Maxim Dmitrievsky #:

Herhangi bir sembolü anlamıyorsanız chatgpt'ten formül çözümlemesi isteyebilirsiniz.

Y|T = 1 test grubu sonuçları (tritment ile)

Y|T = 0 - kontrol grubu (olmadan)

Y - sınıf etiketi, Y0,Y1 - tritmentsiz ve tritmentli sınıf etiketleri

T - modele girilen (öngörücü dahil) veya girilmeyen (1;0) tritment

E - beklenti

Test ve eğitime böldüğünüzde herhangi bir noktada bölün

Karıştırma yapmazsanız, ATE+bias'ın yanlı bir tahminini elde edersiniz

ATE, maruziyetin ortalama tedavi etkisidir

Sleepy, harfleri karıştırmış olabilirim ama mantık açık olmalı.

Örneklemin herhangi bir noktasında bölme fikrini hala anlamış değilim. Sonuçta, bana göre asıl mesele, faktörün etkisinin değiştiği noktayı bulmaktır. Belki de örneklemin farklı bölümleri arasında dolaşmak ve tahmin ediciden yeni etkilenmiş olanı bulmak için genetiği kullanmak gerekiyordur?

Daha önce başkalarını doğruyu söylememekle suçladınız, ancak siz kendiniz bu eylemlerin ticari amaçlar için ne anlama geldiğini açıkça belirtmiyorsunuz.

MQL5'te otomatikleştirmek zor olduğu için bu konuda henüz bir şey test etmedim.

 

Çocuklar, MO'nun optimizasyonun özel bir durumu olduğunu söyleyebilir miyiz?

Aleksey Vyazmikin #:

Hangi koddan bahsettiğimizi bile bilmiyorum.

Başka bir Alexei'ye cevap verdiğimi sanıyordum, telefonumdan yazıyordum.
Aleksey Vyazmikin #:

:)

Önünüzde benimle aynı kitap var. Gördüğüm kadarıyla sen de yazmışsın. Kaybettiyseniz mordorator'dan bir özet yapmasını isteyin.
 

yasaklandı, 12 saat sonra yasağı kaldırıldı ve sonra tekrar yasaklandı.

Neydi o?

 
mytarmailS #:

yasaklandı, 12 saat sonra yasağı kaldırıldı ve sonra tekrar yasaklandı.

Neydi o?

Bir ay iyi olur, bırak devam etsin, yeni hesap.

 

R'deki tarif ön işleme paketine rastladım. Bu paketten etkileyici ön işleme adımları listesi:

#> [ 1] "step_BoxCox" " step_YeoJohnson "

#> [ 3] "step_arrange" " step_bagimpute "

#> [ 5] "step_bin2factor" " step_bs " 

#>  [  7] "step_center"  "  step_classdist "

#> [ 9] "step_corr " " step_count "

#> [11] "step_cut " " step_date "

#> [13] "step_depth" " step_discretize " 

#> [15] "step_dummy" "  step_dummy_extract "

#> [17] "step_dummy_multi_choice" "step_factor2string "

#> [19] "step_filter" " step_filter_missing "

#> [21] "step_geodist" " step_harmonic " 

#> [23] "step_holiday"  "  step_hyperbolic "

#> [25] "step_ica" " step_impute_bag "

#> [27] "step_impute_knn" " step_impute_linear "

#> [29] "step_impute_lower" " step_impute_mean " 

#> [31] "step_impute_median"  "  step_impute_mode "

#> [33] "step_impute_roll" " step_indicate_na "

#> [35] "step_integer" " step_interact "

#> [37] "step_intercept" " step_inverse " 

#> [39] "step_invlogit"  "  step_isomap "

#> [41] "step_knnimpute" " step_kpca "

#> [43] "step_kpca_poly" " step_kpca_rbf "

#> [45] "step_lag" " step_lincomb " 

#> [47] "step_log "  "  step_logit "

#> [49] "step_lowerimpute" " step_meanimpute "

#> [51] "step_medianimpute" " step_modeimpute "

#> [53] "step_mutate" " step_mutate_at " 

