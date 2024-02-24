Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 683
Bir şey net değilse, kişisel olarak yazın . Ben pek yorum yapmadım. Sistemin başlatmadan önce yapılandırılması gerekecektir.
Konu dışı. Sunucunun ne için 136 hatası verdiğini kim bilebilir. Ayakları kapat?
Sunucunuzun Frizelevel veya Stoplevel'in isteğine ne verdiğine bakın.
SembolBilgiTamsayı()
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Stop emirleri vermek için mevcut kapanış fiyatından puan cinsinden minimum mahsup
int
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
Dondurma ticaret işlemlerinin mesafesi (puan olarak)
Bağışla beni Büyücü... Kâse'ye giderken bir şey için telaşlanmaya başladım...
Alexey Terentev - teşekkürler!
O bir Büyücü değil ..... ama basit bir Büyücü! lütfen karıştırmayın......
Kral! Birisi NA tahminine dayalı gerçek bir anlaşma örneği verebilir mi? Başarısız olsa bile, ancak tam bir açıklama ile - kaç girdi, girdide ne var, çıktıda ne var, tahminin derinliği vb.
Bu model henüz gerçeğe dönüştürülmedi, işte testçiden şimdilik durum -
10000 bar eurusd m5 üzerinde eğitim, tahmini derinlik = 1 bar ileride. Her yeni çubukta, tahminden sonra, ya eski pozisyon kalır ya da ters yönde açılır, hepsi durmadan ve alır.
Üzücü görünüyor, işlem başına ortalama kayıp 0,02 dolar. Ancak test cihazında rastgele alım satım yapıldığında, alım satım başına yaklaşık -0,04 olduğu ortaya çıktı. Bu, spread ve komisyonlar olmadan, bu Uzman Danışman ile işlem başına 0,02 dolar alacağım anlamına gelir. Ve ileriye doğru, bu korunur, bir nedenden dolayı yanlış gitti ve geriye dönük testten daha iyi çıktı. Ve hatta kazanan esnaf yüzdesi >%55'tir. Bütün bunlar oldukça cezbedici, ama şimdiye kadar bu sınıra rastladım. Umarım nöron bir gün bu delikten sürünerek çıkar.
Nöron fiyat artışlarını (open[0]-open[1], open[1]-open[2] vb.) ve geçmiş tahminini (toplamda 6 giriş) kabul eder, gizli katmanda 100 nöron vardır. Yeni bir çubuk için fiyat artışı tahminini döndürür.
MAE tahmini = 0.00019 (tahmin ortalama 19 pip yanlış). Tahmini R2 = 0.001124151.
GBm ile özyineleme olmadan bile benzer sonuçlar alabilmeniz komik.
Millet Meclisi'nin girdilerini sormam tesadüf değil.
Girişte çöp varsa nasıl bir şey tahmin edebilirsin?
Bu son derece önemli bir kavramsal noktadır.
Söyleyeceklerimi dikkatlice dinle.
NN, yalnızca üstel olarak dağıtılan bir şey girdi olarak verildiğinde çalışır. Zaman! Zamanı unutun dostlarım. İhtiyar Gunn şu anda sizi kulaklarınızdan çekerdi.
Olaylar (alıntılar) arasındaki süre üstel olmalı ve gözlem penceresindeki alıntıların akışı Poisson olmalıdır.
En azından ilk yaklaşımda her türlü çabayı göstermeliyiz, öyleydi.
EURUSD çifti için şimdi neler olduğunu görün
Sağda - kayan penceredeki alıntıların yoğunluğu = 4 saat. Oradaki Poisson dağılımını görüyor musunuz? Orada değil. Herhangi bir şeyi nasıl tahmin edebilirsin?
Ve tahmin için kene arşivini kullanmak İMKANSIZ!!! İstenilen forma dönüştürülmelidir.
Bayım, seçilen pliz'i gerekçelendirin.
Onlar. neye dayanarak bu sonuca varılıyor?
Ne yazık ki, bu ifadeye katılmıyorum. Millet Meclisi'nin girişinde, fiyat için nedensel olan bu tür değerleri sunmanız gerekir ve ne tür bir dağılıma sahip olacakları kesinlikle önemli değildir. Çünkü bulunan model, girişin Poisson olmayan bir dağılımında bile gelecekte uygulanabilir olacaktır, çünkü ağın girişine sağlanan verilerin niteliği çıkış nedeni olacaktır.
Ve girdi verilerini ne kadar çok dönüştürürsek, o kadar kötüleşir sözüne katılıyorum. Veriler değiştirilmeden olduğu gibi alınmalıdır. Gecikmeyi çıkararak minimum normalleştirme bu mu? Girdi hesaplamasının diğer herhangi bir komplikasyonu, kötü şöhretli alfanın kaybına ve tahmin olasılığına yol açar. IMHO doğal olarak. Yani... sesli düşünmek.....
Ne yazık ki, bu ifadeye katılmıyorum. Millet Meclisi'nin girişinde, fiyat için nedensel olan bu tür değerleri sunmanız gerekir ve ne tür bir dağılıma sahip olacakları kesinlikle önemli değildir. Çünkü bulunan model, girişin Poisson olmayan bir dağılımında bile gelecekte uygulanabilir olacaktır, çünkü ağın girişine sağlanan verilerin niteliği çıkış nedeni olacaktır.
Ve girdi verilerini ne kadar çok dönüştürürsek, o kadar kötüleşir sözüne katılıyorum. Veriler değiştirilmeden olduğu gibi alınmalıdır. Gecikmeyi çıkararak minimum normalleştirme bu mu? Girdi hesaplamasının diğer herhangi bir komplikasyonu, kötü şöhretli alfanın kaybına ve tahmin olasılığına yol açar. IMHO doğal olarak. Yani... sesli düşünmek.....
Hayır, Michael! Tırnak işaretleri arasında zamanla bir noktaya gelininceye kadar bu görev çözülmeyecektir.
Ne yazık ki, piyasa zaman ölçeğinde kazanmıyor. Bu nedenle, zamanın kendisi piyasada herhangi bir rol oynamaz. Önemli olan fiyat skalasındaki değişimdir ki bu da kâr veya zarara yol açar. Bir pozisyon bir günü tartıp bir kuruş, başka bir dakika ve daha fazla kazanabilir. Bu nedenle, piyasada zaman gerçeğini tamamen göz ardı etmek daha iyidir. Girişte bir hacim ve delta seviyeleri profili beslemeye başladığınızda TS farklı davranmaya başlar. Böylece TC piyasaya diğer taraftan bakmaya başlar. Ve zamanla ilgili çok komik bir anekdot var.
Estonyalı tüccarlar paralarını attı ve piyasayı yana doğru itmeye başladı :-)
Biz Estonyalı tüccarlar değiliz, bu yüzden piyasayı yanlara itmek ilginç değil. Yani zaman ölçeği çok ilginç değil....