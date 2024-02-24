Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3346
Tuhaflık, gerçek spread'i bilmeden bile, test cihazında yapay olarak artırdığınızda anlaşmaların bir kısmının düşmesidir.
Spread ne kadar artarsa, matris beklentisi de aynı miktarda düşer. Spread ile ilgili sorunu anlamadım.
NHITS ve lightGBM ayrıca günlük ve saatlik verilerde TimeGPT'den daha düşük RMS'ye sahiptir. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
Conformal Prediction'ı denediniz mi?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
Eğer sera koşullarında çalışan bir model varsa. Bunu herhangi bir spread ile herhangi bir aracı kuruma uyarlamak istiyorum. İşlemlerin işaretlemesine daha büyük bir spread koymak ve onu yeniden eğitmek daha kolay görünüyor, ancak yardımcı olmuyor. Çıkışta daha büyük bir spread'de kar vermeyi reddediyor.
Yani sera koşullarında düşük mat. beklenti. Tam olarak alfanın olduğu yer.
Model kelimesini scalper ile değiştirelim. Diyelim ki bazı kotasyonlarda gerçekten karlı. Alfa düşük beklentide.
Teklifleri daha kötü hale getiriyoruz. Onu OOS için eğitin. Çünkü alfa yok edildi. Eğitim sırasında dışarıdan da binlerce anlaşma olabilir. Ama alfa yoktur - mahkumdur.
ZY İyi tekliflerden kâr elde etmek için her şey hazırken neden kötü tekliflerden kâr edelim?
İşlem maliyetleri - kayma, likidite, komisyon, takas. Spread, o anki alış/satış arasındaki değerdir (farkı bilerek yazmadım).
Gece yarısından sabah 1'e kadar EURGBP'deki minimum spread, gece yarısından önceki maksimum spread'den onlarca kat daha büyüktür.
Ve bazı scalperlar için bu günün en lezzetli saati.
Hala desen - spread - diğer maliyetler ticareti yapıyoruz
TS'lerimin hiçbiri mantığın hiçbir yerinde (dolaylı olarak bile) yayılma değerini kullanmıyor. Ben tek değilim.
İki alış/satış fiyatı şeklindeki ham verinin neden fiyat/spread'e dönüştürüldüğü ve ardından fiyatta alfa arandığı benim için bir muamma.
Yayılma, zaman dilimleri ve Japon mum çubukları hakkında konuşmak hemen hemen aynı şeydir.
Kaynak verileri anlama alanında "Merhaba Dünya!" - tarihsel aralıkta mümkün olan maksimum karı gösterecek bir komut dosyası yazmak.
Eğer buna sahip değilseniz, o zaman ne yaptığınız belli değildir.