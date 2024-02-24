Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2999
Her yazıyı kasıtlı olarak mı çarpıtıyorsunuz? Bu bir tür kendini yüceltme çabası mı? Lütfen r-kullanıcılarının zaten kötü olan fikirlerini daha da kötüleştirmeyin. Ya da söyle bana, kimin için çalışıyorsun? Soru tsos hakkındaydı. Ya da daha doğrusu, kızgınlık.
Evet, işte o yazının bir kopyası. C.O.C. nerede?
Matlab için bir şey söyleyeceğim. Matlab'dan sonra python beceriksiz ve kullanışsız. Windows'tan sonra Linux gibi, her şey çalışıyor gibi görünüyor ama her zaman bazı küçük can sıkıcı hatalar var. Python'da herkesin en sevdiği (alaycı) spektral analizi bulmak zor.
Ancak python'un makine öğreniminde endüstriyel bir standart haline geldiğini kabul etmeliyiz, gelecek ve hepsi bu.
.
Size iyi şanslar!
Mmmm, evet, işte o yazının bir kopyası. DSP nerede?scipy.org ve google'da bir sürü başka kütüphane var, bunlardan birçoğu
.
Size iyi şanslar!
Matlab, Python, R. Bunlar sadece bir ürün yaratmak için kullanılan araçlardır.
Bir makale olacak mı?)
Bilmiyorum, her şey bana bağlı değil.
Ticaret benim önceliğim.
kümelerdeki AMO'dan gelen olasılıklar
ML-er'lere DSP ile küçük bir sataşma :-)) ve onlar bunu doğal karşılayıp komik bir şekilde tepki veriyorlar
Mantıksal olarak, her üç şey de (DL/ML, DSP ve NN) birlikte çalışmalıdır. Birincisi geçmiş analizinden neyin gürültü/sinyal olduğunu belirler, ikincisi gürültüyü gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırır, üçüncüsü sinyali hemen vurgular. Ya da bunlardan biri yerine canlı bir tüccarın kullanılması gerekecektir.
Zaman serilerinin konvolüsyonlarını yapmayı deneyen oldu mu?
tsos'a gerçek i̇nananlarla di̇yaloğun bi̇r bölümünü atlamak ve sonra tekrar pembe poni̇ler dünyasindan fantezi̇leri̇ i̇fade etmek eti̇k deği̇ldi̇r :)
Tsos'un gerçek inananları ile diyaloğun bir kısmını atlayıp pembe midilli dünyasından fantezileri tekrar ifade etmek etik değil :)
konuda sadece kişisel olarak sizi memnun eden düşünceler yok.
eti̇kçi̇ler tsos keli̇mesi̇nden rahatsiz mi?
COC