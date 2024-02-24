Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 414
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden bilinmiyor? Bölünmesi gereken küme sayısı - başlangıçta bir giriş değeri olarak ayarlanır: K - istenen küme sayısı, K>=1
Verileri 4 gruba ayırdığımı varsayalım, sonra onlarla ne yapmalıyım?
Örnekte hangi sınıfın hangisine ait olduğu önceden bilinmediğini kastettim, ticaretle ilgili olarak daha sonra bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum; .
Ne yazık ki, Alglib ile hiçbir işim olmadı. Tanıştığım bu ML paketlerinin tümü, katmanın etkinleştirme işlevini değiştirmeye izin verdi.
Ancak bunlar aşırı yöntemlerdir.
Sonra bir şekilde içeri girmek istedim ve tekrarlayan katmanlarımdan birkaçını yazmak istedim, kendime gelmem iyi oldu. =)
Prensip olarak, eğer yeterli bilgi varsa ve kütüphane izin veriyorsa, o zaman nöron sınıfını miras alabilir ve oraya kendi aktivasyon fonksiyonunuzu yazabilirsiniz.
Ancak bunlar aşırı yöntemlerdir.
Sonra bir şekilde içeri girmek istedim ve tekrarlayan katmanlarımdan birkaçını yazmak istedim, kendime gelmem iyi oldu. =)
İçinde, softmax normalde sinyallere bölünmüştür, sadece birkaç satın alma olmadan önce değil, şimdi satışlar bile var. Ama yine de, tükenirken, daha iyi tahminciler ve hedef belirlemeniz gerekir.
Her sabah modelimi onunla daha fazla çalışmak için yönlendirmem gerektiği için birinin beni azarladığını hatırlıyorum. Doğrudan modelin bugün benim için nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır. Kötü, diyorsunuz, elbette, size kötü cevap vereceğim ... ve şimdi bunu kafanıza yansıtın ve üçüncü sinyalden ticarete başlayın. Peki şimdi nasıl????? Ve oryantasyon yönteminin çöp olduğunu söylüyorsunuz ....
Ve büyükanneyi becermeye gerek yok !!!! :-))))
Pekala, madem ki çitin üzerindesin, sana işleme için veri toplama hakkında bir düşünce söyleyeceğim. Gerçekten de, yeterince geniş bir alanda, piyasa yaşayan bir organizma olduğu ve falan, falan, falan olduğu için, yüksek düzeyde bir genelleme ile bir model yetiştirmek çok zordur. Eğitim süresi ne kadar uzun olursa, model o kadar kötü çalışır, ancak daha uzun sürer. Görev: Uzun oynayan bir model yapın. Bununla birlikte, iki ağdan oluşan bir komite kullananlar için bölüm veya mod iki.
Izgaralar farklı yönlerde gösterildiğinde "Evet", "Hayır" ve "Bilmiyorum" olmak üzere üç durumumuz vardır.
Ağı tüm sitede eğitiyoruz, bizim durumumuzda 452 kayıt. Ağ bu seti %55-60 oranında öğrendi, varsayalım eğitim örneğindeki "Bilmiyorum" yanıtları sırasıyla %50 olduysa, ağ 226 sinyali öğrenemedi. Peki, şimdi SADECE “Bilmiyorum” durumlarına göre yeni bir model oluşturuyoruz, yani ilk modeli yanıltan yarı-durumlar üzerine bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuç yaklaşık olarak 226'dan aynı, sadece yarısı tanınacak, geri kalanı "Bilmiyorum" statüsünü alacak, sonra modeli tekrar oluşturuyoruz. sonuç olarak 113, sonra 56, sonra 28, sonra 14. Önceki modellerin hiçbiri tarafından bilinmeyen 14 kayıtta, Jprediction optimizer genellikle genelleme yeteneğinin %100'üne kadar hesaplar.
Sonuç olarak, üç aylık bir süre içinde tüm pazarı tanıyan bir "Modeller Sistemimiz" var.
İşte size "Günün bağlamı"na ek olarak başka bir yol da tam olarak "Model Sistemi" alarak piyasayı altuzaylara bölüp nasıl eğitebilirsiniz? İşte bir örneğe bakın....
Dürüstçe itiraf etmeliyim ki, burada altuzaylara biraz farklı bir bölümleme yaptım, ama öz aynı kalıyor.
288 satırlık ortak bir dosya vardı, onu üç örneğe böldüm.Eğitim örneğine ait kayıt sayısı Tootal kalıpları satırında belirtilmiştir.
Sonraki:
ve son
Koşulsuz, her birinin kazanması gerekir, ancak bu alandaki toplam işlem sayısı 54 adettir (temel strateji). Ve işte hepsi aynı anda birlikte çalıştıklarında olan şey.