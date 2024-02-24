Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3287
Aynı nedenlerden dolayı Valking Forward kullanıyorum.
Ve evet - tren bölümünün boyutuna güçlü bir bağımlılık. Örneğin, 20000 satırda ileriye doğru bir şey bulunur, ancak 5000 veya 100000'de - rastgele.
😀
Karelerin ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Muhtemelen elmacı adamın yazdığı şeydir :)
Benim için haftada bir hız açısından kabul edilebilir - 260 yeniden eğitim için 5 yıl yaklaşık geçer.
Geçici olarak, eğitimin başarısının örneklem büyüklüğüne bağlı olduğu sonucuna varabiliriz. Bununla birlikte, "-1p1-2" örnekleminin sonuçlarının "-1p2-3" örneklemiyle karşılaştırılabilir ve hatta bazı kriterlere göre daha iyi olduğunu, "0p1-2" örneklemi için sonuçların verilen kriteri karşılayan model sayısı açısından iki kat daha kötü olduğunu not ediyorum.
Şimdi ters kronolojiye sahip bir örnek çalıştırdım; burada eğitim örneği ilk sınav+test+eğitim_p3 örneğinden oluşuyor ve test örneği eğitim_p2, sınav ise eğitim_p1. Amaç, 10 yıl önce çalışabilecek daha yeni veriler üzerinde başarılı bir model oluşturmanın mümkün olup olmadığını görmektir.
Sizce sonuç ne olacak?
Uzun süre beklemem gerekmedi - sonuç tablonun son sütununda yer alıyor
Önyargılı olmayan bir şekilde yorum yapmaya çalışacağım. Bir yandan, örneklemin kronolojisini değiştirmenin ana kriter olan uygun model sayısına göre sonuçları önemli ölçüde kötüleştirdiğini söyleyebiliriz, ancak diğer yandan, bu tür modellerin bulunmuş olması, verilerde bazı istikrarlı kalıplar olduğunu söylüyor. Yoksa rastgele mi? Evet, elbette başka örnekler alıp benzer çalışmalar yapmamız gerekiyor ve ancak o zaman daha güvenle sonuçlara varabiliriz. Şimdilik bu sadece üzerinde düşünülmesi gereken bir bilgi.
Nesnel olarak, çok fazla veri var - kronolojik seyirle karşılaştırılabilir olsa da, eğitim için genellikle daha küçük örneklerin katlarını kullanıyorum. Tüm deneylerde Hatırlama oranı daha üzücü görünüyor. Kimsenin buna dikkat etmemiş olmasına bile şaşırıyorum. Genel olarak, sabit kesintiler ve durdurmalar kullanılmadığı takdirde standart metriklerin finansal sonuç hakkında zayıf bir gösterge verdiğini tekrar tekrar söyleyebiliriz.
Burada (örnek grafikler) başka bir şeyle birleştirmek için herhangi bir fikriniz / isteğiniz varsa - bana söyleyin - ne olacağını kontrol etmeye çalışacağım.
Modeli haftada bir kez yeniden eğitiyorum. Daha uzun yaşayabilir, araştırmadım.... ama belki daha az ve her barda SanSanych gibi yeniden eğitmek gerekiyor (eğer H1 ise, o zaman prensipte mümkün).
Toplamda böyle bir yeniden eğitimin sonucu nedir?
Max, neden benimle dalga geçtiğini anlamıyorum.
Varsayım yoksa hiçbir şey söylemeyin, varsa söyleyin, örneğin "sonuç berbat olacak" gibi.
Komikse gülebilirsiniz, üzücüyse ağlayabilirsiniz.
Aleksey Vyazmikin'in burada tartıştığı şey önerilere neden olamaz ve "boktan - boktan değil" değerlendirmesi yapmak imkansızdır.
Örnek, bir adam gelir ve der ki:
- Aya bir demir gönderelim.
Biz şaşkınlıkla bakıyoruz.
Ve adam diyor ki:
- Ütünün sıcaklığını değiştirelim ve içine farklı miktarlarda su koyalım.
"Varsayım yoksa sus, varsa konuş, sonuç bok gibi olur" gibi bir tepki mi vereceksiniz?
Leksey Vyazmikin'in yaptığı şeyin Savunma Bakanlığı'nın sorunlarıyla hiçbir ilgisi yok. Bir operadan alıntı yapıyor ve başka bir operadan cevap almaya çalışıyor - hepsi kafası karışık bir adamın boş gevezelikleri.
Geçen yıl gösterdiğim tüm grafikler bu şekilde elde edildi. Sadece Valking Forward tarafından OOS.
Resimlere bakılırsa, Geri Çağırma da düşük, yani modelin hiçbir şeye güveni yok ve tahminlerde çok temkinli.
Burada temel bir sorun buldum: ileriye bakmak. Kendini şu şekilde gösteriyor: büyük bir dosyanın parçalarını alıyoruz, öğretiyoruz, sonra test ediyoruz, kontrol ediyoruz - her şey normal, hata yaklaşık aynı. Ancak büyük bir dosyanın parçaları olan bu üç dosyanın dışına çıktığımız anda, sonuç temelde farklıdır ve genellikle felakettir.
Her adımda yeniden eğitim verirsek, "ileriye bakma" sorunu ortadan kalkar, çünkü tahmin, eğitimle aynı tahminci değerleri üzerinden yapılır.
Her adımda öğretmezseniz, eğitim bölümü de dahil olmak üzere tüm tahmin edicilere bazı değerler öğretilir ve ardından bunlar üzerinden tahmin yapılır. Ve işte soru: tahmin edicilerin yeni değerleri, öğrenme grafiğindeki tahmin edicilerin değerleriyle örtüşecek mi, örtüşmeyecek mi?
Elinizdeki bu gözetleme nerede?
Birkaç kez okudum ve kelimelerin ardındaki mantığı göremedim.
Sorunları icat ediyorlar - sonra kahramanca çözüyorlar - biri geleceğe bakıyor, diğeri mükemmel işaretlemeyi arıyor....