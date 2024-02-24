Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3155
Grafiklerde hava sıcaklığı ve --> dondurma satın almak gibi bariz bir neden-sonuç ilişkisi yoktur.
Önemli olan, sistemi nasıl etkilediğinizdir. Fiyat değişikliklerinin (sizin etkinizin) satışlar üzerindeki etkisi burada değerlendirilir.Modeli eğiterek işlemlerin yönünü etkiledim. Lerner bana bunun hiçbir şey yapmadığını gösterdi) ama hiçbir şeyi de düzeltmedi.
Bilimsel Olmayan Çifte/Taraflı ML#
Bu da benim yaklaşımımın neredeyse tam bir kopyası, ancak benim açımdan önemli olan eklemeler yok
Ve daha iyi çalışıyor.
Bingo! Kozul'un zirvesine kendim ulaştım. Daha mutlu olamazdım.
Ve tıpkı bu resimle ifade ettiği gibi:
Şimdi en azından yaklaşımıma ne isim vereceğimi biliyorum :)
Böyle güzel anlar için ona ödeme yapmam gerekecek.
Hiç mantıklı değil.
ama çok ilginç :)
anlayış kadar ilgi)))
Peki sonuç nedir? ) Şöyle devam ediyor
Bilimsel Olmayan Çifte/Taraflı ML#
Diğer döviz çiftlerinde test edin, en az 10 tane. Eğer hepsinde çalışıyorsa, tebrikler
Bu görevi geçtim, başka bir görev bulmak ya da yama beklemek için ayrıldım.
Diğer döviz çiftlerini kontrol edin, en az 10 tane. Eğer hepsinde çalışıyorsa, tebrikler
Kendiniz kontrol edebilirsiniz, biraz kozul teması geliştirdim, böylece sıkılmayacaksınız.
Maxim, bana bir tez verebilir misin:
MO alıntılar üzerine çalışıyor?
Maxim, bana bir tez verebilir misin:
