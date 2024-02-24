Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 384

Maksim Dmitrievski :

8 saati denemedim bile, hemen tam teşekküllü ücretsiz sürüme geçtim, ancak orada bir hesaba ihtiyacınız var

evet buldum, girdim, oynuyorum...

Ve özelliklerin nerede olduğu ve hedeflerin nerede olduğu nasıl belirtilir?

Alyoşa :

evet buldum, girdim, oynuyorum...

Ve özelliklerin nerede olduğu ve hedeflerin nerede olduğu nasıl belirtilir?


Hedef, Tren modeli modülünde belirtilir. Önce bir eğitim örneği yapmanızı tavsiye ederim, orası hızlı, neyin nereye bağlanacağı hemen ortaya çıkıyor.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Простой эксперимент в Студии машинного обучения
Простой эксперимент в Студии машинного обучения
  • 2017.03.20
  • garyericson
  • docs.microsoft.com
Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и...
 

evet güzel sürtük...

sonuç yine de C++ koduna aktarılabilseydi, en azından bir dll'de derlenebilseydi, bunun için hiçbir fiyat olmazdı!

Alyoşa :

evet güzel sürtük...

sonuç yine de C++ koduna aktarılabilseydi, en azından bir dll'de derlenebilseydi, bunun için hiçbir fiyat olmazdı!


Evet, sadece bir web api üzerinden eğitilmiş bir modelle çalışabilmeniz sinir bozucu.. ama hiçbir şey her şeyi R'de yazmanıza, orada eğitip geliştirmenize ve ardından sadece bilgisayarınızda kullanmanıza engel değil. Ancak genel olarak, web api'si de harika
 

Bir web uygulaması için fena değil...

Alyoşa :

Bir web uygulaması için fena değil...


Eşik kaydırıcıyı sola kaydır, daha doğru olacaktır :) Bu uygulama masmavi bulutta büyük hesaplama gücü ile yer almaktadır, henüz büyük projeler yapmadım ama teorik olarak çok hızlı hesaplaması gerekiyor. Eh, hız yetmiyorsa, Microsoft'tan da böyle bir peluş var: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

GA üzerinden seçilen farklı parametrelerle gridin eğitimini kontrol etmek, yapmak ve stüdyonun ne kadar hızlı başa çıkacağını görmek gerekli olacaktır.

TensorFlow ve MxNet ile performans karşılaştırması https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally- mevcut/

Microsoft Cognitive Toolkit
Microsoft Cognitive Toolkit
  • www.microsoft.com
A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...
 
Maksim Dmitrievski :


Eşik kaydırıcıyı sola kaydır, daha doğru olacaktır :) Bu uygulama masmavi bulutta büyük hesaplama gücü ile yer almaktadır, henüz büyük projeler yapmadım ama teorik olarak çok hızlı hesaplaması gerekiyor. Eh, hız yetmiyorsa, Microsoft'tan da böyle bir peluş var: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

GA üzerinden seçilen farklı parametrelerle gridin eğitimini kontrol etmek, yapmak ve stüdyonun ne kadar hızlı başa çıkacağını görmek gerekli olacaktır.

TensorFlow ve MxNet ile performans karşılaştırması https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally- mevcut/


Tam doğru çıkmıyor.
Dosyalar:
numerai_training_data.zip  7111 kb
Alyoşa :

Tam doğru çıkmıyor.


ve bu örnekte 2 sınıf ağaç yapmak gerekli mi? Ve doğruluk ne olmalı?

Henüz numerai hakkında hiçbir şey bilmiyorum, şimdi okuyacağım)

 
Maksim Dmitrievski :

ve bu örnekte 2 sınıf ağaç yapmak gerekli mi? Ve doğruluk ne olmalı?
doğruluk, ne kadar çok olursa o kadar iyi, kullanılması gerekli değildir
Alyoşa :
doğruluk, ne kadar çok olursa o kadar iyi, kullanılması gerekli değildir


Sana verdikleri bu mu? Anladığım kadarıyla bu bir hedge fonu, kaydolursanız ne verecek?

Farklı modellerle sürüyorum, şimdiye kadar yaptığınız gibi 0,5