#> [55] "step_naomit"  "  step_nnmf "

#> [57] "step_nnmf_sparse" " step_normalize "

#> [59] "step_novel " " step_ns "

#> [61] "step_num2factor" " step_nzv " 

#> [63] "step_ordinalscore"  "  step_other "

#> [65] "step_pca" " step_percentile "

#> [67] "step_pls " " step_poly "

#> [69] "step_poly_bernstein" " step_profile " 

#> [71] "step_range"  "  step_ratio "

#> [73] "step_regex" " step_relevel "

#> [75] "step_relu" " step_rename "

#> [77] "step_rename_at" " step_rm " 

#> [79] "step_rollimpute"  "  step_sample "

#> [81] "step_scale" " step_select "

#> [83] "step_shuffle" " step_slice "

#> [85] "step_spatialsign" " step_spline_b " 

#> [87] "step_spline_convex"  "  step_spline_monotone "

#> [89] "step_spline_natural" " step_spline_nonnegative"

#> [91] "step_sqrt" " step_string2factor "

#> [93] "step_time" " step_unknown " 

#> [95] "step_unorder"  "  step_window "

#> [97] "step_zv"

Deneyimlerime göre, ön işlemenin emek yoğunluğu, modelin kendisinin uygulanmasının emek yoğunluğundan çok daha düşüktür (3 ila 5 kat)

 
СанСаныч Фоменко #:

R'den tarif ön işleme paketini yakaladım

Hedley Wickham saçmalık yapmaz.

 
Maxim Dmitrievsky #:

:)

Önünüzde benimle aynı kitap var. Gördüğüm kadarıyla sen de yazmışsın. Kaybettiyseniz mordorator'dan bir özet yapmasını isteyin.

Görüyorum ki tartışma ve deneyim paylaşımı yerine yine duygusal tepkiler veriyoruz.

İkinci yazıyı silmişsiniz - verdiğiniz bağlantı ile herhangi bir bağlantı görmediğimi söylemek istedim. Makalede yazarın örneklemi dengelemek için standart CB fonksiyonlarını denememiş olması garip. Ve sonuçlar sadece tek bir veri seti üzerinde yapılan testin sonuçlarından çıkarılamaz.
Aleksey Vyazmikin #:

Görüyorum ki, tartışma ve deneyim alışverişi yerine yine bazı duygusal tepkilere düşüyoruz.

İkinci yazıyı silmişsiniz - verdiğiniz bağlantı ile herhangi bir bağlantı görmediğimi söylemek istedim. Makalede, yazarın örneği dengelemek için standart CB işlevlerini denememiş olması garip. Ve sadece tek bir veri kümesi üzerindeki test sonuçlarından sonuç çıkaramazsınız.
Seviyenizi yükseltin, en azından kod yazmak ve kitaplarda yazılan algoritmalar hakkında temel bir anlayışa sahip olmak için. O zaman konuşacak bir şeyler olacaktır. Aksi takdirde, dilbilgisi ve diğer hatalarla zekice (resmi bilimsel tarzı taklit etme girişimi) sadece bir gülümsemeye neden olur :).

Modelleri daha önce ağırlıklarla hiç ayarlamamıştım, ilginç görünüyordu. Sadece bu kitaba dayanarak karlı bir TS yazmak henüz mümkün olmadı. Orada anlatılan meta öğrenicileri kastediyorum. Ağırlıklar aracılığıyla ayarlama da orada ele alınıyor. Ancak çalışmama bazı unsurlar eklediğimde, bazı yerlerde daha iyi hale geldi. Örneğin, başka bir makalede anlatılan çapraz antrenman. Zaten hepsini geçtim ve tabiri caizse yoluma devam ettim, vagonları arkamdan çekmek gibi bir arzum yok. Siz ve Sanych hiçbir şey öğrenmeden ticarette gerekli olup olmadığını tartışarak çok uzun zaman geçirdiniz :)
.

Silindi, çünkü gerizekalı forumdan ayrıldım. Gerek yok.

İyi şanslar, ihtiyacın olacak.

