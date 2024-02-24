Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 314
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Görevi yeniden ifade edeceğim -
D1'de işlem yapmak için bize modelinizin kodunu verin, eğitilmiş bir model de veremezsiniz, kodunuz modeli sunucumuzda çalıştırmalı ve eğitmeli, tüm stratejiyi bilmeli ve anlamalıyız.
Sonuç olarak, Kase stratejiniz için size biraz para ödeyeceğiz ve siz olmadan kârı kendimiz çekmeye devam edeceğiz.
Bu bir tuzak.
Tüm yeterli olanlar bundan atıldı, yalnızca "rastgele tahılı optimize ederek gbm'yi eğiteceğiz ve işe yarayabilir" komutları kaldı.
2-3 kişi de oradan atıldı :)
Bir gösterge şeklinde normal bir dağılım yapmak istiyorum. Göstergeyi buraya koyabilirsem size formülleri kim anlatacak.
Standart sapma ile açık görünüyor: deltaların toplamlarının karekökü (momentumlar, cari fiyat eksi ortalama) çıkarıldı, ancak e, x, μ - matematiksel beklenti (ortalama değer) nasıl elde edileceği açık değil .
Gösterge bunu şu şekilde anlayabilir: mavi, sigmanın standart sapmasıdır, turuncu ise matematiksel beklentidir (ortalama). Bunun yerine, "p-barlar" geçmişinden her çubuk için standart sapma sigmasını aldım.
https://www.mql5.com/en/articles/1492 makalesine dayanarak
Koddaki satırları yorumladım. Kontrol etme zahmetine girme.
Çooook izliyorum) Ve nasıl biteceğini bile biliyor) ) )) Videoyu izleyin. Dostum "doğrulama sorunu" hakkında iyi dedi, ama asıl mesele zamanında çıkmak)))
Arşiv indirilemiyor. Ama konuya hakim olmanıza sevindim. Takipte kalın, bu haftanın alakalı olacağını düşünüyorum....
Hmm... Sana her şeyin nasıl biteceğini söyleyen senin tahminin mi yoksa Nostradamus'u kendin mi açıyorsun???
İşte biz de bunu bekliyorduk. Vizard Titreme!!!!! Seninki aldı, şimdiye kadar benim iznimi aldın. Selyavi!!!!!
kâr: -49,17%
Ne yazık ki sadece kendini değil, Yuri Reshetov'u da rezil ettin.
İşte biz de bunu bekliyorduk. Vizard Titreme!!!!! Seninki aldı, şimdiye kadar benim iznimi aldın. Selyavi!!!!!
şimdi ruha nasıl tükürdüler Ve risk kontrolü nerede :)
Ne yazık ki sadece kendini değil, Yuri Reshetov'u da rezil ettin.
Reshetova neden birdenbire???? Anlamıyorum. Benim ticaretimin onun işiyle ilgisi yok. Yine, toksik pi ... herkes çok daha iyi, ama kimse iyi bir iş çıkaramaz. Sana setimi gönderdim, karşılaştıracak bir şey olsun diye yapay zekanın yaptığı modele bakmak istedim ama hiç görmedim. Ve bu nedenle, Reshetov Optimizer'ın çalışmadığını, karşılaştırmazsanız veya kanıtlamazsanız, çalışmayı nasıl eleştirebilirsiniz, yapamazsınız veya istemiyorsunuz ....
Bu nedenle, evet .... Treydun, hala aynıyım ama Reshetov'a dokunma !!!!!!
şimdi nasıl ruha tükürdüler Ve risk kontrolü nerede :)
Psikoloji berbat.... :-( Bütün erikler duygular üzerine..... Normal olmak için baykuş ticareti gerekiyor.... Bu forumda MQL4 programcılarının olmaması üzücü :-(
İşte biz de bunu bekliyorduk. Vizard Titreme!!!!! Seninki aldı, şimdiye kadar benim iznimi aldın. Selyavi!!!!!
Umarım Sihirbaz, bu durumla ilgili bir şiir inci daha verirsiniz!!!! Acı bir şekilde, beni sevdiler. Ama sadece konuları okumak hoş oldu :-)