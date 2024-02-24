Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 413

Maksim Dmitrievski :

evet, muhtemelen 2'den fazla sınıfa sahip olmak için yaptılar .. o zaman muhtemelen daha fazla kümeleme olacak ve k-means gibi diğer yöntemleri kullanabilirsiniz :)
K-means ile ne yapacağımı hiç anlamadım ... MS Azure'da var, ancak hazır bir çözüm olarak, ancak burada sadece bir motor ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağı hiç açık değil ...
 

elibrarius :
peki, bu homojen verileri gruplamak içindir, öğretmen olmadan çalışır, yani. sınıfların sayısı (bu durumda kümeler) önceden bilinmiyor
Alexey Terentev :

ve örneklem büyükse 1. nöron yeterli olmaz mı? )
 
Maksim Dmitrievski :

Üzgünüm, çıktı katmanıyla ilgiliydi. =)
Alexey Terentev :

Üzgünüm, çıktı katmanıyla ilgiliydi. =)


Alglib'de doğrusal çıktılı, ancak -1 ile 1 arasında bir aralık sınırı olan bir ızgara yaptım ve yeni veriler üzerinde eğitim aldıktan sonra, yine de periyodik olarak bunun ötesine geçiyor,

bu yüzden softmax'ın şimdi sabitlediğini düşünüyorum

 
Maksim Dmitrievski :


limitleri aşarsa çok iyi bir sinyal sayılabilir = %150 ))
elibrarius :
evet, bazen 0.1 yerine 1'e kayabilir, belki de değerlerin eğitimde farklı şekilde normalleştirilmesinden ve daha sonra ticaret sürecinde numunelerin farklı olması nedeniyle
 
Maksim Dmitrievski :

Neden bilinmiyor? Bölünmesi gereken küme sayısı - başlangıçta bir giriş değeri olarak ayarlanır: K - istenen küme sayısı, K>=1

Verileri 4 gruba ayırdığımı varsayalım, sonra onlarla ne yapmalıyım?

 
Maksim Dmitrievski :


Ne yazık ki, Alglib ile hiçbir işim olmadı. Tanıştığım bu ML paketlerinin tümü, katmanın etkinleştirme işlevini değiştirmeye izin verdi.
