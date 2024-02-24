Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3150
Eğer düşünürsen,
İşte bu yüzden BUNU yazdım.
Böyle bir şeyin Forest veya Boost tarafından yapılabileceğini düşünüyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratacağım, 10 milyar özelliği tablo modellerine beslemeyi henüz öğrenmediler....
Bu yüzden tüm hazır modeller söz konusu değil.
Genel olarak Max ile aynı fikirdeyim. Bir fiyat aralığı içinde kurallar veya koşullar oluşturmak karşılaştırmalar, mantık ve takvim bağlama ile sınırlıdır. Yani genel kesinlikle orada))))
Saçmalık.
Matematiğin amacı, etrafımızdaki dünyanın çeşitliliğini, bu çeşitliliği hesaplayacak asgari formüllerle değiştirmektir.
Her şeyin ve herkesin Dünya'ya düşüşünü tanımladınız ya da tanımlamaya çalıştınız ve Newton, Dünya'ya düşen herhangi bir nesnenin Dünya'nın yerçekimi için bir formül türetti.
RF'de, vakaların %80'inde veya daha fazlasında durağan olmayan kotirden türetilen ağaçlar geleceği doğru bir şekilde tahmin ediyor. Pencereyi 15.000 bara taşıdığımda bu tür 150'den fazla ağaç yok (daha fazlasını denemedim) sınıflandırma hatası değişmiyor. Risk alabilir ve en az 70 ağaç kullanabilirsiniz: hata yüzde birkaç daha büyüktür. Milyarlarca milyarın hepsi bu kadar.
Durağan olmayan bir bölümün bazı türevlerinden elde edilen RF ağaçlarım, zamanın %80'inde veya daha fazlasında geleceği doğru tahmin ediyor.
Ve saatte 1 milyon kazanıyorum ve 50 cm'im var ve genel olarak gezegenin başkanıyım.
Ama kimseye bir şey göstermeyeceğim ve kanıtlamayacağım, tıpkı buradaki diğer boşboğazlar gibi.....
Kuantum Hesaplama için kota istemenin zamanı geldi ) Matris işlemlerini hızlı bir şekilde çözüyor gibi görünüyorlar
Kuantum Hesaplama için kota istemenin zamanı geldi ) Matris işlemlerini hızlı bir şekilde çözüyorlar gibi görünüyor.
Kuralları aramak için algoritmayı başlattı (var olan en verimli olanı), anlamadı, askıda kaldı)).
Boyutları 100 kat azaltmak zorunda kaldım.
İşte o zaman bir şeyler bulmaya başladı.
Benim dilimde bir kalıp ya da kural böyle görünür...
Sadece bir kural, beyler.
Böyle bir şeyin Forest veya Boost tarafından yapılabileceğini düşünüyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratacağım, henüz 10 milyar özelliği tablo modellerine beslemeyi öğrenemediler....
Sadece bir kural.
Bu tür şeyler için süper bilgisayarlara ihtiyacınız var.
Ya birden fazla eğitime ihtiyacınız varsa? Örneğin, bazı metaparametreleri optimize etmek için. O zaman süper bilgisayarlardan oluşan bir süper ağa ihtiyaç duyulacaktır)
Çoklu eğitim gerekiyorsa ne olur? Örneğin, bazı metaparametreleri optimize etmek için. O zaman süper bilgisayarlardan oluşan bir süper ağa ihtiyacımız olur).
Her şeyden önce, bu öğrenme değil, kural aramaktır.
Her zaman sonucu etkileyen bazı metaparametreler vardır. Örneğin geçmiş penceresinin boyutu ve diğer her şey. Metaparametreler ile yapabileceğiniz en kötü şey, onların varlığını görmezden gelmek ve değerlerini tavandan almaktır.
Fxsaber'in bazen TS algoritmasındaki herhangi bir sabiti bir optimizasyon parametresi olarak ele almanın yararlı olduğu yönündeki ifadesini hatırlıyorum.
Her zaman sonucu etkileyen bazı metaparametreler vardır. Örneğin geçmiş penceresinin boyutu ve diğer her şey. Metaparametreler ile yapabileceğiniz en kötü şey, onların varlığını görmezden gelmek ve değerlerini tavandan almaktır.
fxsaber'in bazen TS algoritmasındaki herhangi bir sabiti bir optimizasyon parametresi olarak ele almanın yararlı olduğu yönündeki ifadesini hatırlıyorum.
Geçmiş penceresinin boyutu, tablo verilerine sahip klasik MO'lar için sadece büyük bir sınırlamadır.
AC'ler (asoc. rules) böyle bir hastalıktan muzdarip değildir, yapılandırılmamış verileri mükemmel bir şekilde sindirirler, dahası, her gözlem keyfi boyutta olabilir.
Ve "görüş penceresi" (tarih penceresi) sadece tümdengelim gücü ile sınırlandırılabilir. iyi ya da sağduyu.
Yani geçmiş pencer esinin boyutuyla ilgili örneğiniz sadece AC lehine ve MO aleyhine bir oy.
Bana daha fazla argüman sunun, ilgileniyorum, belki de gerçekten bir şeyi hesaba katmamışımdır. Ve başka bir soru, AC konusunda ne kadar bilgilisiniz?
==========================================================================
Beş gözlemle verilerin küçük bir modelini (modelini) oluşturalım.
Gözlemler - bir gözlem m5 alıntının bir günü olsun.
Gözlemlerdeki bazı gürültüleri (ilgilenmediğimiz bazı olayları)"." olarak gösterelim.
"A" " B " " C " ---> "SAT" Bu , "SAT" hedefiyle sonuçlanan olaylar dizisidir.
Beslediğiniz tek şey MO'daki son 5 mum ve hedeftir.
Bunun gibi:
böylece veriler düzgün bir tablo biçiminde olur.
AMO örnekten nasıl bir model bulacak?
Hoparlör tüm gözlemleri girdi olarak alır ve gözlemler farklı boyutlarda olabilir (örnekte olduğu gibi).
Kuralları seçerek gürültüyü atar ve bir kural şeklinde bir örüntü verir = "A" "B" "C" "HÜCRE" ye yol açar.
Yapılandırılmamış çöpleri örüntülere dönüştürür.