Muhtemelen klasik olarak filtreleyin, eğer (Spred > 10 pt) {işlem yapmayın veya işaretlemeyin}. Veya pip cinsinden değil, ortalama spread * 2 veya * 3.... *10.
Seriler için iyi bir olasılıksal tahmine ihtiyacımız var, ancak günümüzde olduğu gibi sevimsiz değil (örneğin kantil regresyon). Makalenin kendisinde bunu göremedim, ancak literatür listesi bunu içeriyor gibi görünüyor.
Yandex'ten bir şey var
TS'yi saatlerce yayarak boşaltmak ne kadar kolay
TS'yi saatlerce yayarak boşaltmak ne kadar kolay
Yani spread = 7 pts'de 50/50 olacaktır.
Ve karlı varyant işlem başına ortalama sadece 7 puan kazanır.
ECN hesaplarında EURUSD 0-5 genellikle (ortalama 3) + komisyon için ~ 4 puan yayılır. Yani bu strateji gerçek ECN'de 0'da çalışacaktır.
Ve takaslar artık -7,7 ve bazı işlemler için +3,1 pts her devir için eklenecek.
Spread + swap, işaretlemede dikkate alınmalıdır. Belki model daha iyi olacaktır, çünkü eğitim sırasında bazı işlemleri başarılı olarak değerlendirmeyecektir.
ve nasıl işaretlerseniz işaretleyin, daha sonra her işlemden düşülürse, spread nasıl fiyat artışında dikkate alınabilir?
ve nasıl işaretlerseniz işaretleyin, daha sonra her işlemden düşülürse, işaretlemedeki yayılmanın nasıl hesaba katılacağı.
Dolayısıyla, fiyatlandırma finansal sonuca göre yapılmalıdır. Açma-kapama işlemi ve sonucu işaretlemeye aktarın. Bu tam varyanttır.
Veya en kötü varyantı çıkarın, ECN'de EURUSD için muhtemelen 7-10 puan, diğerleri için belki daha fazla, özellikle haçlar için. + her gün için takas.
STD hesaplarında daha da kötüdür.
İşaretlemeye aktarıyorum, eğitimden sonra hala yayılmada kötü hissettiriyor
Ne istiyorsunuz? Neredeyse rastlantısallıkla çalışıyoruz. Altı ay önce buraya atılan Kozul hakkındaki ilk kitapta olduğu gibi sıcaklığa bağlı olarak dondurma talebini incelemeye benzemiyor)))))
Zeekr 001 istiyorum.
Yandex'ten bir şey var
Teşekkürler, kapsamlı literatür ile kaliteli ve ilginç bir makale.
Görünüşe göre ilginç olan belirsizlik türünü - çıktının niteliklere olasılıksal bağımlılığı - dikkate almıyorlar. Diğer iki belirsizlik türünü inceliyorlar - niteliklerin ve parametrelerin yanlışlıklarıyla ilgili belirsizlikler. Bunlara güzel bir şekilde - aleatorik ve epistemik belirsizlik denir) Bizim varyantımıza benzetme yoluyla hedef belirsizlik demeliyiz).
Bizim durumumuzda, niteliklerin "ölçüm hataları" prensipte yoktur ve model parametrelerinin belirsizliği "hedef belirsizliğimizden" zayıf bir şekilde ayrılabilir.