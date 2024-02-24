Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2995
Alıntı yaptım.
Ne sizin alıntınızdan ne de makalenin kendisinden fantastik ya da hayal ürünü bir şey çıkarabildim.
hubra'daki dil sıralamalarına göz atın.
haklısın...
ama Python genel amaçlı, R ise istatistik ve MO içindir,
İkisini objektif olarak karşılaştırmıyorsunuz,
Python'un istatistikler ve MO'daki nişini R ile karşılaştırmalısınız,
Her şey için Python ve sadece istatistik için R değil...
Her gün verilerle çalışan, her gün hem Python hem de R kullanan insanları bulun ve onlara sorun - sadece bir dil seçmeniz gerekirse, hangisini tutacaklarını sorun.
Hiç de hoş olmayan bir sürprizle karşılaşacaksınız...
Ne diyebilirim ki, burada bu başlıkta bile Python'dan çok R'de yazan insanlar var ve en başından beri kaç kişi vardı, uzun zamandır burada olmayanlar, bu başlığın yaratıcısı bile R'de yazdı....
Bunun hangi Japoncanın daha iyi olduğu hakkında bir tartışmaya dönüşmesini istemedim, ama sanırım çok geç...
Kimler arasında sıralama?
Python genel amaçlı bir dildir, ana kullanıcıları web sitesi geliştiricileridir.
R (eskiden başkaları da vardı) şu anda istatistik alanında uzmanlaşmış tek dildir ve Microsoft da dahil olmak üzere profesyonel bir ekip tarafından desteklenmektedir. MO paketleri de dahil olmak üzere tüm paketler için mükemmel belgelere sahiptir. Dokümantasyondan bahsetmişken, R ile ilgili güzel olan şey, herhangi bir paketin uyguladığı algoritmanın açıklamasına bir bağlantı içermesidir.
Sizin için HABR dil sıralaması için bir ölçüt mü?
Şaşırdım.
Kimler arasında sıralama?
Python evrensel bir dildir, ana kullanıcıları web sitesi geliştiricileridir.
R (eskiden başkaları da vardı) şu anda Microsoft'un da dahil olduğu profesyonel bir ekip tarafından desteklenen, istatistik alanında uzmanlaşmış tek dildir. Tüm paketlerde mükemmel belgelere sahiptir.
Ben olsam bir hayvanat bahçesi versiyonu eklerdim. Bununla karşılaşmış olanlar ne hakkında olduğunu bileceklerdir.
Tekrar karşılaştırmalara dönmenin bir anlamı yok. İkisini de kullanmanız gerekiyor.
Kaggle kıyaslama ölçütü mü?
Bizim işimizde önemli olan güzel ticaret yapmaktır... ))
233 ve 32, yedi kattan fazla bir fark....
İşte böyle....
Yerinde olsam utanırdım.
Kütüphanelerin kodlarını dikkate alarak karşılaştırın.