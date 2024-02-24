Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 494
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Haykin teorisini okuyun Sinir ağları ve İngilizce Piskopos - çeviri yok, ancak hazırlanıyor gibi görünüyor.
Evet, her şey basit. Girdi rastgele işlemlerdir, çıktı ise sonuçtur. Monte Carlo yöntemi denir ve çok iyidir. kendi başına hızlı değil. Ve sistemleştirme, Ulusal Meclisin kendi meselesidir.
Peki, Ulusal Meclisin kendisinin özel bir adı var mı? Stokastik tavlama yöntemine dayalı bir sinir ağının öğretmenli veya öğretmensiz nasıl öğrendiği açık değil ve çıktıları girdileri optimize etmek yerine :)) Kitap okuyorum,
Khaykin "NS tam ders ikinci baskı." Rusça
Peki, Ulusal Meclisin kendisinin özel bir adı var mı? Stokastik tavlama yöntemine dayalı bir sinir ağının öğretmenli veya öğretmensiz nasıl öğrendiği açık değil ve çıktıları girdileri optimize etmek yerine :)) Kitap okuyorum,
Khaykin "NS tam ders ikinci baskı." Rusça
Khaykin var, Rusça'da Piskopos yok.
NS - olağan MLP, eğitim - olağan BP, yalnızca oyun sırasında düzenli manuel yeniden yapılandırmalarla. Bu tür yeniden yapılandırmalar yapmazsanız veya numuneyi basitçe karıştırmazsanız, çok hızlı öğrenir, ancak yalnızca eğitim dizisinde iyi (hatta mükemmel) çalışır.
Khaykin var, Rusça'da Piskopos yok.
NS - olağan MLP, eğitim - olağan BP, yalnızca oyun sırasında düzenli manuel yeniden yapılandırmalarla. Bu tür yeniden yapılandırmalar yapmazsanız veya numuneyi basitçe karıştırmazsanız, çok hızlı öğrenir, ancak yalnızca eğitim dizisinde iyi (hatta mükemmel) çalışır.
Ve Khaikin'in ıvır zıvırı var :) şimdilik idare ederim, bu da kendimi her zaman makaleler ve model açıklamaları ile sınırladığım anlamına geliyor, kitaplarda çok fazla gereksiz şey var (ki satılık bir cilt olsun diye)
Ve Khaikin'in ıvır zıvırı var :) şimdilik idare edeceğim, bu da kendimi her zaman makaleler ve model açıklamalarıyla sınırladığım anlamına geliyor, kitaplarda çok fazla gereksiz şey var (ki satılık bir cilt olsun diye)
Yanlış beyan. Sıradan ve ekstrapolasyonda güçlendirilmiş orman, NS'den farklı değildir.
rastlamadığım tüm makalelerde aynı şeyi yazıyorlar
https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php
Ağaçlar için ekstrapolasyon zordur! - Peter'ın istatistik bilgileri
http://ellisp.github.io/blog/2016/12/10/ekstrapolasyon
Random Forest, eğitim verilerinin dışında tahmin edemiyor
https://www.quantopian.com/posts/random-forest-unable-to-predict-outside-of-training-data
Rastgele orman regresyonu, eğitim verilerinden daha yüksek tahminde bulunmuyor
rastlamadığım tüm makalelerde aynı şeyi yazıyorlar
https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/decisionforest.php
Ağaçlar için ekstrapolasyon zordur! - Peter'ın istatistik bilgileri
http://ellisp.github.io/blog/2016/12/10/ekstrapolasyon
Random Forest, eğitim verilerinin dışında tahmin edemiyor
https://www.quantopian.com/posts/random-forest-unable-to-predict-outside-of-training-data
Rastgele orman regresyonu, eğitim verilerinden daha yüksek tahmin yapmıyor
Yetersiz eğitimli insanlar tarafından yazılan saçmalık. Fazla uydurma hakkında bir şey duymadılar, veri madenciliği hakkında bir şey bilmiyorlar, gürültü tahmin edicileri hakkında bir şey duymadılar, modelleri nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Akıl oyunları oynayan bir tür aşırı büyümüş züppe.
Yetersiz eğitimli insanlar tarafından yazılan saçmalık. Fazla uydurma hakkında bir şey duymadılar, veri madenciliği hakkında bir şey bilmiyorlar, gürültü tahmin edicileri hakkında bir şey duymadılar, modelleri nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Akıl oyunları oynayan bir tür aşırı büyümüş züppe.
ve tüm bunlar ekstrapolasyon söz konusu olduğunda ..
alglib kütüphanesine RF yazanlar da mı eğitimsiz insanlar?
ve r blogcuları da cahil, görünüşe göre
https://www.r-bloggers.com/extrapolation-is-tough-for-trees/
FA hariç tüm cahiller
sadece FA uch
;))
FA hariç tüm cahiller
sadece FA uch
;))
insanlar ML'yi prensipleri anlamadan bu şekilde kullanırlar ve sonra hiçbir şeyin işe yaramadığını söylerler .. son makaleden RF'nin tahmin edemeyeceği açıktır, bu yüzden sadece tanıdık veriler üzerinde çalışması gerekir.
Ne yazık ki, yanılıyorlar ve bu sadece "cahiller" ve züppeler için normal değil, Minsky'yi ve çok katmanlı algılayıcıların "boşluğuna" ilişkin yetkili görüşünü hatırlayın)))Habré hakkındaki makaleler hakkında genellikle sessizimdir, forumlarda doldurma, %99,9'u iyi pop reklamcılığı ve yüzde 0,1'lik mantıklı düşüncelerin üstü kapalı bir biçimde, “satırlar arasında” açık sözlü çöplükle aynı şeydir.
R'deki kişi bir örnek verdi, hangi yerde hata yaptı? Maalesef R kullanmıyorum ama kendim bile çoğaltabilirim