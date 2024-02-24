Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 240
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
fiyatlarda kohonen koçluğu
O ,H, L, C,
O[-1], H[-1], L[-1], C[-1]
tüm hesaplama, sütun adlarında olduğu gibi mevcut açıklığa göre yapıldı
H/O L/O C/O O1/O H1/O L1/O C1/O
1 1.004326 0.9986890 1.0011799 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
2 1.000000 0.9962027 0.9968574 0.9988215 1.003143 0.9975121 1.0000000
3 1.005518 0.9989490 1.0045980 1.0032843 1.003284 0.9994745 1.0001314
4 1.000392 0.9966000 0.9975154 0.9954230 1.000915 0.9943769 1.0000000
5 1.006949 1.0000000 1.0038023 1.0026223 1.003016 0.9992133 1.0001311
6 1.005877 0.9993470 1.0045710 0.9960820 1.003004 0.9960820 0.9998694
verdiğim linklerde de öyle
Kohonen verileri 100 kümeye böldü, bu oldukça fazla, 5-6 kümeye ayırdıkları sitelerde, şamdan kalıplarının doğruluğu benim için daha yüksek büyüklük sıraları olmalıydı..
Ama aslında, tanıma kalitesi korkunç, buna tanıma bile diyemezsiniz.
===================================
En yakın komşu yöntemiyle (kmeans) kümelemenin daha iyi olduğu ortaya çıktı, ancak sonuçlar hala tatmin edici değil
sonra kümeyi görselleştirmeye karar verdi
ideal olarak böyle bir şey olmalı
ve 50 küme ile bu şekilde çıktı
==========================================
Çözüm
Bu nedenle, bir tür gürültüden bahsetmeden önce, verileri bir şekilde MO'nun bu verileri anlayabileceği şekilde dönüştürmeniz gerekir, belki de MO'nun rasgele olarak daha iyi öğrenmesinin nedeni budur, çünkü rasgele oldukça rasgele değildir. Sapma, dağılma vb. konularda bazı katı kısıtlamalara tabidir. daha durağan olanlar, doğru mu vizard ???
Eh, çocuklar basit örnekler kullanarak daha az sayıda kümeye girmenin daha kolay olduğunu anladılar)))
===========================================
Evet, bu yüzden ormanın ağaçları nasıl oluşturduğunu gözetlemeyi teklif etti ...
Yüz kümeli bu shnyaga bazen bir mumun rengini karıştırıyorsa, bazı mum kombinasyonlarından bahsetmeden daha az kümenin anlamı nedir?
Ağaçlarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum.
ve anlamadığım bir şey var
hedef nasıldı
formül nereden geldi?
Evet, kendim bilmiyorum. Bu yüzden o bir sihirbaz :)
Sonuç olarak, kalıp tanıma için mum çubuğunun hangi özelliklerinin kullanılacağını önerdi, geri kalan her şey sadece uygulamanın nüanslarıdır.
Formülleri nasıl oluşturacağımı bilmiyorum, ama örneğin şunu yapmak istiyorum - bu tahmin edicileri (mumların özellikleri) kümeleyin, her bir kümede ticaretin karlılığını değerlendirin, bunları üç gruba ayırın / sat / çık her kümeden sonraki ortalama fiyat hareketi. Ve sonra, orman gibi bir şeyle, kümeleme yerine mantıksal kurallar elde edebilirsiniz, ancak bu gerçekten gerekli bile değil, herhangi bir yeni veriyi daha önce elde edilen kurallara göre modele göre kümeleyebilir ve küme numarasına göre bir karar verebilirsiniz. .
Bunu yapmak istiyorum - bu tahmin edicileri (şamdanların özellikleri) kümelemek, her bir kümede ticaretin karlılığını değerlendirmek, her kümeden sonra ortalama fiyat hareketine göre bunları üç gruba ayırmak/satmak/çıkış yapmak istiyorum. Ve sonra, orman gibi bir şeyle, kümeleme yerine mantıksal kurallar elde edebilirsiniz, ancak bu gerçekten gerekli bile değil, herhangi bir yeni veriyi daha önce elde edilen kurallara göre modele göre kümeleyebilir ve küme numarasına göre bir karar verebilirsiniz. .
Çok benzer bir şey yaptım, kümelerle hangi hedefi karşılaştıracağınızı bilmiyorum
100-200 kümeye bölünmüş...
Alıntılarda bir şeyler kazandıran 2-10 + - ilginç kümeler vardı, her şey oos'a sızdırıldı
2-7 + - ilginç kümeleri rastgele buldum, oos'ta (gerçek alıntılar) bir yerde kazanılan kümelerin yaklaşık %30-60'ı, bazıları çok kararlı
Ama burada ilk etapta verilerin doğru bir şekilde ön işlenmesi sorunu var, bu kümelerde ne olduğunu görsel olarak değerlendirdiğimde, çıldırdı, örneğin, iki mumdan oluşan bir kümemiz varsa, o zaman iki beyaz olabilir. ve bir kümede iki siyah mum, yani bir kümede taban tabana zıt iki durum, her şeyin ne kadar üzücü olduğunu anlıyorsunuz, bu nedenle MO'nun çok aptal olmaması için verileri bir şekilde normal olarak önceden işlemeniz gerekir, çünkü orada bu tür kümelerde hiçbir anlamı yok, yazı tura atmakla aynı şey
Bu makaleye göz atın, faydalı olacağını düşünüyorum.
