bizimle sihirbazsın ve asıl olan sensin!)))
İkinci sırada - Yusuf, üçüncü - Renat Akhtyamov, dördüncü - Fa........
Hadi konuşalım - R ile işler nasıl? "Kase" perçinlenmiş?)))
Bu arada, iyi adam sordu. Sadece aynı sorular deniz, buna değer :-(
Rstudio'yu kurdum ve tablo dosyasını içe aktarabildim , ancak daha sonra ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok.
1. Sütuna göre adlandırılmış bir tablonun sütunundan vektör nasıl yapılır? Başka bir deyişle, tüm sütunlar için vektörler yapmanız gerekir.
Neyi ve nasıl olduğunu çözemiyorum ..... Bir teoriyi test etmek istiyorum.
Genel olarak anlamı, tablodaki son sütunun hedef olmasıdır. Çoklu bilgi için her sütunu bir hedefle karşılaştırmak gerekir. Girdilerimin çıktı hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu görmek istiyorum.
Genel olarak, tüm tabloyu hesaplaması ve içindeki verileri kaydetmesi için bir komut dosyası yazmayı düşünüyorum, böylece daha sonra Excel'de verileri bükebilirsiniz.
Bir sütundan nasıl vektör yapılacağına ve tüm tablo için nasıl vektör yapılacağına bir örnek verin. Teşekkürler!!!!
işte örnek bir tablo
Bu arada, iyi adam sordu. Sadece aynı sorular deniz, buna değer :-(
Rstudio'yu kurdum ve tablo dosyasını içe aktarabildim, ancak bundan sonra ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok.
1. Sütuna göre adlandırılmış bir tablonun sütunundan vektör nasıl yapılır? Başka bir deyişle, tüm sütunlar için vektörler yapmanız gerekir.
Neyi ve nasıl olduğunu çözemiyorum ..... Bazı teorileri test etmek istiyorum.
Genel olarak anlamı, tablodaki son sütunun hedef olmasıdır. Çoklu bilgi için her sütunu bir hedefle karşılaştırmak gerekir. Girdilerimin çıktı hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu görmek istiyorum.
Genel olarak, tüm tabloyu hesaplaması ve içindeki verileri kaydetmesi için bir komut dosyası yazmayı düşünüyorum, böylece daha sonra Excel'de verileri bükebilirsiniz.
Bir sütundan nasıl vektör yapılacağına ve tüm tablo için nasıl vektör yapılacağına bir örnek verin. Teşekkürler!!!!
işte örnek bir tablo
Sütun böyle alınır
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
sütun numarası nerede. Onlar. tüm satırlar ve i-inci sütun. Ve eğer öyleyse MatrixLearnY[j,] - o zaman j. satır ve içindeki tüm sütunlar alınır
Sütun böyle alınır
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
sütun numarası nerede. Onlar. tüm satırlar ve i-inci sütun. Ve eğer öyleyse MatrixLearnY[j,] - o zaman j. satır ve içindeki tüm sütunlar alınır
Teşekkürler!!!! Hemen deneyeceğim yoksa zaten kafayı yedim :-)