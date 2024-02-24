Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3288
Leksey Vyazmikin'in yaptığı şeyin Savunma Bakanlığı'nın sorunlarıyla hiçbir ilgisi yok. Bir operadan çekip alıyor ve başka bir operadan cevap almaya çalışıyor - hepsi kafası karışık bir adamın boş gevezelikleri.
Ne yaptığımı anlamadıysanız, sorun. Evet, çoğu zaman deneylerim akademik bilginin ötesine geçiyor.
Burada temel bir sorun keşfettim: ileriye bakmak. Kendini şu şekilde gösteriyor: büyük bir dosyanın parçalarını alıyoruz, onları inceliyoruz, sonra test ediyoruz, kontrol ediyoruz - her şey normal, hata yaklaşık olarak aynı. Ancak büyük bir dosyanın parçaları olan bu üç dosyanın dışına çıktığımız anda, sonuç temelde farklı, genellikle de felaket oluyor.
Her adımda yeniden eğitirsek, "ileriye bakma" sorunu ortadan kalkar, çünkü tahmin eğitimle aynı tahminci değerleri üzerinde gerçekleştirilir.
Ve her adımda öğretmezseniz, eğitim bölümü de dahil olmak üzere tüm tahmin ediciler bazı değerler üzerinde öğretilir ve daha sonra bunlar üzerinde tahmin edilir. Ve işte soru: yeni tahminci değerleri öğrenme grafiğindeki tahminci değerleriyle aynı olacak mı olmayacak mı?
Resimlere bakılırsa, Geri Çağırma burada da düşüktür, yani model hiçbir şeyden emin değildir ve tahminlerde çok temkinlidir.
İhtiyatsız modeller de var - sadece daha az temiz yaprak alıyorlar (0.9 değil, 0.7 veya 0.5), ancak tahliye ediyorlar (bu resimdeki yukarıdaki gibi, aşağıdaki daha temiz yapraklar kullanıyor ve tahliye dönemlerini / ayları ve yılları başarıyla atlıyor). Yani grafikteki model aynıdır - farklılıklar kullanılan yaprakların temizliğindedir.
Genel olarak para yatırmaya değecek bir şey bulamadım.
Araştırmalarımda sık sık güzel resimler görüyorum, ancak yarın böyle olacağına dair güvenim yeterli değil.... Şimdiye kadar sonuçlardan da pek memnun kalmadım. Öğrenme sürecimi değiştiriyorum.
Şimdi bir makale yazmaya başladım, ancak yöntemimi ayrıntılı olarak açıklamak istemediğimi fark ettim, bu yüzden CatBoost ile yapılan deneylerde ilginç sonuçlar arıyorum.
Neden örneği sürekli bir şekilde değil de benim yaptığım gibi örüntülere göre bölümlemeye geçmek istemiyorsunuz?
Bütün yaz MO yapmadım, sadece burada bir şeyler tartışabilirdim. Kışın yapacak bir şey olmayacak - belki biraz daha deney yaparım.
Hepinizi kıskanıyorum, hevesinizi ve durmaksızın test ve deney yapmanızı....
Evet - katı hayal kırıklığı içinde. Grafiklerdeki büyüme, anlaşmanın tamamlanması için 10 güne kadar uzun bir bekleme ile elde edilir. Bunu 3-5 saate düşürdüm ve sadece OOS'ta rastgele olduğu ortaya çıktı. Bu kârın gece girişlerinden elde edildiği ve anlaşmanın tamamlanmasının 3 saatten fazla sürdüğü sonucuna vardım (yani çoğunlukla gündüz tamamlanırlar). Günlük girişler 300-500 pts genellikle 1-3 saat içinde geçer ve işlemler tamamlanır - rastgele gösterdikleri şey budur.
Uzun zaman önce Moskova Borsası'nda iyi bir karla bir ticaret sistemi yaptım, ancak sadece test cihazında - ne yazık ki, sabah fiyat telaşını hesaba katmadığım ortaya çıktı - bir dakika içinde Si'de 1000 puan uçabilir ve terminal bu anlarda hareket etmeyi severdi.... şimdi eğitim sırasında gece için kapanış yapıyorum. Belirli bir saatten sonra kapanma fikrini gerçekten desteklemiyorum, hala piyasa olayına göre veya yeni bir çubuğun başlangıcının zamanlamasına göre kapanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum (örneğin, dakikada açtık ve yeni saatte kapattık). ATR'den trol veya seviyeleri daha çok kendim kullanıyorum.
Aksine, davranışlarınız normal bir insana göre daha tuhaf. Ben zaman zaman her şeyi bırakmak isteyen ama sürekli test etmek istediğim fikirlerle gelen biriyim..... bu aşırı viskozite.
Yapılması gereken en doğru şey tüm bunları bir maaş karşılığında ya da hobi olarak yapmaktır. Sürecin tadını çıkarın.
Belirli bir saatten sonra kapanma fikrini gerçekten desteklemiyorum, hala piyasa olayına göre veya yeni bir çubuğun başlangıcını zamanlayarak kapatmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum (örneğin, dakikada açtık ve yeni saatte kapattık). ATR'den trol veya seviyeleri daha çok kendim kullanıyorum.
Kapanışlarımı zamanlamıyorum. Sadece ulaşılan TP veya SL'yi kontrol ediyorum, 1-3-10-100 saat ileriye bakıyorum. Temel bu göstergedir https://www.mql5.com/ru/code/903 - parametre bars_future = 10 (tüm çubukların işaretlendiğinden emin olmak için 10000 yaptım)
3 saatlik durum için, TP / SL büyükse, gecelik 300-500 pts her zaman geçmez, bu nedenle bu tür işlemler "bilmiyorum" olarak bırakılır. 10000'lik çubuklara bir göz atıldığında, bunlar işaretlendi ve eğitime katıldı ve bence bu gecelik girişler nedeniyle kar elde edildi.
Traal'ı denedim - beğenmedim. Trendleri yakalar, ancak nadiren 1-2 yıllık duraklamalarla.
Daha doğrusu insanlar arasında bir at olarak değil, ehu arasında bir guiggnm olarak).
Fiyat verileri için biçimlendirme (öğretmen yapısı) konusu çok önemli, ancak bunu anlamlı bir şekilde tartışmanın mümkün olacağından şüpheliyim. Bunu yapmanın çok fazla farklı yolu var, bu yüzden herkes diğerlerinin anlayamayacağı dillerde konuşuyor. Ve tabii ki bilgi birikimim hakkında boşboğazlık etme korkusu) Bu yüzden başlıkta müstehcen bir şey alıyoruz.