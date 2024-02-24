Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 480
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine, sınıflandırmanın nasıl oluşturulduğuna bağlıdır. Yukarıdaki örnekte, sınıflandırma, artışın mutlak değeri dikkate alınmadan orta hattan (sınırdan) olan mesafeye göre yapılmıştır. Mutlak artışın göstergesini girerseniz, sınıflandırma prensipte farklı olacaktır. Ölçeği de farklı olacaktır.
2 çıkış vardır, al ve sat, toplamları her zaman 1'e eşittir.
İlke hakkında bilgi edinmek:
10 puan satın almak için bir artış oldu - 0,6 belirledik; 0,4
20 puan - 0.7; 0,3
30 puan - 0.8; 0,2
Satış için ters. Öğretmek bu kadar doğru mu olacak ve bu değerler o zaman bir sınıfa ait olma olasılığı ne kadar yüksek olursa, artışın o kadar güçlü olacağını mı gösterecek? :)
Veya 2 değil N-sınıfları yapmanız gerekiyor, her biri % artıştan sorumlu olacak, diyelim ki 10 sınıf, her iz. sınıf 10 puan fazla
Onlar. sorun şu ki: her zaman 2 sınıf kullanın veya sadece alım / satıma ait olanı değil, aynı zamanda fiyat değişiminin derecesini de tahmin etmek istiyorsak daha fazlasını yapmamız gerekiyor.
2 çıkış vardır, al ve sat, toplamları her zaman 1'e eşittir.
İlke hakkında bilgi edinmek:
10 puan satın almak için bir artış oldu - 0,6 belirledik; 0,4
20 puan - 0.7; 0,3
30 puan - 0.8; 0,2
Satış için ters. Öğretmek bu kadar doğru mu olacak ve bu değerler o zaman bir sınıfa ait olma olasılığı ne kadar yüksek olursa, artışın o kadar güçlü olacağını mı gösterecek? :)
Veya 2 değil N-sınıfları yapmanız gerekiyor, her biri % artıştan sorumlu olacak, diyelim ki 10 sınıf, her iz. sınıf 10 puan fazla
Onlar. sorun şu ki: her zaman 2 sınıf kullanın veya sadece alım / satıma ait olanı değil, aynı zamanda fiyat değişiminin derecesini de tahmin etmek istiyorsak daha fazlasını yapmamız gerekiyor.
Bu yanlış bir yaklaşımdır.
İlk olarak, en az üç durum olmalıdır: al, sat, dur.
İkinci olarak, ilerideki senaryoda, çeşitli hareket durumları (al-kazan, alış-frenleme ve sat-kazan, satış-frenleme) için farklılıklar getirmenin gerekliliği ve faydasına geleceksiniz.
Ve en önemlisi, "devlet" ve "eylem" kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir. Bunun için sadece geçilen puan sayısını hesaba katmak tamamen yetersizdir.
Bu yanlış bir yaklaşımdır.
İlk olarak, en az üç durum olmalıdır: al, sat, dur.
İkinci olarak, ilerideki senaryoda, çeşitli hareket durumları (al-kazan, alış-frenleme ve sat-kazan, satış-frenleme) için farklılıklar getirmenin gerekliliği ve faydasına geleceksiniz.
Ve en önemlisi, "devlet" ve "eylem" kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir. Bunun için sadece geçilen puan sayısını hesaba katmak tamamen yetersizdir.
Başka devletlerin eklenebileceği açıktır. Ama yine de, bir veya başka bir sınıfa (2 üzerinden) ait olma olasılıklarından çıkmayacaklar mı?
Olasılık , bir olayın meydana gelme olasılığının derecesidir (göreceli ölçü, niceliksel değerlendirme). Bazı olası bir olayın gerçekten meydana gelmesinin nedenleri, karşıt nedenlere ağır bastığında, bu olaya olası , aksi halde olası veya olasılık dışı denir. Olumlu temellerin olumsuz olanlara üstünlüğü ve bunun tersi, değişen derecelerde olabilir, bunun sonucunda olasılık (ve olasılıksızlık ) daha büyük veya daha azdır [1] . Bu nedenle, özellikle az çok doğru bir nicel değerlendirmenin imkansız veya aşırı zor olduğu durumlarda, olasılık genellikle nitel düzeyde değerlendirilir. Olasılığın "seviyelerinin" çeşitli dereceleri mümkündür [2] .
Bizim durumumuzda, sınıflandırıcı hedefi 2 sınıftan 1'ine atama olasılıklarını verecektir; bu, satın alma olasılığı ne kadar yüksek olursa, sinyal o kadar güçlü olur, azalır veya artarsa, o zaman bu frenleme, güçlendirme ve her neyse istiyorsun, yani yine, sadece 2 sınıf yeterli olabilir ve ardından sonuçlarını yorumlayabilir mi, yorumlayamaz mı? :)
http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF
Sevgili dostum, sorumu bana anlatır mısın? Kafam karıştı :)
https://www.mql5.com/en/forum/86386/page479#comment_5807576
Başka devletlerin eklenebileceği açıktır. Ama yine de, bir veya başka bir sınıfa ait olma olasılıklarından (2 üzerinden) çıkmayacaklar mı?
