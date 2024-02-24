Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 409

merhaba millet!...ben bir makineyim ..kavga etmekten yoruldum forex öğrenmek istiyorum...seninle çalışmaya geldim...beni alır mısın?



 
Vladimir Perervenko :

Kural olarak, bazı modelleri MCL'de yeniden yazmaya çalışan birkaç meraklı dışında her şey R'de yapılır. Paketlere gelince, birinin hangi modeli kullandığına bağlıdır - ağaçlar, sinir ağları, derin sinir ağları vb.

Hangi modelle ilgileniyorsunuz?

İyi şanlar

Çözümlerim başlangıçta OpenNN'ye (C++) dayanıyordu.
Şimdi, konileri doldurarak harika Keras (Python) projesine geçtim.

Genelde sınıflandırma problemlerini tahmin etmek için derin öğrenme yapıyorum.
 
şimdi :

merhaba millet!...ben bir makineyim ..kavga etmekten yoruldum forex öğrenmek istiyorum...seninle çalışmaya geldim...beni alır mısın?

Mağazaya git..)
 
elibrarius :
Ancak RNN'nin eğitim sitesinde hata = 0 var. Ve bu da harika. Muhtemelen denememi blogda yayınlayacağım

İşte RNN ile bir deney

https://www.mql5.com/en/blogs/post/697984

RNN переобучается или недообучается?
RNN переобучается или недообучается?
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN...
 

Makine öğrenimi teorisyenleri, iyi. bir sonuç var mı?

Nörobot hazır mı?


ya da Shikotan'dan Koenigsberg'e şaka mı?

elibrarius :

İşte RNN ile bir deney

https://www.mql5.com/en/blogs/post/697984


Evet aman tanrım en azından bunun RNN değil ReshetovN olduğunu yazmalısın yoksa okurum ve hiçbir şey anlayamıyorum :) RNN'ler senin yaptığınla alakası olmayan tekrarlayan sinir ağlarıdır

Test için teşekkürler, çok bilgilendirici. Bunun RNN değil, Reshetov'un uzman sistemi olduğunu yazın

 
lütfen bitmiş nöro-bot'u gönderin. Ya da bana ne olduğunu söyle.
 

En azından küçük bir sonuç olmalı. Bizi burada memnun etmek için - DÜNYADAKİ MÜKEMMEL ROBOT NEDİR.


yoksa her şey boş olacak.

 
Aleksandr İvanov :
lütfen bitmiş nöro-bot'u gönderin. Ya da bana ne olduğunu söyle.

Nörobot???? Bu yeni bir şey .... :-) Bir şekilde çalışmayanlarla bile uyum içinde .... :-)
 
Maksim Dmitrievski :

Evet aman Tanrım, en azından bunun RNN değil ReshetovN olduğunu yazmalısın, ama okudum ve hiçbir şey anlamıyorum :) RNN'ler, yaptığınız şeyle ilgisi olmayan tekrarlayan sinir ağlarıdır.
Evet, bu Reshetov ağı için geçerlidir, MQL'de yeniden yazmak ister misiniz? Bu yüzden onunla denedim
