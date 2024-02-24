Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3152
Herhangi bir sembolü anlamıyorsanız chatgpt'ten formül çözümlemesi isteyebilirsiniz.
Y|T = 1 test grubu sonuçları (tritment ile)
Y|T = 0 - kontrol grubu (olmadan)
Y - sınıf etiketi, Y0,Y1 - tritmentsiz ve tritmentli sınıf etiketleri
T - modele girilen (öngörücü dahil) veya girilmeyen (1;0) tritment
E - beklenti
Test ve eğitime böldüğünüzde herhangi bir noktada bölün
Karıştırma yapmazsanız, ATE+bias'ın yanlı bir tahminini elde edersiniz
ATE, maruziyetin ortalama tedavi etkisidir
Sleepy, harfleri karıştırmış olabilirim ama mantık açık olmalı.
Örneklemin herhangi bir noktasında bölme fikrini hala anlamış değilim. Sonuçta, bana göre asıl mesele, faktörün etkisinin değiştiği noktayı bulmaktır. Belki de örneklemin farklı bölümleri arasında dolaşmak ve tahmin ediciden yeni etkilenmiş olanı bulmak için genetiği kullanmak gerekiyordur?
MQL5'te otomatikleştirmek zor olduğu için bu konuda henüz bir şey test etmedim.
Çocuklar, MO'nun optimizasyonun özel bir durumu olduğunu söyleyebilir miyiz?
Ben öyle düşünüyorum.
Hangi koddan bahsettiğimizi bile bilmiyorum.
Örneklemin herhangi bir noktasında bölme fikrini hala anlamış değilim. Bana göre asıl mesele, bir faktörün etkisinin değiştiği anı bulmaktır. Belki de örneklemin farklı bölümleri arasında döngü yapmalı ve tahmin ediciden yeni bir şekilde etkileneni bulmak için genetiği kullanmalıyız?
MQL5'te otomatikleştirmek zor olduğu için bu konuda henüz bir şey test etmedim.
:)Önünüzde benimle aynı kitap var. Gördüğüm kadarıyla sen de yazmışsın. Kaybettiyseniz mordorator'dan bir özet yapmasını isteyin.
yasaklandı, 12 saat sonra yasağı kaldırıldı ve sonra tekrar yasaklandı.
Neydi o?
Bir ay iyi olur, bırak devam etsin, yeni hesap.
R'deki tarif ön işleme paketine rastladım. Bu paketten etkileyici ön işleme adımları listesi:
#> [ 1] "step_BoxCox" " step_YeoJohnson "
#> [ 3] "step_arrange" " step_bagimpute "
#> [ 5] "step_bin2factor" " step_bs "
#> [ 7] "step_center" " step_classdist "
#> [ 9] "step_corr " " step_count "
#> [11] "step_cut " " step_date "
#> [13] "step_depth" " step_discretize "
#> [15] "step_dummy" " step_dummy_extract "
#> [17] "step_dummy_multi_choice" "step_factor2string "
#> [19] "step_filter" " step_filter_missing "
#> [21] "step_geodist" " step_harmonic "
#> [23] "step_holiday" " step_hyperbolic "
#> [25] "step_ica" " step_impute_bag "
#> [27] "step_impute_knn" " step_impute_linear "
#> [29] "step_impute_lower" " step_impute_mean "
#> [31] "step_impute_median" " step_impute_mode "
#> [33] "step_impute_roll" " step_indicate_na "
#> [35] "step_integer" " step_interact "
#> [37] "step_intercept" " step_inverse "
#> [39] "step_invlogit" " step_isomap "
#> [41] "step_knnimpute" " step_kpca "
#> [43] "step_kpca_poly" " step_kpca_rbf "
#> [45] "step_lag" " step_lincomb "
#> [47] "step_log " " step_logit "
#> [49] "step_lowerimpute" " step_meanimpute "
#> [51] "step_medianimpute" " step_modeimpute "
#> [53] "step_mutate" " step_mutate_at "
#> [55] "step_naomit" " step_nnmf "
#> [57] "step_nnmf_sparse" " step_normalize "
#> [59] "step_novel " " step_ns "
#> [61] "step_num2factor" " step_nzv "
#> [63] "step_ordinalscore" " step_other "
#> [65] "step_pca" " step_percentile "
#> [67] "step_pls " " step_poly "
#> [69] "step_poly_bernstein" " step_profile "
#> [71] "step_range" " step_ratio "
#> [73] "step_regex" " step_relevel "
#> [75] "step_relu" " step_rename "
#> [77] "step_rename_at" " step_rm "
#> [79] "step_rollimpute" " step_sample "
#> [81] "step_scale" " step_select "
#> [83] "step_shuffle" " step_slice "
#> [85] "step_spatialsign" " step_spline_b "
#> [87] "step_spline_convex" " step_spline_monotone "
#> [89] "step_spline_natural" " step_spline_nonnegative"
#> [91] "step_sqrt" " step_string2factor "
#> [93] "step_time" " step_unknown "
#> [95] "step_unorder" " step_window "
#> [97] "step_zv"
Deneyimlerime göre, ön işlemenin emek yoğunluğu, modelin kendisinin uygulanmasının emek yoğunluğundan çok daha düşüktür (3 ila 5 kat)
R'den tarif ön işleme paketini yakaladım
Hedley Wickham saçmalık yapmaz.
:)Önünüzde benimle aynı kitap var. Gördüğüm kadarıyla sen de yazmışsın. Kaybettiyseniz mordorator'dan bir özet yapmasını isteyin.
Görüyorum ki tartışma ve deneyim paylaşımı yerine yine duygusal tepkiler veriyoruz.İkinci yazıyı silmişsiniz - verdiğiniz bağlantı ile herhangi bir bağlantı görmediğimi söylemek istedim. Makalede yazarın örneklemi dengelemek için standart CB fonksiyonlarını denememiş olması garip. Ve sonuçlar sadece tek bir veri seti üzerinde yapılan testin sonuçlarından çıkarılamaz.
.