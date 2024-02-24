Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 319
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Desen modeline karşı sinir ağı" konusuna ilişkin grafikler geldi.
Her iki model de Ekim 2016'da eurusd'un pozitif ticaretini yapmak üzere eğitildi; durmadan ve almadan sabit lot; her zaman uzun veya kısa bir ticarette; H1'de açılış fiyatlarında işlem görüyor. Grafikte işlem - bir aylık eğitim verileri dahil olmak üzere son 5 yıl.
Çapraz doğrulama olmadan eğitim modelleri, sadece fiyattan alabilecekleri maksimum karı sıkıştırdılar.
Çizelgelerde sunucunun normal tik vermediği bir yer var, bir çeşit boşaltma var, sonra yeri yok sayın.
İşte bir nöron. Çalıştığı zaman aralığını açıkça görebilirsiniz, istikrarlı bir kârı olan tek yer burası.
Ve işte örüntü tanımalı bir model. Sonuç kırmızı ama yine de nöronlardan daha iyi. Ve haftalarca kâr getirdiği pek çok dönem var. Ama sonra sızdırdı.
Güzel, ama onunla ne yapılacağı henüz belli değil.
Cevabı biliyorum. Evde değilim. Biraz sonra bilgisayar başında olacağım ve bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım.
İşte birkaç tablo daha.
1) Çapraz doğrulama olmadan bir nöronu eğitmek imkansızdır, %100 garanti ile yeniden eğitilir.
Aynı verileri aldım, eğitim ve çapraz doğrulama için 2 parçaya böldüm. Grafik, eğitim verilerinde, çapraz doğrulama sonucu bozulmaya başlar başlamaz modelin eğitimi durduğundan, kârın artık o kadar keskin bir şekilde artmadığını göstermektedir. Tüm eğitim örneklerini hatırlamak için zamanı yoktu ve teoride şimdi hafızadan değil mantıkla ticaret yapması gerekiyordu.
Ancak bu, genel sonucu gerçekten etkilemedi, 5 yıldaki toplam kayıplar sadece 80 Euro daha azdır (toplam kayıpların ~ %10'u).
2) Desenli model. Modeli 1 aylık verilerle eğitirken, yaklaşık 2 aylık (ancak tam olarak değil) çok düzensiz bir sinüzoid elde edildiğinden, modeli bir yerine iki ayda eğitmeye çalışmakta fayda var.
Bundan sonra bir kâse olmasını istiyorum. Ancak genel olarak mantıksız ve anlaşılmaz olduğu ortaya çıkıyor - kar ve zarar aralıkları, bazen birinden diğerine keskin bir geçişle yıllarca sürüyor. 2013'ün başlarında birisi anahtarı çevirdi - ve model tarafından kullanılan belirli kalıplar açıldı, ancak modelin oluşturulduğu Ağustos 2016'dan önce fiyatlara hiç erişimi yoktu ve sonra 2017'de - biri anahtarı tekrar çevirdi - ve bu desenler aniden birleşmeye başladı.
Modeli farklı aylarda, farklı uzunluklarda aralıklarla çalıştırırsanız, her seferinde şaşırtıcı ve benzersiz sonuçlar elde edersiniz. Bazen bu bir artıdır, ancak belirli modellerin ne kadar süre yaşayacağı ve mevduatın bir gün çabucak boşaltılıp boşaltılmayacağı asla net değildir. Forex sabit bir rastgele değildir, sadece daha fazla insanı birleştirmek için bazen yerleşik kurallara aykırı davranan agresif bir ortamdır.
İşte birkaç tablo daha.
1) Çapraz doğrulama olmadan bir nöronu eğitmek imkansızdır, %100 garanti ile yeniden eğitilir.
Aynı verileri aldım, eğitim ve çapraz doğrulama için 2 parçaya böldüm. Grafik, eğitim verilerinde, çapraz doğrulama sonucu bozulmaya başlar başlamaz modelin eğitimi durduğundan, kârın artık o kadar keskin bir şekilde artmadığını göstermektedir. Tüm eğitim örneklerini hatırlamak için zamanı yoktu ve teoride şimdi hafızadan değil mantıkla ticaret yapması gerekiyordu.
Ancak bu, genel sonucu gerçekten etkilemedi, 5 yıldaki toplam kayıplar sadece 80 Euro daha azdır (toplam kayıpların ~ %10'u).
2) Desenli model. Modeli 1 aylık verilerle eğitirken, yaklaşık 2 aylık (ancak tam olarak değil) çok düzensiz bir sinüzoid elde edildiğinden, modeli bir yerine iki ayda eğitmeye çalışmakta fayda var.
Bundan sonra bir kâse olmasını istiyorum. Ancak genel olarak mantıksız ve anlaşılmaz olduğu ortaya çıkıyor - kar ve zarar aralıkları, bazen birinden diğerine keskin bir geçişle yıllarca sürüyor. 2013'ün başlarında birisi anahtarı çevirdi - ve model tarafından kullanılan belirli kalıplar açıldı, ancak modelin oluşturulduğu Ağustos 2016'dan önce fiyatlara hiç erişimi yoktu ve sonra 2017'de - biri anahtarı tekrar çevirdi - ve bu desenler aniden birleşmeye başladı.
