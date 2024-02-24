Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 684
yani fiyat rastgele bir değişken değil
Peki ya zaman? Bu kelimeyi tekrar etmekten bıktım.
soruyu anlamadım
zaman geçiyor, durduramazsın
Yani zaman ölçeği çok ilginç değil....
Fikrimde kalacağım - bu son derece önemli.
Bu model henüz gerçeğe dönüştürülmedi, işte testçiden şimdilik durum -
10000 bar eurusd m5 üzerinde eğitim, tahmini derinlik = 1 bar ileride. Her yeni çubukta, tahminden sonra, ya eski pozisyon kalır ya da ters yönde açılır, hepsi durmadan ve alır.
Üzücü görünüyor, işlem başına ortalama kayıp 0,02 dolar. Ancak test cihazında rastgele alım satım yapıldığında, alım satım başına yaklaşık -0,04 olduğu ortaya çıktı. Bu, spread ve komisyonlar olmadan, bu Uzman Danışman ile işlem başına 0,02 dolar alacağım anlamına gelir. Ve ileriye doğru, bu korunur, bir nedenden dolayı yanlış gitti ve geriye dönük testten daha iyi çıktı. Ve hatta kazanan esnaf yüzdesi >%55'tir. Bütün bunlar oldukça cezbedici, ama şimdiye kadar bu sınıra rastladım. Umarım nöron bir gün bu delikten sürünerek çıkar.
Nöron fiyat artışlarını (open[0]-open[1], open[1]-open[2] vb.) ve geçmiş tahminini (toplamda 6 giriş) kabul eder, gizli katmanda 100 nöron vardır . Yeni bir çubuk için fiyat artışı tahminini döndürür.
MAE tahmini = 0.00019 (tahmin ortalama 19 pip yanlış). Tahmini R2 = 0.001124151.
GBm ile özyineleme olmadan bile benzer sonuçlar alabilmeniz komik.
Ne tür ağlarınız var? 100 nöronlu normal bir ağ, neyin girildiği önemli değilken her şeyi ezbere hatırlayacaktır. Ve hiç eğitim almıyorsun.
Önce sinir ağıyla ilgilenin, sonra ona bir şeyler öğretmeye çalışın.
Ticarette zaman herhangi bir rol oynamaz, buna hiç bağlı olmanıza gerek yoktur.
Renat Akhtyamov , 2018.02.16 17:21
soruyu anlamadım
zaman geçiyor, durduramazsın
Siméon Denis Poisson'un bu dağılımın tanıtıldığı Ceza ve Hukuk Davalarında Hüküm Verme Olasılığı Üzerine Çalışmaları 1837'de yayınlandı....
Doc seni bir tür dönüştürücü yaptı.
Ve kullanmıyor! Şaşırdım...
Bunu kanıt gerektirmeyen bir gerçek olarak kabul edin.
İşte bu an kimsenin hesaba katmadığı bir andır ve herkes bitkin ve sefalet içinde yorgunluktan geriye doğru düşer. Çok yazık! Pek çok akıllı insan, sırf veri hazırlamayı bilmedikleri için kilise fareleri kadar fakirdir. Arşivlerde ne bulmak istiyorsunuz? Hiç keneler arasındaki süreye baktınız mı? Ticaretin yoğunluğu hakkında? eminim hayır.
Aşırı kendini beğenmişlikten başka bir şey taşımayan yüksek savurgan bilimsel kelimelerle kafanızı kandırmayı bırakın. Kendiniz veya başka birinin yetkili makalesi ile ifadelerinizin onayını gösterin. Aksi takdirde, sadece bir zil sesi ve son derece tatsız.
Daha mütevazı...
Ne yazık ki, piyasa zaman ölçeğinde kazanmıyor. Bu nedenle, zamanın kendisi piyasada herhangi bir rol oynamaz. Önemli olan fiyat skalasındaki değişimdir ki bu da kâr veya zarara yol açar. Bir pozisyon bir günü tartıp bir kuruş, başka bir dakika ve daha fazla kazanabilir. Bu nedenle, piyasada zaman gerçeğini tamamen göz ardı etmek daha iyidir. Girişte bir hacim ve delta seviyeleri profili beslemeye başladığınızda TS farklı davranmaya başlar. Böylece TC piyasaya diğer taraftan bakmaya başlar. Ve zamanla ilgili çok komik bir anekdot var.
Estonyalı tüccarlar paralarını attı ve piyasayı yana doğru itmeye başladı :-)
Biz Estonyalı tüccarlar değiliz, bu yüzden piyasayı yanlara itmek ilginç değil. Yani zaman ölçeği çok ilginç değil....
Neredeyse katılıyorum. Ama yine de zamana biraz bağımlılık var.
Forex, borsa, vadeli işlemler ve opsiyonlar sözde risksiz oran tarafından baskı altındadır.
Risk/ödül oranı risksiz orandan daha kötü hale gelirse, para piyasadan ayrılır.
Ve risksiz oran zamandan hesaplanır. Sonuç olarak, tırnakların hareket edemeyeceğinden daha yavaş, tamamen hesaplanmış bir sayı elde ederiz.
Yani zamana bağımlılıktan tamamen kurtulmak henüz mümkün değil.
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
işte işlevin kodunun başka bir örneği ve onu ns ile ilişkilendirin)) Kendimi yazmaya isteksizim