Olasılık , bir olayın meydana gelme olasılığının derecesidir (göreceli ölçü, niceliksel değerlendirme). Bazı olası bir olayın gerçekten meydana gelmesinin nedenleri, karşıt nedenlere ağır bastığında, bu olaya olası , aksi halde olası veya olasılık dışı denir. Olumlu temellerin olumsuz olanlara üstünlüğü ve bunun tersi, değişen derecelerde olabilir, bunun sonucunda olasılık (ve olasılıksızlık ) daha büyük veya daha azdır [1] . Bu nedenle, özellikle az çok doğru bir nicel değerlendirmenin imkansız veya aşırı zor olduğu durumlarda, olasılık genellikle nitel düzeyde değerlendirilir. Olasılığın "seviyelerinin" çeşitli dereceleri mümkündür [2] .
Bizim durumumuzda, sınıflandırıcı hedefi 2 sınıftan 1'ine atama olasılıklarını verecektir; bu, satın alma olasılığı ne kadar yüksek olursa, sinyal o kadar güçlü olur, azalır veya artarsa, o zaman bu frenleme, güçlendirme ve her neyse istiyorsun, yani yine, sadece 2 sınıf yeterli olabilir ve ardından sonuçlarını yorumlayabilir mi, yorumlayamaz mı? :)
Tartışmaya var mısınız? Yoksa hala anlamak için mi? İki sınıflandırma sınıfından ayrılmak istemezsiniz. Yansıtmak.
Tartışmaya var mısınız? Yoksa hala anlamak için mi? İki sınıflandırma sınıfından ayrılmak istemezsiniz. Yansıtmak.
anlamak için, elbette, evet, 2. sınıf bir konfor bölgesidir :) Henüz satın almadım ... eğer fiyat artışları olasılık olarak alınabilirse (artış ne kadar büyükse, bir olayın olasılığı da o kadar yüksek olur), o zaman 2 çıktının olasılıkları da benzer şekilde yorumlanabilir.Bunu yapmanın neden imkansız olduğu henüz bana açık değil
anlamak için, elbette, evet, 2. sınıf bir konfor bölgesidir :) Henüz satın almadım ... eğer fiyat artışları olasılık olarak alınabilirse (artış ne kadar büyükse, bir olayın olasılığı da o kadar yüksek), o zaman 2 çıktının olasılıkları da benzer şekilde yorumlanabilir.Bunu yapmanın neden imkansız olduğu henüz bana açık değil
En kötü hata. Artışlar nasıl olasılık olarak alınabilir??? Olasılığın tanımını verdin, ama bunu kendin anlıyor musun?
Anlayışınız için: Olası artışların aralığı nedir? Aralıktaki artışlardan hangisi en sık görülür?
Bu kısmı anladığınızda, devam edebilirsiniz.
En kötü hata. Artış nasıl olasılık olarak alınabilir??? Olasılığın tanımını verdin, ama bunu kendin anlıyor musun?
Anlayışınız için: Olası artışların aralığı nedir? Aralıktaki artışlardan hangisi en sık görülür?
Bu kısmı anladığınızda, devam edebilirsiniz.
Ben şöyle bakıyorum:
Sıfıra yakın artışlar 50/50 olasılığı gösterir, yani. her biri 0,5 olan 2 olasılık verirdik (belirsizlik, ne alım ne satım)
buna göre artışı 0'dan 1'e normalleştirmek mümkündür, burada 0,5 belirsizlik, >0,5 al, <sat olacaktır. Değer uç değerlere ne kadar yakınsa, olayın olasılığı o kadar yüksek olur (fiyat değişimi o kadar büyük olur).
Model eğitildikten sonra, 0'dan 1'e kadar aynı değerleri verir, bu da bir olayın meydana gelme olasılıkları olarak yorumlanabilir (olasılık ne kadar yüksek olursa, mutlak değerlerdeki değişim o kadar güçlü olur)
Soru, hedefe ait olma olasılığını, mutlak terimlerle fiyat değişme olasılığı olarak yorumlamanın doğru olup olmadığıdır (çıktıdaki olasılık ne kadar yüksekse, değişiklik o kadar büyük beklenir)
Ben şöyle bakıyorum:
Sıfıra yakın artışlar 50/50 olasılığı gösterir, yani. her biri 0,5 olan 2 olasılık verirdik (belirsizlik, ne alım ne satım)
buna göre artışı 0'dan 1'e normalleştirmek mümkündür, burada 0,5, 1 alışa, 0'a yakın satışa yakın bir belirsizlik olacaktır. Değer uç değerlere ne kadar yakınsa, bir olayın olasılığı o kadar yüksek olur.
Model eğitildikten sonra, 0'dan 1'e kadar aynı değerleri verir, bu da bir olayın meydana gelme olasılığı olarak yorumlanabilir (olasılık ne kadar yüksek olursa, mutlak değerlerdeki değişim o kadar güçlü olur)
artışlar ve olasılıklar AYNI DEĞİLDİR.
Genel olarak, olasılık teorisi üzerine bir ders kitabıyla başlamanız gerekir.
artışlar ve olasılıklar AYNI DEĞİLDİR.
Genel olarak, olasılık teorisi üzerine bir ders kitabıyla başlamanız gerekir.
artışlara, alım/satım sınıfına ait olma olasılığına ilişkin bir değerlendirme verilebilir. Pozitif artış ne kadar büyükse, satın alma olarak sınıflandırılma olasılığı o kadar yüksek, bu daha net değil mi? 0,5'in üzerindeki her şey zaten bir satın alma sınıfı olduğundan, olasılığın artmasıyla mutlak artış da artar