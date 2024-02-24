Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 622
Hatta kuvvetle puan.) Bir gün içim var.
Bir gün veya daha uzun süre alırsanız, ne bir bardağa ne de bir teybe ihtiyaç yoktur. Günde 10 işlem için onsuz yapmak imkansız.
Bunu Fore'da nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok.)
HİÇBİR ŞEY, Yuri. Olasılık yoğunluk fonksiyonları öyledir ki, 10.000'den fazla örneklem büyüklüğü ile Forex üzerinde çalışmak gerekir. Aslında - günde. Artışlarla oluşan dağılım kararlıdır ve sonsuza kadar bölünebilir. Bu nedenle, piyasanın kırılganlığını gören birçok kişi, dakikalarca ticaret yapmak için acele eder ve piyasayı bir kilise faresinden daha fakir bırakır.
Ve günlük işlemlerde - evet, çok fazla işlem olmayacak, yönteminiz kesinlikle doğru olsa da, bugün nihayet buna ikna oldum (neden bahsettiğimi anlıyor musunuz? - bu yüzden bunun hakkında konuşmayacağım. detay - bir şekilde)
Ben, çok kısa vadeli (günler ve daha fazlası) bir çıkmaz seçeneği düşünüyorum. Ve o zaman bile kötü tanımlanmış bir mantık var.)
Sadece dakikalar ve sadece gün içi saç derisi ile serpiştirilmiş.
Bu borsa için. Forex hakkında bir şey söyleyemem. Ama insanlar başarılı bir şekilde pipler, bir nevi. Ve bildiğim kadarıyla, çoğu çalışma stratejisi hem borsada hem de Forex'te scalping veya benzeri yöntemlerdir.
Merak ediyorum neden Python değil? M.b. aynı R? Hiçbir şey anlamıyorum.
Mikhail adına konuşmayacağım, kendisi seçimini tartışabilir, ancak muhtemelen python ve R yüksek seviyeli dilleri yorumladıkları için, bunların bir dizi kitaplık için bir arayüzden ziyade matlab veya “matematik” gibi olduklarını varsayabilirim. bir komut satırı, dillerin kendisinden daha, inceleme için bu çok güzel, ancak üretimde, özel algoritmalarla savaşmanız gerektiğinde, hiç şansınız yok, bir scooter üzerinde formül 1'i yenmek gibi
Gerçekten. Bilgi için böylesine bir özlem olduğu için, bir puan alıyor ve en tepeden görünen şeyi inceliyorsunuz.
"ÜST", temelde onu kimin oluşturduğu, github'daki öğrenci yayınlarının sayısı ve acemi bilim adamlarının makalelerinin bir şey olduğu ve makine öğreniminde hangi ciddi yatırım kantorlarının (bankalar, hedge fonları, vb.) kodladığı konusunda bir anlayışla ele alınmalıdır. algoritmalar (bankalar, hedge fonları, vb.), örnekleme " TOP" birincisine doğru kaydırılır, çünkü ikincisi gerçekten ne ve nasıl yaptıklarının reklamını yapmaz, belki üstte veya hatta dikkati dağıtmak ve zarif bir çıkmaza sokmak dışında.
Mikhail adına konuşmayacağım, kendisi seçimini tartışabilir, ancak muhtemelen python ve R yüksek seviyeli dilleri yorumladıkları için, bunların bir dizi kitaplık için bir arayüzden ziyade matlab veya “matematik” gibi olduklarını varsayabilirim. bir komut satırı, dillerin kendisinden daha, inceleme için bu çok güzel, ancak üretimde, özel algoritmalarla savaşmanız gerektiğinde, hiç şansınız yok, bir scooter üzerinde formül 1'i yenmek gibi
Zaten unuttum, görünüşe göre Jave hakkında mı konuşuyorduk? Yani Java aynı zamanda yorumlanmış bir dildir - makine kodlarında derlenmez ve JVM'de çalışır.
Python da Java gibi derler ve benzer şekilde sanal bir makinede çalışır. Python, bir betik dili olması avantajına sahiptir, tüm kütüphaneler zaten derlenmiş C ++ 'dadır. Python'da değerli olan kapsamlı kütüphanelerdir, Python'un kendisi değil. R aynı zamanda bir betik dilidir ve işin çoğu derlenmiş C++ paketlerinde yapılır.
Genel olarak, Java oldukça yavaştır. Hiç Formula 1'e benzemiyor.) Bunun için düştüğünü bilmiyorum.) Bana göre, strateji scalping-piping değilse, o zaman kimseyi kazanmanıza gerek yok, hız oynamaz. tamamen bir rol.
