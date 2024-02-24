Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3232

Maxim Dmitrievsky #:
Bu deliler mezhebinden bir bariyer.

Ayrıca MQL5 de dahil olmak üzere ev yapımı modellerden bir engeldir.

Eğer bir ağaçtan (örneğin koşullardan if(if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) ONNX'e bir dönüştürücü olsaydı, belki katılırdım. }) ONNX'e, belki katılırdım. Ve böylece sadece dönüştürücüsü olan standart modellerde, ancak bunu da düşünebiliriz..... Ödüller fena değil, belki Catbusta'da bir şeyler yaparım.

Katbust kolayca olmalı, asıl önemli olan girişleri ve çıkışları doğru şekilde ayarlamaktır.

2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: geçersiz parametre boyutu, 4 yerine 8 bayt bekleniyor, 'Experts\ONNX bot.mq5' kodunu inceleyin (51:44)

int64 nasıl yapılır? ) bir diziyi birim vektör ile değiştirme




Ve olasılıkları elde etmeye çalışırken

2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: çıktı parametresinin desteklenmeyen türü 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inceleme kodu 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)

Henüz nasıl düzelteceğimi bilmiyorum.

boost belgelerinden

olasılıklar

Anahtar değer, örneğin harita anahtarı tarafından tanımlanan sınıfa ait olma olasılığını yansıtır.

Olası türler: [N_examples] şeklinde tensör ve aşağıdaki türlerden biri:

  • eğitim veri kümesinde sınıf adları belirtilmişse seq(map(string, float)) türü.
  • eğitim veri kümesinde sınıf adları belirtilmemişse seq(map(int64, float)).

ONNX
ONNX
  • catboost.ai
ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation:
Belki de henüz düzeltilmemiştir.

ya da ONNX'in kendisinde türü dönüştürmeniz gerekir, henüz nasıl yapılacağını bilmiyorum

При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
  • 2023.03.26
  • www.mql5.com
При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине...
 

Bunu Python'da yapmak gerekli değil, birçok insan Matlab ve Wolfram'a aşinadır. Geliştirme için grafiksel bir ortama sahip başka ücretsiz (veya pahalı olmayan) ürünler var mı?


 
Renat Fatkhullin #:

Dolandırıcılar kural gereği yasaklanacaktır.

Amaç açıkça belirtilmiştir - ticaret için ML modellerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve eski şekilde para kazanma fırsatı vermemek, model kisvesi altında banal scalpers dökmek vb.

Renat veya meslektaşları - bu konuda nerede okunacağına dair bazı bağlantılar sağlayabilir misiniz - ticaret için bir robot hazırlama kanvası içindeyim. Yapabileceğiniz bağlantılar gibi. Hangi dil ve ona ne bağlanabilir? Bazı makaleler okudum ve biliyorum. Rastgele ormanların trendleri tahmin etmesi gibi.
Canva'da şampiyona için bir robot yazmak ve ticaret için parametrelerini seçmek için can - material hakkında bağlantılar yapabilirsiniz. Lütfen bana gereksiz teori yüklemeyin - bir şeyler biliyorum. Tercihen bir robot yazma olasılığı üzerine konuların özü üzerine.
Opps. Belki yazmak ve katılmak için de zamanım olur..... ;-)
Zaman - şampiyonun bir ayı - burada gerçekten biraz - bazı gün içi..... geniş. Eğer kafa derisi yoksa.....
Kısacası - hangi kurallara göre bir robot yazmalı, ona ne bağlanmalı, böylece izin verildi ve bu konuda nerede okunmalı - materyal ve makalelere bağlantılar alabilir miyim - teşekkürler.


 
.


Henüz bir kural yok.

Ana kural, modelin ONNX'e dönüştürülmesi gerektiğidir.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bunu Python'da yapmak gerekli değil, birçok insan Matlab ve Wolfram'a aşinadır. Geliştirme için grafiksel bir ortama sahip başka ücretsiz (veya pahalı olmayan) ürünler var mı?


XGBoost - Python veya R'den de kullanılabilir.
SciKitLearn çok sayıda model içeren çok büyük bir pakettir.
 
Forester #:
XGBoost - Python veya R'den de kullanılabilir.
SciKitLearn - genel olarak çok fazla model içeren çok büyük bir paket.

Burada R 'de bir paket bulabilir misiniz bilmiyorum.

İnsanların R aracılığıyla python ile çalışmaya çalıştığını görüyorum, örneğin burada.

Ve işte başka bir yaklaşım - bir modeli bir ortamda öğreniyoruz, ancak başka bir ortamda çalıştırıyoruz ve bu bir çözüm olabilir - sadece bitmiş modeli python'da dönüştürmek.

GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
  • onnx
  • github.com
This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in...
 
Aleksey Vyazmikin #:

R 'de bir paket bulabilir misiniz bilmiyorum.

Bu paket onnx modelleri oluşturmaya ve çalıştırmaya izin vermiyor. Onları reticulate aracılığıyla python'a bağlayarak çalıştırmak mümkün gibi görünüyor, ancak onları yalnızca python'da oluşturmak mümkün görünüyor.

Genel olarak, dürüst olmak gerekirse, bu paketin anlamını anlamıyorum (bu paketin sitesindeki eğitimlere bakarak), belki de sadece bitmemiş veya terk edilmiş. IMHO, R'deki onnx ile ilgili durum python adamlarının gülmesi için harika bir neden)

R Interface to ONNX
  • onnx.ai
R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in operators and standard data types.
