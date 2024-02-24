Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3292
Tam tersi olamaz, tam olarak yazıldığı gibi, deneylere dayanarak
Hangi deneye dayanarak? - "Kişisel" cevabını verebilirsiniz, ancak bu pek de iyi bir cevap değil.
Siz ve Alexei bu aşamada hiçbir cevaptan tatmin olmayacaksınız. Çünkü tekniklere aşina değilsiniz.
Siz sadece bir hipotezi ifade ediyorsunuz. Ben kendi hipotezimi ifade ediyorum.
Benim hipotezim, niceliğin niteliğe dönüştüğü belirli bir eşik olduğu yönünde. Sizin hipoteziniz ise bunun tam tersi (ya da "zıt" kelimesini rahatsız edici buluyorsanız benim hipotezim bunun tam tersi).
Benim hipotezime göre, siz eşiğe ulaşmadınız.
Hipotezinize göre, kalite hızla düşerse, daha fazla bok yapmak zorundasınız...
eğer fabrikada eğri büğrü somunlar varsa, ne olursa olsun daha fazla üretmelisiniz - o zaman somunların miktarı kaliteye dönüşecek ve evrensel refah ile komünizm gelecektir.
MO'da farklı bir grafik kullanılır
Kozol çıkarımında önyargı ile çalışmak varyansla çalışmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla, model karmaşıklığının veya özellik sayısının artmasının yardımcı olmaktan çok engelleyici olduğu hipotetik olmayan bir sonuçtur.
Forumun her yerinde böyle.
"benim programım/yöntemim/hesaplamam/model herkesten daha hızlı/büyük/daha güzel/daha derin!...ama zararına" ve bu yaratımların sıklığı artıyor.
Saçmalık yapmak kolaylaşıyor, daha sık yapıyorlar ve değerlendirme çıtası düşüyor...
Bahsettiğim şey bu değil. Parmağı parmakla karşılaştırmıyorsunuz.