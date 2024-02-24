Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 383
Kodlara neden ihtiyaç duyulduğunu bile anlamıyorum.)) Bir şeyin özü, sıradan kelimelerle daha hızlı ve daha kolay ifade edilir. Ve kodları kendimiz yazabiliriz.)
Evet, şu anda masmavi bulutta makine öğrenimi stüdyosunu inceliyorum, bağlantılar paylaşıyorum, bak ne kadar ilginç :) buna başka hangi kodlar eklenmeli
Yıkıldıktan sonra VS 2017'yi bir daha asla kurmadım.(Ve en azından R desteği açısından böyle umutlar vardı.Evet ve Azure da.
Bana öyle geliyor ki VS 2015 böyle bir uçuş yapmayacak. Bu arada, VS 2015 17 projelerinden bazıları açılmadı.
Genel olarak, 17'nin R ile bir şekilde stabil çalışmadığını fark ettim .. belki sadece buna alışmanız gerekiyor .. Örneğin, bazı paketleri kurarken tamamen askıda kaldı, 1 kez bir komut dosyası yürütürken oldu.
Ondan önce, Open R ile birlikte en son R'yi yükledim, bu yüzden yanlış R'ye bağlandı, aynı zamanda projeyi oluştururken sıkıca asılı kaldı, herhangi bir uyarı vermeden.. R'yi deneme yanılma yoluyla kaldırdım, sadece Microsoft'unkileri bıraktım.
Yeniden kurulmamış olmasına gelince - garip, bununla ilgili hiç sorun olmadı .. Bir çözüm bulabileceğinizi düşünüyorum)
Ancak genel olarak, Microsoft'un kapsamı, bütün bir ekosistem oluşturma açısından şaşırtıcıdır. buluttaki stüdyoya, yemek ..))
Kredi riski tahmini ile bir örnek yaptım, 2 model eğittim (Karar Ağaçları ve Destek Vektörleri) ve hemen puanlarını karşılaştırdım, rahatlıkla herhangi bir modeli 2 tıklamayla karşılaştırabilirsiniz. Karar ağaçları daha iyidir. Yakında forex için şekillendirmeye başlayacağım :) Geriye web api'yi kontrol etmek kalıyor, bir danışmanın ona erişmesinin ne kadar gerçekçi olacağını.
ZY ve en iyi yanı, burada fikirlerimi OpenCL aracılığıyla örüntü tanıma ile uygulayabiliyor olmam, bu harika. Büyük fırsatlar.
Belki bu yardımcı olur.
1. Kurulu olan tüm R'lerin yıkılması gerekir - R'nin faydası herhangi bir kurulum yapmadan çalışır.
2. Macrosoft R'yi kurun. CRAN'dan farklıdır.
3. Macrosoft R, matris işlemleri için genellikle Intel kitaplığı ile çalışır (mkl gibi bellekten). Bir R ve ilgili Intel kitaplığı olması için yüklü programların listesine dikkatlice bakmak gerekir. Uyumsuzluk, kararsız çalışmaya yol açar.
Evet, tam da bunu yaptım, şimdi Microsoft ile çalıştığını gösteriyor, bununla her şey yolunda. Stüdyonun kendisi bazen yeni kütüphaneler kurarken ve bazen de komut dosyalarını yürütürken donuyor, ancak bu çok korkutucu değil. Sonra onu alacağım, ayarlarla bir şeyler yapacağım, Intel lib'e nereye bakacağımı bilene kadar, son her şeye değer gibi görünüyor
Güzel çerçeve)))
Örnekleriyle 8h deneme sürümüne gittim, her şey açık ama csv'mi oraya koymak mümkün mü? Örneğin, numer.ai ile şansınızı deneyin?
sadece 8 saatlik ücretsiz bir sürüm değil, genellikle bazı kısıtlamaları olan ücretsiz bir sürüm var. Tabii ki yapabilirsiniz, sadece tablo standardı olarak önerilen Veri Kümeleri bölümü
Her şeyi görüyorum, teşekkürler ama saat 8'de yerel dosya yüklemesi yapılamıyor, microsoft hesabımı bulmaya çalışacağım...
8 saati denemedim bile, hemen tam teşekküllü ücretsiz sürüme geçtim, ancak orada bir hesaba ihtiyacınız var