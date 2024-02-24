Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 624
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Model piyasaya sürüldüğünde 3000 bar için eğitilmiştir (yeşil ve kırmızı çizgilerin çok iyi eşleştiğini görebilirsiniz, varyans minimumdur). Tüm o dalshe - ileri. Ve bu sapmanın büyük ölçüde artması nedeniyle modelin tahminde çok iyi olmadığı açık .. ama yine de, tamamen görsel olarak ileriye çok iyi yaklaşmasına şaşırdım. Bunun çift ticareti için işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum, kontrol etmem gerekiyor.
Videoya yanlış çifti koydum, sterlin yerine frangı euroya karşı .. sterlin euroya karşı zaten daha kötü .. ama iyileştirmeyi deneyebilirsiniz
aşağıdaki birkaç çizelge:
Kırmızı ekranda, bunlar sadece mevcut çiftin 55 gecikmeli artışlarıdır,
Bu ne anlama geliyor?
0. barın fiyatı ile 55. barın fiyatı arasındaki fark?
Bu ne anlama geliyor?
0. rar ve 55. rar fiyatı arasındaki fark?
günlük(kapat[0]/kapat[55])
farkı alabilirsin, bölümü değil .. ve genel olarak, onu istediğin gibi dönüştürebilirsin. Yuriy 2 mashka arasındaki farkı yazdı. Arabayı fiyatlardan çıkarabilirsiniz.
o zaman anladığım kadarıyla orijinal satırı geri yükleyebilirsiniz.
günlük(kapat[0]/kapat[55])
o zaman anladığım kadarıyla orijinal satırı geri yükleyebilirsiniz.
Neden bu kadar uzağa götürüyorsun? Bir komşuyla birlikte almanın gerekli olduğunu düşündüm ...