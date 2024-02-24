Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3353
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Toplu düşünme devrede. Bunlar o olasılıklar değildir, olasılığı tahmin etmek için kullanılan loess fi nedeniyle böyle adlandırılırlar.
Bunu düşünmenin başka bir yolu yok! Bir dizi ek işlevin eşlik ettiği kullanıma hazır MO algoritmalarını kullanıyoruz. Her şey bir arada "paket" olarak adlandırılır.
"Gerçek sınıf olasılıkları" nedir?Örneğin, fonksiyon"olasılıksınıfı tahminleri" döndürür.Algoritmada "tahminler" dışında başka hiçbir olasılık bulunamaz.
Kavga etmeyin çocuklar, sizi duyuyoruz.
kilitleri açın ;)
Başka bir düşünce tarzı yok! Bir dizi ek işlevin eşlik ettiği hazır MO algoritmaları kullanıyoruz. Her şey bir arada "paket" olarak adlandırılır.
"Gerçek sınıf olasılıkları" nedir? Örneğin, fonksiyon"olasılık sınıfı tahminleri" döndürür.Algoritma "tahminler" dışında başka hiçbir olasılık içeremez.
Görünüşe göre bu, olasılığın nokta tahmini ile ilgili değil, aralık tahmini ile ilgili. Matstat için bu yaygın bir yaklaşımdır - sadece belirli bir sayısal olasılık tahmini elde etmek değil, aynı zamanda bu tahmini olasılığın gerçek değerinin belirli bir doğrulukla (olasılıkla) içine düştüğü bir aralık elde etmek. Burada anlamada biraz zorluk var, çünkü olasılık kavramı iki farklı hipostaza katılır - hem tahmini değerin kendisi hem de tahmininin doğruluğu. Ve bunlar oldukça farklı olasılıklardır)
Konformal tahmini ayrıntılı olarak incelememiş olsam da yanılıyor olabilirim.
Soru onun ne yapabileceği ile ilgili değil. Güvenilir sınıf olasılıklarının nasıl elde edileceğiyle ilgili. Böylece 0,8'lik bir sınıf olasılığı ile vakaların %80'inin doğru tahmin edildiğinden emin olabilirsiniz. Örneğin bir eşik kullanabilirsiniz. Sınıflandırıcı çıktısı çoğu durumda bunu yapmaz, tekrar ediyorum. "Tasarım gereği" ya fazla tahmin ederler ya da eksik tahmin ederler. Bu yüzden eşik işe yaramaz. Gerçek olasılıklar, ne fazla ne de az tahmin ettikleri zamanlardır.
Elinizdeki bu değil. 0,8 rakamı sınıf olasılıklarından biri. İşte sınıf olasılıklarının histogramı.
Bende tam olarak böyle ve başka bir şekilde değil, çünkü başka türlü olması aşırı eğitim anlamına gelir. Benim için, sabit bir eşikte, OOV ve OOS ve VNE dosyasındaki tahmin hatasının uyuşmazlığı, aşırı eğitimin ana işaretidir. Eşik değerim gayet iyi çalışıyor. Ve "gerçek olasılıklar", bu durumda kullanılan gerçek kod ve terminoloji ile hiçbir ilgisi olmayan bir kurgu aleminden.
Yanlışınız var. verilen 0,8 rakamı sınıf olasılık değerlerinden biridir. işte sınıf olasılıklarının histogramı.
Ben tam olarak böyle yapıyorum ve başka türlü yapmıyorum, çünkü eğer farklıysa, bu aşırı eğitim anlamına gelir. Benim için, sabit bir eşikte, OOV ve OOS ve VNE dosyasındaki tahmin hatasının uyumsuzluğu, aşırı eğitimin ana işaretidir. Eşik değerim gayet iyi çalışıyor. Ve "gerçek olasılıklar", gerçek dünya kodu ve bunun için kullanılan terminoloji ile hiçbir ilgisi olmayan bir kurgu aleminden.
Görünüşe göre bu, olasılığın nokta tahmini ile ilgili değil, aralık tahmini ile ilgili. Matstat için bu yaygın bir yaklaşımdır - sadece belirli bir sayısal olasılık tahmini elde etmek değil, aynı zamanda bu tahmini olasılığın gerçek değerinin belirli bir doğrulukla (olasılıkla) içine düştüğü bir aralık elde etmek. Burada anlamada biraz zorluk var, çünkü olasılık kavramı iki farklı hipostaza katılır - hem tahmini değerin kendisi hem de tahmininin doğruluğu. Ve bunlar oldukça farklı olasılıklardır)
Gerçi konformal tahmini ayrıntılı olarak araştırmadım ve yanılıyor olabilirim.
Eşiğinizin mükemmel çalıştığını nasıl fark ettiniz?
ALE ve OOS ve SNE dosyasında eşleştirme tahmin hatası
Sınıflandırıcının doğru olasılıkları verdiğini nasıl anladınız? Sadece aralıktaki değerleri değil. Size yazılanları okuyor musunuz?
Modellerin olasılıkları, eğitim örneğindeki istatistikler tarafından verilir.
Buna göre, temsili bir örneklem olmadan doğru değildirler, bu yüzden aşın :)
Ya modelin nelerden oluştuğunu bulun ve kendi geliştirdiğiniz algoritmaya göre yaprakları yeniden ağırlıklandırın...