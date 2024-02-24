Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3232
Bu deliler mezhebinden bir bariyer.
Ayrıca MQL5 de dahil olmak üzere ev yapımı modellerden bir engeldir.
Eğer bir ağaçtan (örneğin koşullardan if(if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) ONNX'e bir dönüştürücü olsaydı, belki katılırdım. }) ONNX'e, belki katılırdım. Ve böylece sadece dönüştürücüsü olan standart modellerde, ancak bunu da düşünebiliriz..... Ödüller fena değil, belki Catbusta'da bir şeyler yaparım.
Katbust kolayca olmalı, asıl önemli olan girişleri ve çıkışları doğru şekilde ayarlamaktır.
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: geçersiz parametre boyutu, 4 yerine 8 bayt bekleniyor, 'Experts\ONNX bot.mq5' kodunu inceleyin (51:44)
Ve olasılıkları elde etmeye çalışırken
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: çıktı parametresinin desteklenmeyen türü 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inceleme kodu 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)
Henüz nasıl düzelteceğimi bilmiyorum.
boost belgelerinden
olasılıklar
Anahtar değer, örneğin harita anahtarı tarafından tanımlanan sınıfa ait olma olasılığını yansıtır.
Olası türler: [N_examples] şeklinde tensör ve aşağıdaki türlerden biri:
Belki de henüz düzeltilmemiştir.
ya da ONNX'in kendisinde türü dönüştürmeniz gerekir, henüz nasıl yapılacağını bilmiyorum
Bunu Python'da yapmak gerekli değil, birçok insan Matlab ve Wolfram'a aşinadır. Geliştirme için grafiksel bir ortama sahip başka ücretsiz (veya pahalı olmayan) ürünler var mı?
Dolandırıcılar kural gereği yasaklanacaktır.
Amaç açıkça belirtilmiştir - ticaret için ML modellerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve eski şekilde para kazanma fırsatı vermemek, model kisvesi altında banal scalpers dökmek vb.
.
Henüz bir kural yok.
Ana kural, modelin ONNX'e dönüştürülmesi gerektiğidir.
SciKitLearn çok sayıda model içeren çok büyük bir pakettir.
XGBoost - Python veya R'den de kullanılabilir.
Burada R 'de bir paket bulabilir misiniz bilmiyorum.
İnsanların R aracılığıyla python ile çalışmaya çalıştığını görüyorum, örneğin burada.
Ve işte başka bir yaklaşım - bir modeli bir ortamda öğreniyoruz, ancak başka bir ortamda çalıştırıyoruz ve bu bir çözüm olabilir - sadece bitmiş modeli python'da dönüştürmek.
Bu paket onnx modelleri oluşturmaya ve çalıştırmaya izin vermiyor. Onları reticulate aracılığıyla python'a bağlayarak çalıştırmak mümkün gibi görünüyor, ancak onları yalnızca python'da oluşturmak mümkün görünüyor.
Genel olarak, dürüst olmak gerekirse, bu paketin anlamını anlamıyorum (bu paketin sitesindeki eğitimlere bakarak), belki de sadece bitmemiş veya terk edilmiş. IMHO, R'deki onnx ile ilgili durum python adamlarının gülmesi için harika bir neden)