Modeli farklı aylarda, farklı uzunluklarda aralıklarla çalıştırırsanız, her seferinde şaşırtıcı ve benzersiz sonuçlar elde edersiniz. Bazen bu bir artıdır, ancak belirli modellerin ne kadar süre yaşayacağı ve mevduatın bir gün çabucak boşaltılıp boşaltılmayacağı asla net değildir. Forex sabit bir rastgele değildir, sadece daha fazla insanı birleştirmek için bazen yerleşik kurallara aykırı davranan agresif bir ortamdır.
Evet evet sadece benim aracımda da yokuşlar var. Genelde boşalır ama aldığı dönemler vardır ve bununla ilgili düşünceler vardır ...... biraz sonra ...
Neuronka'yı yansıtmaya çalışın. Ne olacak? Alabilir misin?
Neuronka'yı yansıtmaya çalışın. Ne olacak? Alabilir misin?
Hayır, daha da kötüsü.
Eşitlik hakkında uzun bir yazı yazmak ve Reshetov'un NS'sinin benim için nasıl sızdırdığını göstermek istedim ama o sızdırmadı, kusura bakmayın. Çizgiler, optimizasyon alanını gösterir, Ocak ayının ilk gününden bu güne kadar çalışır.
Uzun zamandır öyle bir şeye dikkat ettim ki, TS'nin bakiyede eşitlik kazandığını belirlemek yeterli ve tercihen inişte girebilirsiniz. Yani 10 araç çalışıyor diyelim ama tam olarak yeni dökülmeye başlayan aracı seçiyoruz. Kural olarak bunu destek ve direnç çizgileri yardımıyla yapıyorum evet evet denge eğrisinde hata yapmadınız.
Ama olay şu. Hmm, nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Gerçek şu ki, dengeyi artırmak için kural olarak optimize ediyoruz
Peki ya optimize ediciyi, dengenin büyümesinin başlangıcını bu şekilde arayacak şekilde kurarsanız.
Ne de olsa, optimizasyonun iyi bir sonucu böyle bir formdur, bundan sonra öz sermaye büyümesi başlamıştır.
İşte burada!!! küçük kardeşler bana yardım edin, birlikte mutlu olacağım. Gerçek şu ki, dizinin iki ayarı var, ilki 4'ten 10'a değişiyor, ikincisi hemen hemen aynı. Sonuç olarak, yaklaşık 36 kombinasyon veya seçeneğimiz var ve ikinci parametrenin birinciden daha az olamayacağını düşünürsek, o zaman daha da az. İşte burada!!!! Optimize edicinin (tercihen MT4) eşitliğin nasıl görüneceği parametreleri bulabilmesi için bunu kim yapabilir?
Setin başlangıcı budur. Bu tür ayarların bir optimizasyon alanında, en iyi sonucu vereni takip etmek için birkaç tane kalmış olabilir. Bunun gibi bir şey!!!!! Bunun hakkında kim düşünüyor?
öz sermayenin nasıl görüneceği parametreler
Bu, tüm kurallara ve mantığa o kadar aykırı ki, işe yarayabilir.
Danışmana bir parametre daha eklemeniz gerekiyor - mola tarihi.
Danışman, örneğin Ocak ayından Mart ayının sonuna kadar optimize edilmişse, dönüm noktasının tarihi, örneğin Mart ayının başlangıcı olarak ayarlanabilir. Kodda ayrıca, test sırasında, bir ticaret kararı verirken, kırılma tarihine henüz ulaşılmamışsa ters yönde ticaret yapın. Sonuç olarak, optimizasyondan sonraki hisse senedi grafiği istikrarlı bir şekilde yükselecek, ancak ilk kısmın aslında birleşeceğini biliyoruz.
Ayrıca int türüyle ikinci bir ek parametre oluşturabilirsiniz; bu, kırılma tarihinde bir kayma anlamına gelir. Ne de olsa, her şeyin hangi tarihte başlaması gerektiği önceden bilinmiyor. Ve diğer EA parametreleriyle birlikte genetik ile optimize edin
Mesele şu ki, şimdi NS'den bahsetmiyoruz, ancak Sıra hakkında, aynı çalışma süresinde farklı girdi değerleriyle ne tür bir öz sermayeye sahip olduğuna bakın. Optimize etmedim, sadece ellerimle düzenledim.
5-5
6-6
7-7
Ancak bu durum 4-8 parametresi ile çok daha ilginçtir, periyot aynıdır. Ve 300 piplik stop loss ile çalışın.
Bu, Ocak ayının ilk gününden bu güne kadar. Son ekranın optimize edici tarafından alındığını itiraf ediyorum, peki, optimize edicide sadece 49 geçiş var. Yani, aslında, gerekli parametreleri boyutsuz bir kümeden değil, sonlu bir kümeden ve hatta bu kadar az sayıda seçenekle nasıl doğru bir şekilde seçeceğinizi öğrenmeniz gerekir. Böylece..........