İyi şanlar
Mumlarla yapılan tüm bu alıştırmalardan kalıcı bir şamanizm kokusu geliyor. Hiç düzenli bir düşünce yok! Üstün makine öğrenimi algoritmaları ve tipik saçma sapan teknik analizlerden oluşan harika bir kompozisyon.
Bazı nedenlerden dolayı, diğer döviz çiftlerini öngörücü olarak kullanmak için hiçbir çaba yoktur. Sonuçta, birbirine bağlı döviz çiftleriyle dolu. En basiti: hedef olan döviz çifti için bu döviz çiftinden elde edilen tahmin ediciler seçilir. Sonra aynı tahmincileri diğer döviz çiftlerinden alıyoruz.
Bir grup tahmin edici elde ederiz ve sonra alınan tüm tahmin edicileri hedef değişken üzerindeki etkileri açısından kontrol ederiz . Bu adım zorunludur. Neden çöpü bir süpürgeyle odanın etrafında gezdirelim?
Ve sonra diğer her şey.
Teklifimde "para birimi çiftlerinin birbiriyle bağlantısı" gibi belirli bir fikir olduğunu not ediyorum.
Bir takım tahmin ediciler oluşturmaya çalışıyorsak, fikir bu olmalıdır. BU FİKİR OLAMAZ: İKİ MUM ALIYORUZ, SONRA RENKLERİNİ, SONRA İKİ PARLAMA VE SONUNDA ÜÇ PARLAMA.
Mumlarla yapılan tüm bu alıştırmalardan kalıcı bir şamanizm kokusu geliyor. Hiç düzenli bir düşünce yok! Üstün makine öğrenimi algoritmaları ve tipik saçma sapan teknik analizlerden oluşan harika bir kompozisyon.
Bazı nedenlerden dolayı, diğer döviz çiftlerini öngörücü olarak kullanmak için hiçbir çaba yoktur. Sonuçta, birbirine bağlı döviz çiftleriyle dolu. En basiti: hedef olan döviz çifti için bu döviz çiftinden elde edilen tahmin ediciler seçilir. Sonra aynı tahmincileri diğer döviz çiftlerinden alıyoruz.
Bir grup tahmin edici elde ederiz ve sonra alınan tüm tahmin edicileri hedef değişken üzerindeki etkileri açısından kontrol ederiz . Bu adım zorunludur. Neden bir süpürgeyle odanın etrafında çöp gezdiriyorsun?
Ve sonra diğer her şey.
Teklifimde "para birimi çiftlerinin birbiriyle bağlantısı" gibi belirli bir fikir olduğunu not ediyorum.
Bir takım tahmin ediciler oluşturmaya çalışıyorsak, fikir bu olmalıdır. BU FİKİR OLAMAZ: İKİ MUM ALIYORUZ, SONRA RENKLERİNİ, SONRA İKİ PARLAMA VE ÜÇ PARLAMA BİTİRİYORUZ.
=======================================
Makaledeki materyalden mi yoksa genel olarak mı bahsediyorsunuz?
Vaftiz edilmeniz gerektiği göründüğünde. Şimdi ve ssa)))
"Örneğin ağlarda sıklıkla kullanılan aktivasyon fonksiyonları. Sadece ağların çıkışında değil girişinde de kullanılabilirler" = tahmin
yirmi yıl önce kitaplar (kitap fena değil, uzun süre sayfalar karıştırıyor). A. Ezhov, S. Shumsky Nörobilgisayar ve ekonomi ve işletmedeki uygulamaları.
130. Bireysel veri normalleştirme.
http://www.neuroproject.ru/Papers/EzSh/Lecture_7.pdf
"İyi çalışan önemli bir numara, 'Tekil yapısal analiz' veya 'Tırtıl' yönteminin parametrelerini kullanmaktır." 1996)))
http://www.gistatgroup.com/gus/ex1.html
Bana tavsiye vermek için hala küçük.
Ve SSA, doğru ellerde harika bir araçtır.
İyi şanlar
Mumlarla yapılan tüm bu alıştırmalardan kalıcı bir şamanizm kokusu geliyor. Hiç düzenli bir düşünce yok! Üstün makine öğrenimi algoritmaları ve tipik saçma sapan teknik analizlerden oluşan harika bir kompozisyon.
Sanych iyi, al ve yap !!!
1) fikrin özünü söyle
2) kodu yazın ve gönderin
3) oos'ta alım satım resimlerini göster
ve sonra bir falan falan...
Sözlerle değil, somut araştırmalarla, çok şiddetli bir şekilde tanıtım yaptığınızı ve böylece hissedebilmeniz için bakış açınızı onaylayabileceğiniz en az bir normal gönderi yapın, ancak bunu yapmayacaksınız, değil mi? ve neden ?? , Neden olduğunu biliyorum...
Formülleri nasıl oluşturacağımı bilmiyorum, ama örneğin şunu yapmak istiyorum - bu tahmin edicileri (mumların özellikleri) kümeleyin, her bir kümede ticaretin karlılığını değerlendirin, bunları üç gruba ayırın / sat / çık her kümeden sonraki ortalama fiyat hareketi. Ve sonra, orman gibi bir şeyle, kümeleme yerine mantıksal kurallar elde edebilirsiniz, ancak bu gerçekten gerekli bile değil, herhangi bir yeni veriyi daha önce elde edilen kurallara göre modele göre kümeleyebilir ve küme numarasına göre bir karar verebilirsiniz. .