Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 488
peki, burada soru zaten doğru özelliklerde ve hedefte, çarpım tablosundan daha basit gibi görünse de, orada bile hata küçük değil
Samimi olarak.
her şey tekrarlanabilirlik ile ilgili, eğer orada değilse, eğitimin doğruluğunu kontrol edemezsiniz, dolayısıyla hatalar. Forex'te, en azından bir şekilde ve bir yerde tekrarların çarpım tablosunda bir tekrar var, hayır, bu tamamen tıkanıklık.
Samimi olarak.
Eh, evet, RF'nin hiçbir şekilde tahmin yapamadığı göz önüne alındığında
ulaşıma-etkileşime açık olacak...
yazdıkları her yerde öyle değil ..)
Çıngırak da sana yazdı))) Ama onu başka bir şey vermeye zorlamaya karar verdin.
Sürmek -
x = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
hedef = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
sonrasında -
x = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
hedef = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
vb...
Yorumlanan örnekte daha kısa görünüyorsunuz.
doğruluk, kayıp, kappa...vb. ne gibi. İyi ki az önce yazmışsın.
ormanda görülecek bir şey var...
iyi, öyleyse iyi, şimdi stratejiyi orada bitiriyorum ve ne olduğunu göreceğiz :)
Merhaba nöronlar! Büyük beyinler))
İşte süper öngörülü bir program yaratan ve bir bankanın "zengin olmasına" "yardımcı olan" bir sinirbilimci hakkında bir film.
"texas elektrikli testere katliamı" izle, yeni film, rahatla
Sınıflandırma ve regresyon modellerinde bir takım sorunların ortak olduğunu düşünmeden edemiyorum.
Böyle bir problem, genellikle girdi değişkenleri arasında bir korelasyon olarak yorumlanan çoklu bağlantıdır, ancak bu tamamen doğru olmayabilir.
Genel anlamda çoklu bağlantı, modelleme çabalarımızı boşa çıkaran son derece tatsız bir sonuca yol açar:
Çoklu doğrusallık, girdi değişkenleri (açıklayıcı değişkenler, tahmin ediciler) arasındaki doğrusal bir ilişki olarak anlaşılırsa, aşağıdaki resme sahibiz:
İşte çoklu bağlantının varlığını tanımak için R araçları sağlayan bir makale .
yeni kelime için teşekkürler, bugün birkaç kez parladı :)
başka ne gibi sorunlar
Bugün ağımı perpcetron'a göre kontrol etmeye karar verdim. Mayıs-Haziran 2016 başına kadar optimize edilen EURUSD, 15 pip yayıldı.
kuyruğun kendisi
Genel olarak, sonuçtan kafa karışıklığı içindeyken.
Bugün ağımı perpcetron'a göre kontrol etmeye karar verdim. Mayıs-Haziran 2016 başına kadar optimize edilen EURUSD, 15 pip yayıldı.
kuyruğun kendisi
Genel olarak, sonuçtan kafa karışıklığı içindeyken.
Ben de bir piç kurusuyum, hatta bir yerlerde şoktayım. Rastgele örnekler üzerinde denendi - sonuçlar harika. TC bunu henüz yapmadı.
Maxim diyor ki - eğitim uzun. 23 saatim var. Ama 3 ayda 1 kez olsa bile - ne çöp.)
Ve 3 ay boyunca kesinlikle yeterli, daha fazla kontrol edilmedi.