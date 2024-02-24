Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3155

Grafiklerde hava sıcaklığı ve --> dondurma satın almak gibi bariz bir neden-sonuç ilişkisi yoktur.

Önemli olan, sistemi nasıl etkilediğinizdir. Fiyat değişikliklerinin (sizin etkinizin) satışlar üzerindeki etkisi burada değerlendirilir.

Modeli eğiterek işlemlerin yönünü etkiledim. Lerner bana bunun hiçbir şey yapmadığını gösterdi) ama hiçbir şeyi de düzeltmedi.
Peki sonuç nedir? ) Şöyle devam ediyor

Bilimsel Olmayan Çifte/Taraflı ML#

Bu da benim yaklaşımımın neredeyse tam bir kopyası, ancak benim açımdan önemli olan eklemeler yok

Ve daha iyi çalışıyor.

Bingo! Kozul'un zirvesine kendim ulaştım. Daha mutlu olamazdım.


Ve tıpkı bu resimle ifade ettiği gibi:

Şimdi en azından yaklaşımıma ne isim vereceğimi biliyorum :)

Böyle güzel anlar için ona ödeme yapmam gerekecek.


 
Hiç mantıklı değil.

Diğer döviz çiftlerinde test edin, en az 10 tane. Eğer hepsinde çalışıyorsa, tebrikler

Bu görevi geçtim, başka bir görev bulmak ya da yama beklemek için ayrıldım.

Kendiniz kontrol edebilirsiniz, biraz kozul teması geliştirdim, böylece sıkılmayacaksınız.

 
Maxim, bana bir tez verebilir misin:

MO alıntılar üzerine çalışıyor?

MO alıntılar üzerinde çalışıyor mu?

Özünde hayır, çünkü bu bir araçtır ve ML kategorileri ile başka bir düşünce seviyesine ihtiyaç vardır.

İnsanlar ML'den ML'ye geçme ihtiyacını daha yeni fark ettiler. Ve karmaşık sistemlerde sonuçların istikrarının gerekli olduğu farklı yeni yönler ortaya çıkmaya başladı. Değişken bir başarı ile.
