Pekala, madem ki çitin üzerindesin, sana işleme için veri toplama hakkında bir düşünce söyleyeceğim. Gerçekten de, yeterince geniş bir alanda, piyasa yaşayan bir organizma olduğu ve falan, falan, falan olduğu için, yüksek düzeyde bir genelleme ile bir model yetiştirmek çok zordur. Eğitim süresi ne kadar uzun olursa, model o kadar kötü çalışır, ancak daha uzun sürer. Görev: Uzun süre oynayan bir model yapın. Bununla birlikte, iki ağdan oluşan bir komite kullananlar için bölüm veya mod iki.
Izgaralar farklı yönlerde gösterildiğinde "Evet", "Hayır" ve "Bilmiyorum" olmak üzere üç durumumuz vardır.
Ağı tüm sitede eğitiyoruz, bizim durumumuzda 452 kayıt. Ağ bu seti %55-60 oranında öğrendi, varsayalım eğitim örneğindeki "Bilmiyorum" yanıtları sırasıyla %50 olduysa, ağ 226 sinyali öğrenemedi. Peki, şimdi SADECE “Bilmiyorum” durumlarına göre yeni bir model oluşturuyoruz, yani ilk modeli yanıltan yarı-durumlar üzerine bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuç yaklaşık olarak 226'dan aynı, sadece yarısı tanınacak, geri kalanı "Bilmiyorum" statüsünü alacak, sonra modeli tekrar oluşturuyoruz. sonuç olarak 113, sonra 56, sonra 28, sonra 14. Önceki modellerin hiçbiri tarafından bilinmeyen 14 kayıtta, Jprediction optimizer genellikle genelleme yeteneğinin %100'üne kadar hesaplar.
Sonuç olarak, üç aylık bir süre içinde tüm pazarı tanıyan bir "Modeller Sistemimiz" var.
İşte size "Günün bağlamı"na ek olarak başka bir yol da tam olarak "Model Sistemi" alarak piyasayı altuzaylara bölüp nasıl eğitebilirsiniz? İşte bir örneğe bakın....
İlginç bir yaklaşım. Denemek gerekecek ... Henüz piyasaya sürmediler mi, en azından bir demoda? Sinyali görmek ilginç olurdu.
Bunların hepsi, 05.29'dan 15 dakika sonra örnek alan dışındadır. Geçen üçüncü haftayı düşünün. Ama daha fazla kazanmazsa, o zaman prensipte yaklaşım değersizdir, ama inanıyorum ...... :-)
Benim düşünceme göre, NS'yi haftada bir hafta sonları yeniden eğitmek kabul edilebilir olacaktır. Bu yüzden kullanılabileceğini düşünüyorum... 3 hafta, 3 ay, bir yıl boyunca yeniden eğitim almadan ticaret yapmak için görevler belirlemeye gerek yok. Ve haftada bir yeniden eğitimle, NN'niz her zaman en son piyasa modellerine göre ayarlanacaktır.
İlginç bir yaklaşım. Denemek gerekecek ... Henüz piyasaya sürmediler mi, en azından bir demoda? Sinyali görmek ilginç olurdu.
Benim düşünceme göre, NS'yi haftada bir hafta sonları yeniden eğitmek kabul edilebilir olacaktır. Bu yüzden kullanılabileceğini düşünüyorum... 3 hafta, 3 ay, bir yıl boyunca yeniden eğitim almadan ticaret yapmak için görevler belirlemeye gerek yok. Ve haftada bir yeniden eğitimle, NN'niz her zaman en son piyasa modellerine göre ayarlanacaktır.
Sağlam bir EA'ya ihtiyacımız var, bir testçi için yaptım, sonuncusunda çok fazla işlem var, bu sadece üç modelin işi.
Kendime danışmanın algoritmasına göre çalışan komut dosyaları yaptım, onları bir sinyalde manuel olarak çalıştıracağım ve göreceğiz...
Bu yönteme "yükseltme " denir . Boosting , bir algoritma bileşimi oluşturmak için açgözlü bir algoritmadır.
En iyi bilinen son uygulama XGBoost'tur.
LASSO ile tahmin edicileri seçme
Evet, bu algoritmanın yüksek düzeyde ilişkili değişkenleri kaldırmasına gerek yoktur. Kendi başına iyi iş çıkarıyor.
Gerilemenin ilginç olduğu uzun bir süre olsa da onu kullandım.
Dr. tüccar :
Evet, çok değil, bu tür sonuçlarla, “önemli olan kazanmak değil, katılmak” paradigmasını kabul etmeniz sizin için daha karlı, genellikle hesabımı kaybettim, muhtemelen bilinçli değil, utançtan da, Sihirbaz gibiyiz söz verdi ama aynı zamanda yarıştan düştü, rekabetin baskısına dayanamadı. Belki de kabul etmeliyiz ki bizden çok daha iyi uzmanlar (yüzlerce, binlerce kez ..), Harvard'da okudular ve süper bilgisayarlar kullanıyorlar.
uzmanlar bizden çok daha iyi (yüzlerce, binlerce kez ..), Harvard'da okudular ve süper bilgisayarlar kullanıyorlar.
peki, binlerce değil... birincilik ödülüne bakarsanız, şampiyon benden sadece 1000/2.09 = 478.47 kat daha iyi.
peki, binlerce değil... birincilik ödülüne bakarsanız, şampiyon benden sadece 1000/2.09 = 478.47 kat daha iyi.
Bir ödeme 478.47 kat, ancak birikmiş kârlılığa göre 10.000 dolara, yani sizden 3.000 kat daha iyi adamlar var, Sihirbaz için bir umut, ama bence bu övünmeyen konuyu tartışmaktan utanıyor.
Sıkıcı ...... :-( Eğitirsin, eğitirsin, model seçersin, çalışırsın, tabiri caizse. Ama model inşa edildiğinde ne yapmalı ve geriye kalan tek şey üzerinde çalışmak ....... ?
Sıkıcı ...... :-( Eğitirsin, eğitirsin, model seçersin, çalışırsın, tabiri caizse. Ama model inşa edildiğinde ne yapmalı ve geriye kalan tek şey üzerinde çalışmak ....... ?
Bu nadiren olur, beyin protesto gösterip kod yazmayı talep etmeye başlayana kadar dinlenmek için bir yere uçmak daha iyidir, örneğin Tayland, Endonezya, Maldivler