Michael'a gelince, bu onun seçimi. Sanki dilleri tartışıyoruz.)
ZY Somewhere, farklı diller için MO algoritmalarının yüksek hızlı performansının karşılaştırmasını gördü. Java ve Python yakınlarda bir yerdedir.
Ve şimdi herhangi bir bağlantı veya açıklama şeklinde mümkün mü? :) Forex için yapabilirim, etrafına bir bak
ve en yaygın olarak uygulandığı yerlerde, varsayımlar değil, belirli sonuçlar ilgi çekicidir.
madeni para ticareti hakkında internette bulduğum her şey. araçlar - her şeyi yaptı
VAR, VECM, vars paketini aramanız gerekiyor, her zamanki gibi içinde linkler var. SETAR'a göre giriş limitleri
Ekledim ve böylece Google yardım edecek - literatür ve özel uygulamalar ....
Yayılmayı aşarsanız, belki paylaşın. Böyle bir güzellik olmadan, gözlerinizi alamazsınız.
teşekkürler, bir bakacağım. Garip bir şey - çiftlerin ticaretinin yayılması, öyle görünüyor ki, hiçbir zaman bir sorun olmadı
AAA .. bu otoregresyon + çoklu regresyon .. bunun gibi bir şey .. ilginç, kendin karıştırabilirsin. Daha sonra gireceğim.
Ben, çok kısa vadeli (günler ve daha fazlası) bir çıkmaz seçeneği düşünüyorum. Ve o zaman bile kötü tanımlanmış bir mantık var.)
Sadece dakikalar ve sadece gün içi saç derisi ile serpiştirilmiş.
Bu borsa için. Forex hakkında bir şey söyleyemem. Ama insanlar başarılı bir şekilde pipler, bir nevi. Ve bildiğim kadarıyla, çoğu çalışma stratejisi hem borsada hem de Forex'te scalping veya benzeri yöntemlerdir.
Sağdaki grafik "hafıza"dır. Yalnızca >=17 piplik artışlarla kaybolur. Ve +-17 pip için güven aralığı bu dağılımın yaklaşık %99,5'i veya 28.900 kenedir. Bu, ticaret yapmanız gereken hacimdir. Diğer her şey bu devasa dağılımın sadece özel durumlarıdır ve kesin olarak yenilgiye yol açar.
Sağdaki grafik "hafıza"dır. Yalnızca >=17 piplik artışlarla kaybolur. Ve +-17 pip için güven aralığı bu dağılımın yaklaşık %99,5'i veya 28.900 kenedir. Bu, ticaret yapmanız gereken hacimdir. Diğer her şey bu devasa dağılımın sadece özel durumlarıdır ve kesin olarak yenilgiye yol açar.
Klasiklerin bize öğrettiği gibi, her zaman köke bakmalıyız.
Ve R'nin hızı büyük bir soru.
Tercümanın yüzeyinde. Araştırma için harika bir öğe. Tecrübelerime göre, bir hata ayıklayıcıya hiç gerek yok. Ama hız, sanki en iyisini istiyor. Ama bu sadece bir görünüm - kökünü göreceğiz.
hız nüansları.
1. Hesaplama kapasitesi olan herhangi bir R paketini alırsak, R'de sadece Fortran ve C kütüphaneleri olan kütüphanelere referanslar yazılır.Seçim maksimum hız için yapılmıştır ve bunun aşılabileceği şüphelidir.
2. Ayrıca, C. R'den göç edenler için "skaler" kavramından yoksun bir matris dilidir. Vektör ve matris işlemlerinin arkasında ise Intel kütüphanesi var. Ek olarak, R kodunun kendisi bu nedenle çok yeteneklidir.
3. Bir bilgisayarın tüm çekirdeklerini ve işlemcilerini uygun araçlarla yüklemek normdur.
4. R'de geliştirilen, "sunucu-istemci" temelinde harika çalışır.
5. R'de, herhangi bir istisnai koşulun üstesinden gelebilecek çok kararlı bir program yazabilirsiniz. Uygun araçlara sahip personel ve konsept.
6. R ve Cpp iyi anlaşır, etkileşim iyi belgelenmiştir - bu nedenle, R'de zaten büyük bir program yazabiliyorsanız (ki bu çok zordur, çünkü çok sayıda hazır kod vardır), o zaman yapabilirsiniz Cpp'de her zaman tüm veya dar kısımları yeniden yazın