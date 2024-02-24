Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2986
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte böyle - ne kadar çabuk inisiyatif alınırsa, hata düzeltme arayışı da o kadar çabuk başlayacaktır.
Bu tür modellerin avantajını ne olarak görüyorsunuz? Diğerlerinden daha iyi performans gösterdiler mi? Teorik olarak girdi verilerindeki değişikliklere karşı daha mı dirençlidirler?
Sadece yeni satırlar ekleyip eskilerini silebildiğinizde uygulama kolaylığı ve yeniden eğitim/kendi kendine öğrenme kolaylığı.
Pek çok dezavantajı da vardır - örneğin çok sayıda öznitelikle iyi çalışmaz. Ancak özelliklerin kullanışlılığının ilk değerlendirmesinin bir yolu olarak iyidir.
Ağaçların bazı yerel analoglarına sahip olma ilgisi, KNN ve LWLR sürekli olanlar için daha uygunken, süreksiz desenler için daha uygun oldukları gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Tabiri caizse, daha eksiksiz bir araç seti istenmektedir.
Neden olmasın? Yakında böyle bir örnek yayınlayacağız.
Bu harika!
Uygulaması kolay ve sadece yeni satırlar ekleyip eskilerini silebildiğinizde yeniden eğitilmesi/kendi kendine öğrenmesi kolay.
Bazı dezavantajları da vardır - örneğin çok sayıda nitelik ile iyi çalışmaz. Ancak niteliklerin kullanışlılığının ilk değerlendirmesinin bir yolu olarak oldukça iyidir.
Ağaçların bazı yerel analoglarına sahip olma ilgisi, KNN ve LWLR sürekli olanlar için daha uygunken, süreksiz modeller için daha uygun olmalarından kaynaklanmaktadır. Tabiri caizse, daha eksiksiz bir araç seti istenmektedir.
Şimdiye kadar, tahmin ediciler yerine bu tür modelleri kullanma fikri akla geliyor. Bu durumda, modeller çok sayıda örnek içermemeli, daha ziyade bazı kümelenmiş alanlar içermelidir. Bu tür bir düzine model.... bir şeyler verebilir.
Rusça konuşulan alanda bulduğum tek şey, bu kitabın St. Petersburg'da satışıyla ilgili bir duyuru, ancak Ukrayna'da anladığınız gibi, güncel olaylar bağlamında şu anda gönderemiyorum
* Forumun bu dalında hepiniz akıllı insanlarsınız, muhtemelen bazılarınız okumuşsunuzdur - belki birinizde bu kitabın Rusça pdf'si vardır? :)
Lütfen K. Granger ve M. Hatanaka'nın "Ekonomide zaman serilerinin spektral analizi" adlı Rusça kitabını bulmama yardım edin
Rusça konuşulan alanda bulduğum tek şey, bu kitabın St. Petersburg'da satışıyla ilgili bir duyuru, ancak Ukrayna'da anladığınız gibi, güncel olaylar bağlamında şu anda gönderemiyorum
* Forumun bu dalında hepiniz akıllı insanlarsınız, muhtemelen bazılarınız okumuşsunuzdur - belki birinizde bu kitabın Rusça pdf'si vardır? :)
Bu kitabı özellikle bulamadım ama... :
"Zaman Serilerinin Spektral Analizi" ücretsiz indirin. Dijital Kütüphane. LibCats Kitap Arama
Bu özel kitabı bulamadım.
Ve bu kitaba ihtiyacım var - öğretmenim bana tavsiye etti
Ama link için teşekkürler, bu siteyi bilmiyordum.
Ve bu kitaba ihtiyacım var - öğretmenim bana tavsiye etti
Ama bağlantı için teşekkürler, bu siteyi bilmiyordum
Ben zaten bir tane buldum.
Ekonomik zaman serilerinin spektral analizi : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Tam bir içindekiler tablosu olmadan bile ciddi şekilde kırpılmış bir versiyon. Google Books'ta daha iyi olur.
Ya da paralı (ya da bir üniversite aracılığıyla ücretsiz erişimli) tam versiyonu burada.
Ancak içindekiler bölümüne bakılırsa oldukça zor bir matan.
Tam içindekiler tablosu olmadan bile ciddi şekilde kırpılmış bir versiyon. Google Books'u tercih ederim.
Ya da tam sürümü, ancak para karşılığında (veya bazı üniversiteler aracılığıyla ücretsiz erişim) burada.
Ancak içindekiler bölümüne bakılırsa oldukça zor bir matan.
İntegraller bir dönem boyunca kümülatif toplamlardır.
Formüller basittir, gözünüzü korkutmasınlar.
DSP doğru ellerde iyi bir şeydir: