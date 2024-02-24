Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3341
AB gerçekten C'nin mi yoksa bir dizi başka harfin miortaya çıkmasına neden olur?
İşte soru bu, görünürde bir ilişki var...
Bunun sadece bir ilişki mi yoksa AB'nin gerçekten C'ye neden olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Sonuçta, google'dan yasaklanmadınız, değil mi? İstatistiksel çıkarımın nedensel çıkarımdan nasıl farklı olduğunu okuyabiliyorsunuz, değil mi?
Elbette siz en büyük gurusunuz ve insanlara puan verebilirsiniz, ancak ben yapamam, bir kez daha özel olarak yanıt vermenizi bekleyerek özel olarak yazıyorum.
Kitabın başka hangi bölümüne katılmıyorsunuz ya da daha doğrusu kitaptan başka neyi anlamadınız?
Hiçbir yerde katılmadığımı yazmadım.
İyi bilinen kavramlar için yeni etiketlere karşıyım
Hepsi orada ve bilinen şeylerinüzerine sis koymak çok yararsız.
Yazar, doğrusal regresyonun uygulanabilirliğinin sınırlarını belirtme zahmetine girmiştir. Eksi bir puan.
Metinde göremedim:
1. doğrusal regresyon durağan rastgele süreçlere uygulanabilir
2. Doğrusal regresyonun uydurulmasından elde edilen artık normal dağılımlı olmalıdır.
Eğer örneklerinde durum böyle değilse ve bunun tersi belirtilmemişse, o zaman tüm akıl yürütmelerinin bir önemi kalmaz.
Kitaptaki neden-sonuç ilişkisine dair tüm akıl yürütmeler olağan "yanlış korelasyon" akıl yürütmeleridir
Meta Öğrenicilerbir modeller topluluğu değildir, eksi puan.
Kitabın metnine göre,"Meta öğrenciler" geleneksel modellere uymanın/tahmin etmenin sonucu/sonucudur. Yazar en sıradan kavramları bir kez daha yeni etiketlerle etiketlememiş olsaydı, düşüncelerimi daha doğru ifade etme fırsatım olabilirdi.
Bu yüzden açıklığa kavuşturacağım.
Modeller topluluğu eski ve köklü bir fikirdir. Girdi, daha düşük seviyeli modellerin çıktısıdır, çıktı ise bir sinyaldir. Daha düşük seviyeli modellerin sonuçlarını birleştirmenin - "meta öğrenicileri" birleştirmenin - birçok yöntemi vardır. Yazar, fitting sonuçlarını birleştirmenin üç varyantını ele almaktadır; ikinci ve üçüncü varyantlar gradyan bousting modelinin sonuçlarını birleştirmektedir. Üçüncü varyantta, birinci seviyenin çıktıları, ikinci seviyenin çıktılarına göre birleştirilir.
İşte bu anlaşılmaz metin tüm bunların anlamı, yeniliğidir:
Asıl soru da bu, görünüşte bir ilişki var...
Bunun sadece bir ilişki mi yoksa gerçekten AB'nin C'ye neden olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Bu çizgilerin hemen bilinip bilinmediği ya da her seferinde bir harfin görünüp görünmediği açık değildir. Bu harflerin ortaya çıkmasına ne sebep oluyor? Eğer bu sadece bir dizi örüntü ise, görev çok resmi görünmüyor. Dize uzunluğu neden seçildi ve tüm bunlar. Belki de veriler doğru biçimde temsil edilmemiştir.
Kitabı okuyun, belki cevabı bulursunuz.
Sanych, kozul karmaşık bir konudur, sadece herkes bir bakışta anlayamaz. Eğer bir şeyi anlamıyorsanız, bu orada yanlış yazılmış bir şey olduğu anlamına gelmez.
Eğer istemiyorsanız acı çekmeyin. Aksi takdirde boncuklarla ilgili kıssadaki gibi olur.
Sanych, kozul karmaşık bir konu, sadece herkes bir bakışta anlayamaz. Eğer bir şeyi anlamıyorsanız, bu orada yanlış yazılmış bir şey olduğu anlamına gelmez.
İstemiyorsanız acı çekmeyin.
Kozul - bu bir reklam hamlesidir ve tüm kitap matematiksel istatistiğin en olağan hükümlerinin alışılmadık yeniliğinin reklamından başka bir şey değildir. Ancak matematiksel istatistik gerçekten zor bir konudur.
İşte yüzlerce sayfalık metnin sonucu:
Programlamadan anladığım kadarıyla, verilen kod çalışan kod DEĞİL: nereden geldiği belli olmayan fonksiyonlar, sonuçlar hiçbir şeye atanmamış, fonksiyon argümanları sıfırdan.
Maxim esaslı bir tartışma yapmaktan aciz.
Forumda verdiğim kitaptaki kodun kopyasını anlayan biri var mı?
Ben kendim birkaç modelin sonuçlarını birleştirmek için farklı yaklaşımlar uyguluyorum, biliyorum ama daha fazlasını uygulamıyorum, ancak belki de kodun anlaşılmazlığı nedeniyle benzer bir şey görmedim.
Kitapların ekinde, tüm bu cajuela'nın tamamen yararsızlığından bahseden harika bir bölüm:
"
Tahmin Ölçütleri Nedensel Modeller İçin Neden Tehlikelidir".
ve bölümün sonuç kısmı:
Başka bir deyişle, rastgele bir veri kümesi üzerindeki tahmin performansı, bir modelin nedensel çıkarım için ne kadar iyi olduğu konusundaki tercihimizi tercüme etmez .
Yandex çeviri
Nedensel modeller için tahmin performansı neden tehlikelidir?
Başka bir deyişle, rastgele bir veri kümesi üzerindeki tahmin performansı, bir modelin nedensel çıkarım için ne kadar iyi olduğu konusundaki tercihimizi değiştirmez
Yani yazar için en önemli şey nedensel çıkarımın kendisidir ve bunu kullanmaya çalışmak tüm yapının güzelliğini bozar.
Hile!