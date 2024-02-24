Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3344

Forester #:

Muhtemelen klasik olarak filtreleyin, eğer (Spred > 10 pt) {işlem yapmayın veya işaretlemeyin}. Veya pip cinsinden değil, ortalama spread * 2 veya * 3.... *10.

Tuhaflık, gerçek spread'i bilmeden bile, test cihazında yapay olarak artırdığınızda işlemlerin bir kısmının düşmesidir. Yani, ticaret yapmamanız gereken zayıf noktaları hemen görebilirsiniz. Bu yüzden şartlı olarak bir model hatasına atıfta bulundum.
Aleksey Nikolayev #:

Seriler için iyi bir olasılıksal tahmine ihtiyacımız var, ancak günümüzde olduğu gibi sevimsiz değil (örneğin kantil regresyon). Makalenin kendisinde bunu göremedim, ancak literatür listesi bunu içeriyor gibi görünüyor.

Yandex'ten bir şey var

For many practical, high-risk applications, it is essential to quantify uncertainty in a model's predictions to avoid costly mistakes. While predictive uncertainty is widely studied for neural networks, the topic seems to be under-explored for models based on gradient boosting. However, gradient boosting often achieves state-of-the-art results on tabular data. This work examines a probabilistic ensemble-based framework for deriving uncertainty estimates in the predictions of gradient boosting classification and regression models. We conducted experiments on a range of synthetic and real datasets and investigated the applicability of ensemble approaches to gradient boosting models that are themselves ensembles of decision trees. Our analysis shows that ensembles of gradient boosting models successfully detect anomalous inputs while having limited ability to improve the predicted total uncertainty. Importantly, we also propose a concept of a virtual ensemble to get the benefits of...
TS'yi saatlerce yayarak boşaltmak ne kadar kolay

 
Maxim Dmitrievsky #:

Forester #:

ve nasıl işaretlerseniz işaretleyin, daha sonra her işlemden düşülürse, spread nasıl fiyat artışında dikkate alınabilir?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Forester #:

İşaretlemeye aktarıyorum, eğitimden sonra hala yayılmada kötü hissettiriyor

Ek olarak, kaybedilen işlemlerden oluşan bir koleksiyon topluyorum ve "işlem yapmamayı" öğretiyorum. En iyi aralık türüne göre. Aslında makalelerde olduğu gibi ikinci meta model bunu yapıyor. Bu da çok havalı değil.
 
Maxim Dmitrievsky #: Aslında, makalelerde olduğu gibi ikinci meta model bunu yapıyor. Bu da pek hoş değil.

Ne istiyorsunuz? Neredeyse rastlantısallıkla çalışıyoruz. Altı ay önce buraya atılan Kozul hakkındaki ilk kitapta olduğu gibi sıcaklığa bağlı olarak dondurma talebini incelemeye benzemiyor)))))

Forester #:

Zeekr 001 istiyorum.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Teşekkürler, kapsamlı literatür ile kaliteli ve ilginç bir makale.

Görünüşe göre ilginç olan belirsizlik türünü - çıktının niteliklere olasılıksal bağımlılığı - dikkate almıyorlar. Diğer iki belirsizlik türünü inceliyorlar - niteliklerin ve parametrelerin yanlışlıklarıyla ilgili belirsizlikler. Bunlara güzel bir şekilde - aleatorik ve epistemik belirsizlik denir) Bizim varyantımıza benzetme yoluyla hedef belirsizlik demeliyiz).

Bizim durumumuzda, niteliklerin "ölçüm hataları" prensipte yoktur ve model parametrelerinin belirsizliği "hedef belirsizliğimizden" zayıf bir şekilde ayrılabilir.

